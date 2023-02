Eine echt starke Waffe in Sons of the Forest bekommt ihr schon richtig früh – So baut ihr den Schädel-Knüppel

Im neuen Survival-Spiel Sons of the Forest (Steam) müsst ihr um euer Überleben kämpfen und euch gegen Feinde wehren können. Eine Waffe ist dabei besonders nützlich, denn ihr bekommt sie früh und sie ist äußerst effektiv.

Was ist das für eine Waffe? Die „Handgefertigte Keule“ ist eine der Waffen in Sons of the Forest. Der Knüppel besteht aus einem menschlichen Schädel, den ihr an einem Stock befestigt.

Anders als die meisten Waffen, die ihr früh im Spiel finden könnt, hat die Keule gleich zwei große Vorteile:

mit dem Knüppel könnt ihr gegnerische Angriffe blocken, sie hat einen hohen Verteidigungswert ihr blockt mit einem Rechtsklick

ein aufgeladener Schlag kann Gegner sofort zu Boden werfen und kurze Zeit wehrlos machen aufgeladene Schläge führt ihr aus, indem ihr die linke Maustaste gedrückt haltet



Mit der Keule haben wir sogar gefährlichere Gegner in Höhlen zuverlässig besiegen können. Und sie ist schnell und leicht zu bekommen.

Denkt daran, dass Sons of the Forest Friendly Fire hat. Ihr könnt das Survival-Game mit bis zu 8 Spielern im Koop spielen, aber sämtliche eurer Angriffe treffen andere Spieler und NPC-Begleiter. Achtet darauf, wenn ihr die Keule schwingt.

Diese Materialien braucht ihr zur Herstellung.

So baut ihr den Knüppel: Zum Bau der Keule braucht ihr lediglich einen Stock, ein Seil und einen Schädel. Die Gegenstände platziert ihr per Rechtsklick in eurem Inventar (Taste “I”) und kombiniert sie anschließend.

Stöcke findet ihr einfach auf dem Boden, ihr könnt sie euch aber auch von Kelvin beschaffen lassen. Mindestens ein Seil solltet ihr an der Absturzstelle finden, sucht sonst nach verlassenen Lagern mit Zelten auf der Insel.

Schädel sind am kompliziertesten zu finden. Sie liegen aber ebenfalls auf der Insel verteilt, manchmal an Lagerplätzen, aber am häufigsten in Höhlen, wenn ihr euch bereits in diese traut. Alternativ könnt ihr Köpfe am Lagerfeuer verbrennen lassen – davon raten wir jedoch vorerst ab. Ihr könnt die Waffe überall herstellen, sodass ihr sie auch kurzfristig in einer Höhle craften könnt.

Sons of the Forest ist zu Release ein enormer Erfolg und direkt das größte Survival-Game auf Steam. In unserem Video findet ihr alle Infos zu Sons of the Forest in 2 Minuten:

Auch, wenn euch der Knüppel hilft, zu überleben, solltet ihr daran denken, Gegner möglichst nicht anzugreifen. Die meisten Kreaturen in Sons of the Forest sind erst einmal nicht aggressiv, sondern eher neugierig. Solange ihr nicht angegriffen werdet, habt ihr keinen Grund, selbst zu töten. Weitere Tipps zum Überleben findet ihr hier:

