Sons of the Forest: Startzeit, Preload, Größe – Alles zum Release

Sons of the Forest erscheint am 23. Februar im Early Access auf Steam. Alle bekannten Details zum Release listen wir euch hier auf.

Wann ist der Release von Sons of the Forest? Am 23. Februar geht es los.

Um welche Uhrzeit? Auf Steam läuft ein Countdown. Demnach startet Sons of the Forest um 18 Uhr deutscher Zeit.

Wie groß ist der Download? Dazu gibt es bisher keine Infos. Der Vorgänger The Forest war winzig im Vergleich zum Umfang – kam auf gerade mal 5 GB. Steckt ähnliche Technik dahinter, könnte auch Sons of the Forest nicht allzu groß werden. Rechnet aber mit mindestens 20 GB.

Gibt es einen Preload? Das Spiel lässt sich bisher noch nicht kaufen, also auch nicht preloaden. Aktuell gibt es auch keine Anzeichen für einen Preload.

Wie teuer wird Sons of the Forest? Die Entwickler haben bisher nur den Dollar-Preis verraten: 30,- $. Gut möglich, dass es bei uns entsprechend 30,- € kostet.

Das waren die wichtigsten Infos zum Release. Hier findet ihr weitere Artikel zum Spiel:

Zudem haben wir ein Video auf MeinMMO mit einer kurzen Zusammenfassung, was euch erwartet:

Sons of the Forest ist ein Survival-Game mit Horror-Elementen. Ihr landet auf einer Insel und merkt schnell, dass ihr nicht ganz allein seid. Mutanten streifen durch die Wälder und ihr braucht Waffen sowie einen Unterschlupf, damit euch die verformten Nachbarn nicht zu sehr auf die Pelle rücken.

Der gefeierte Vorgänger The Forest ist dabei die Vorlage. Aber man möchte alles ein wenig größer, mehr und besser machen. So sind die Mutanten klüger, haben unterschiedliche Verhaltensmuster und auch das Bau-System ist deutlich offener als noch bei The Forest.

