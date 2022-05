Im Nachfolger zu einem beliebten Survival-Game auf Steam müsst ihr einen Milliardär vor Kannibalen retten

Wie die Steam-Seite des für 2022 angekündigten Survival-Spiels Sons of the Forest verrät, müsst ihr in der Story des begehrten Titels einen Milliardär retten, während euch furchterregende Kannibalen jagen und töten möchten.

Worum geht es in Sons of the Forest? Das von Endnight Games entwickelte Survival-Spiel Sons of the Forest hat eine Steam-Seite. Diese zeigt eine kurze Zusammenfassung der Story des Spiels.

In Sons of the Forest werdet ihr entsandt, um auf einer abgelegenen Insel einen verschwundenen Milliardär zu finden. Die Insel selbst ist jedoch eine „von Kannibalen verseuchte Höllenlandschaft“ und gleicht diesbezüglich dem Vorgänger The Forest.

Kämpft in Sons of the Forest gegen mutierte Kannibalen

Was ist sonst über das Spiel bekannt? Die Steam-Seite von Sons of the Forest bietet neben der neuen Information zu der Story des Spiels vor allem eine gute Übersicht über die Gameplay-Mechaniken. MeinMMO zeigt euch, welche Mechaniken Sons of the Forest ausmacht.

Survival-Horror-Simulation: Ihr besitzt die Freiheit, die Welt so anzugehen, wie ihr wollt. Es gibt keine NPCs, die euch Befehle geben oder Missionen auferlegen. Ihr trefft die Entscheidungen und sichert euer Überleben.

Kampf gegen Kreaturen: In der Welt von Sons of the Forest ist es nirgendwo sicher. Ihr müsst gegen mutierte Kreaturen kämpfen. Ein Teil der mutierten Kreaturen ist fast menschenähnlich, doch andere sind völlig verändert. Ihr müsst euch mit Pistolen, Äxten, Betäubungsstäben und anderen Dingen bewaffnen.

Bauen und Craften: Das Sammeln von Ressourcen und das Bauen einer sicheren Basis ist auch in Sons of the Forest ein wichtiger Bestandteil, um auf der Insel zu überleben.

Wechselnde Jahreszeiten: In Sons of the Forest gibt es wechselnde Jahreszeiten. Während ihr im Frühling und im Sommer frischen Lachs direkt aus den Flüssen fangen könnt, müsst ihr vorausschauend Fleisch für die kalten Wintermonate sammeln und lagern.

Beachtet dabei, dass ihr nicht alleine auf der Insel seid. Wenn der Winter kommt und Nahrung und Ressourcen knapp werden, sucht nicht nur ihr nach einer Malhzeit.

Koop-Gameplay: In Sons of the Forest könnt ihr alleine oder mit Freunden spielen. Ihr könnt eure Gegenstände sowie Ressourcen untereinander teilen und euch bei der Erkundung der Insel oder der Errichtung von Verteidigungsanlagen unterstützen.

Falls ihr wissen wollt, wie das Gameplay von Sons of the Forest aussieht, fügen wir euch ein kurzes Video ein:

Seht hier neues Gameplay zu Sons of the Forest, der Fortsetzung zum Survival-Hit „The Forest“

Entwickler verschiebt Release, weil das angestrebte Datum zu ehrgeizig war

Wann erscheint das Spiel? Sons of the Forest sollte ursprünglich im Mai 2022 erscheinen. Am 25. März gab Endnight Games bekannt, den Release des Survival-Titels auf den Oktober 2022 zu verschieben.

In der Bekanntgabe zur Verschiebung heißt es, der geplante Release im Mai sei zu ehrgeizig gewesen. Um den nächsten Schritt in Survival-Spielen verwirklichen zu können, habe das Team sich entschieden, die Verschiebung auf Oktober zu beschließen.

Für wen ist Sons of the Forest interessant? Sons of the Forest richtet sich in erster Linie an Fans des Survival- und des Horror-Genres. Besonders interessant ist es für jeden, der den Vorgänger The Forest mochte.

Neben neuen Mechaniken wie den Wechsel der Jahreszeiten ist vor allem die Möglichkeit, eine Story mit verschiedenen Enden zu erleben, ein Detail, das Survival-Fans an dem Vorgänger positiv bewerteten.

Falls ihr weiterhin unschlüssig seid, ob sich Sons of the Forest für euch lohnt, hat MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus die Frage ausführlich beantwortet.

