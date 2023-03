Sons of the Forest: Tore bauen – 3 Eingänge für Palisaden

In dem jüngsten Update von No Mans Sky könnt ihr nicht nur ein neues Raumschiff, sondern auch einen Roboter-Kumpel erhalten.

Habt ihr Fragen zu den Toren oder dem Bausystem generell, lasst einen Kommentar zum Thema da. Sucht ihr auch nach einer Map zum Spiel, findet ihr hier das richtige: Sons of the Forest: Map mit den wichtigsten Locations

Sons of the Forest befindet sich noch im Early Access und lässt vor allem beim Bausystem noch einige Features vermissen und ist noch etwas fehleranfällig. Habt ihr Probleme, die Stämme so zu platzieren wie auf den Fotos, versucht etwas herum. Das spinnt leider manchmal ein wenig.

Mehr Guides zu Sons of the Forest:

Bei diesem Tor baut ihr eine Extra-Wand, die so nah wie möglich an der Palisade steht.

Sons of the Forest bietet aktuell keine Möglichkeit, richtige Tore für eure Palisaden-Wälle zu bauen. Doch ihr könnt etwas tricksen – hier findet ihr 3 Varianten.

