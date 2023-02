Die Seilpistole ist eines der wichtigsten Items in Sons of the Forest, wenn ihr in der Story vorankommen wollt. Doch ihr könnt damit auch Ziplines spannen, um Abkürzungen einzurichten oder eure Bauvorhaben zu unterstützen. Hier findet ihr alle wichtigen Infos.

Wo finde ich die Seilpistole? Das Item ist in einer der Höhlen im Westen der Insel versteckt. Ganz in der Nähe einer der ersten Spawnpunkte. Viele Spieler starten direkt neben der Höhle:

Höhleneingang zur Seilpistole – Map-Quelle: mapgenie.io

Obwohl es sich um eine der Höhlen handelt, die ihr mit als Erstes erledigen solltet, bekommt ihr es mit einer ordentlichen Menge Mutanten zu tun. Plant etwas Zeit ein, baut euch mindestens starke Knüppel und vergesst in der Höhle nicht, die Mutantenrüstungen zu nutzen.

Die Höhle ist auch eine der Voraussetzungen, um später die Schaufel zu bekommen:

Sons of the Forest: Schaufel finden – So kriegt ihr das wichtige Fortschritts-Item

Was bringt mir die Seilpistole? Ihr könnt damit neue Bereiche der Map erkunden, die nur über ein gespanntes Seil zu erreichen sind. So gibt es in der Schaufel-Höhle ein Seil, das ihr mit der Pistole runterrutscht.

Zudem könnt ihr überall auf der Map verteilt „Seilpistolen-Seile“ finden. Zusammen mit den „Grappling Hooks“ aus dem 3D-Drucker könnt ihr Zipline-Seile herstellen. Damit lassen sich Ziplines spannen, die ihr auf der Map oder in eurer Basis aufspannen könnt. Hier findet ihr den 3D-Drucker in einer Höhle:

Die Höhle blinkt grün auf eurer Map. In eurem Inventar könnt ihr die Pfeilspitze mit dem Seil verbinden. Die Grappling Hooks kosten 100 Druckertinte.

Wie spannt man Ziplines? Sucht euch zwei Stellen auf der Map, die ihr per Seil verbinden wollt – die eine Stelle muss höher liegen als die andere – Ziplines sind Einweg-Fortbewegungsmittel.

Ladet die Pistole mit einem Seil und feuert auf den Start-Punkt, danach auf den End-Punkt. Baut vielleicht ein paar Holz-Wände an Start- und End-Punkt, damit die Seile nicht im Boden enden.

Die Ziplines lassen sich nicht unendliche spannen, haben aber eine stattliche Länge – probiert ein wenig rum, wie weit ihr mit einem Seil kommt.

Was können die Ziplines? Ihr könnt euch an das Seil hängen und die Fahrt genießen. Damit lassen sich Fluchtwege oder Abkürzungen einrichten.

Spieler haben jedoch auch schon andere hilfreiche Einsatzmöglichkeiten gefunden. So können die Seile nicht nur Menschen, sondern auch bestimmte Baumaterialien transportieren – etwa Baumstämme:

Habt ihr Fragen zum Item oder braucht ihr bestimmte Guides, lasst einen Kommentar oder Wünsche zum Thema da.

Mit der Seilrutsche lässt sich viel Quatsch anstellen, der den brutalen Alltag auf der Insel etwas auflockert – und hilfreich beim Story-Fortschritt ist sie auch noch.

