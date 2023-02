Sons of the Forest ist der neue Ableger des Survival-Hits The Forest. In diesem werdet ihr erneut um euer nacktes Überleben kämpfen müssen, denn Kannibale und Mutanten wollen euch ans Leder. Wir zeigen euch deshalb alle Waffen und mögliche Kandidaten, die ihr in euren Reisen durch den Wald ergattern könnt.

Wie viele Waffen könnten es sein? Sons of the Forest erscheint erst am 23. Februar im Early Access, somit können wir bislang noch nicht genau sagen, wie viele Waffen ihr auf euren Reisen entdecken könnt.

Trailer, die veröffentlicht wurden, lassen jedoch schon mal einige Werkzeuge und Gerätschaften erkennen, die Spieler als Waffen zu ihrer Verteidigung nutzen können. Wir nennen euch deshalb alle bekannten Waffen.

Sons of the Forest – 23 Waffen, die ihr bekommen könnt

Bislang handelt es sich offiziell um 23 Waffen und Werkzeuge, die ihr im Spiel bislang ergattern könnt (via fandom.com). Zu diesen zählen:

Körperteile Arme, Beine, Köpfe

Batteriebetriebene Motorsäge

Knochen

Kletter-Axt

Selbstgebaute Axt

Gebaute Bombe

Gebauter Schläger

Kampfmesser

Armbrust

Feldmesser

Feuerwehr Axt

Granaten

Gitarre

Katana

Kukri (Machete)

Molotowcoctail

Pistole

Revolver

Steine

Schrotflinte

Taser-Schläger

Taser

Speer

Sind das alle Waffen? Das Spiel erscheint erst im Early Access, es ist also gut möglich, dass die Entwickler noch weitere Waffen implementieren, die so noch in keinem Trailer angeteasert wurden.

Bleibt also neugierig und nennt uns gerne in den Kommentaren eure Favoriten, die ihr in Sons of the Forrest finden und benutzen wollt.

Mehr zu Sons of the Forest und warum dieser seinen Release verschiebt, erfahrt ihr hier:

Das wichtigste neue Survival-Spiel auf Steam verschiebt seinen Release, ohne das Datum zu ändern