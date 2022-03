Sons of the Forest ist der Nachfolger des gruseligen Survival-Games The Forest von 2014. Dieses Mal stürzen wir als Soldat auf der von Kannibalen und Mutanten verseuchten Horror-Insel ab und müssen ums nackte Überleben kämpfen. Das Gameplay soll sich mit seinen Survival-Mechaniken klar am Vorgänger orientieren. Es soll aber diverse Verbesserungen und Anpassungen geben. So soll die KI hinter den ekligen Monstern und Kannibalen dazu lernen können. Außerdem habt ihr mehr Schusswaffen, deren Munition aber knapp sein soll.