Das Survival-Spiel Sons of the Forest startet als der neue Hit auf Steam: 270.000 Spieler und Top-Seller

Am 23. Februar erschien Sons of the Forest, ein Horror-Survival-Game von Endnight Games. Das Spiel steigt auf Platz 1 der Top-Seller auf Steam ein, obwohl viele Fans es gar nicht direkt zu Release kaufen konnten – die Server haben nicht standgehalten.

Was ist das für ein Spiel?

Sons of the Forest ist die Fortsetzung von The Forest, einem der besten Survival-Games für den PC und PlayStation.

Ihr stürzt auf der Suche nach einem vermissten Milliardär auf einer Insel ab und versucht nun, dort zu überleben. Mutanten, Kannibalen, Hunger und Wetter machen euch dabei das Leben schwer.

Sons of the Forest bietet ein Bau- und Crafting-System, Koop für bis zu 8 Spieler und abgefahrene Gegner, die ihr mit 24 verschiedenen Waffen bekämpfen könnt. Mehr zum Spiel findet ihr im Info-Hub:

So startet Sons of the Forest: Am 23. Februar um 19:00 Uhr wurde Sons of the Forest veröffentlicht. Eigentlich war geplant, das Spiel direkt vollständig zu bringen, aber Entwickler Endnight Games hat sich dazu entschieden, das Spiel erst nur als Early Access zu releasen.

Trotzdem startet Sons of the Forest als enormer Erfolg. Schon vor Release war es das meistgewünschte Spiel auf Steam. Jetzt, nach den ersten Stunden, liegt die Anzahl der meisten Spieler gleichzeitig bei 269.563 (via Steam).

Damit hat Sons of the Forest mehr Spieler in der Spitze als Lost Ark und fast so viele wie Hogwarts Legacy. Außerdem hat es Rust überholt und ist damit nun im Moment das größte Survival-Game auf Steam.

Außerdem ist Sons of the Forest sofort das meistverkaufte Spiel auf Steam, obwohl viele es zu Beginn gar nicht kaufen konnten. Pünktlich zum Release hatten die Server von Steam Probleme, Shops-Seiten konnten erst gar nicht aufgerufen, Spiele anschließend nicht gekauft werden.

Wie der Release im Detail ablief, könnt ihr in unserem Live-Ticker nachlesen, mit dem wir Sons of the Forest begleitet haben. Im Video erfahrt ihr alles, was ihr zum Spiel wissen müsst in 2 Minuten:

Sons of the Forest: Ein riesiger Erfolg auf Steam und Twitch

Das neue Survival-Game wurde dabei nicht nur von Spielern, sondern auch von Zuschauern äußerst gut aufgenommen. Während der Server-Probleme hatte das Spiel über 720.000 Zuschauer auf Twitch und war damit, zumindest kurz, das größte Spiel auf der Streaming-Plattform.

Spannend ist daran, dass Sons of the Forest eigentlich ein absolutes Indie-Spiel ist. Es ist ausschließlich für den PC erschienen, Fans hoffen lediglich auf mögliche Versionen für PlayStation und Xbox.

Der größte Teil der Fachpresse konnte vorher nicht spielen, entsprechend gibt es so gut wie keine Tests. Selbst Streamer und andere Influencer haben keine Keys vorab bekommen. Die Entwickler selbst sind auf sozialen Medien quasi vollkommen stumm und posten nur sehr spärlich News zum Spiel.

Trotzdem war der Hype um Sons of the Forest offenbar groß genug, um Sons of the Forest gleich auf mehrere erste Plätze zu katapultieren. Das ist zum Teil dem immensen Erfolg des Vorgängers zu verdanken. Eine detailliertere Einschätzung zum Spiel findet ihr hier:

