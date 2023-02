Damit ihr gut in New World einsteigen könnt, haben wir 5 nützliche Tipps für euch im kurzen Video zusammengestellt.

Das meist erwartete Spiel auf Steam erscheint heute um 18 Uhr – Sons of the Forest. Das gruselige Survival-Spiel überholte dabei sogar das große Bethesda-Epos Starfield und könnte sich zu einem echten Überraschungs-Hit entwickeln.

Das neue Survival-Spiel Sons of the Forest feiert heute seinen Release auf Steam und MeinMMO tickert mit. Hier findet ihr alle Infos zur Uhrzeit, dem Preis und wenn es Probleme mit den Servern oder beim Einloggen geben sollte.

