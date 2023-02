The Forest bekommt seinen langersehnten Nachfolger.

2014 war The Forest ein großer Hit auf Steam. Nun steht endlich der Nachfolger Sons of the Forest in den Startlöchern. Doch was können wir in der Fortsetzung erwarten?

Wir haben euch in einem kurzen Video zusammengefasst, was alles auf uns zukommen wird.

Sons of the Forest: Alles zu Release, Story und Gameplay