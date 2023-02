Sons of the Forest: Angst, Gelächter und ein Teamkill nach 30 Sekunden – So verrückt sind unsere ersten Stunden

MeinMMO-Videoproduzentin Anna Alberg hat in einer Gruppe das neue Sons of the Forest (Steam) gezockt. Die ersten Stunden waren … chaotisch, niemand wusste so recht, was man eigentlich tun soll. Im Video seht ihr die Highlights des Abends.

Sons of the Forest ist ein enormer Erfolg auf Steam und MeinMMO war live dabei. Unsere Redakteure Benedict und Maik haben zusammen gezockt und Anna hat ihre WoW-Gilde mobilisiert, um gleich ein ganzes Team zu stellen.

Das neue Survival-Spiel ist brutal und fordernd. Entsprechend hatten wir es an mehreren Stellen mit der Angst zu tun. Schrecken und spitze Schreie kamen häufiger vor, als wir zugeben wollen und selbst eigentlich freundliche Begleiter wurden im Affekt getötet:

Trotzdem hatten wir enorme Freude am Spiel. Sons of the Forest ist unterhaltsam, das Early-Access-Siegel tut zumindest dem Spaß in den ersten Stunden keinen Abbruch und vor allem im Koop lassen sich hier viele tolle Momente erleben. Wenn ihr auch reinschauen wollt, findet ihr hier Tipps, um nicht ständig so zu enden wie Anna:

