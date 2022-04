Mittelalter-RPG ist Hit auf Steam – Nachfolger spielt in Japan und kommt sogar mit Koop-Modus

Wenn ihr also weder Survival- noch Aufbau-Fan seid und mit Rollenspielen oder deren NPC-Interaktion nichts anfangen könnt, dann wird Sengoku Dynasty kein Spiel für euch sein. Seid ihr jedoch auf der Suche nach einem Spiel, in dem ihr euer eigenes japanisches Dorf führen wollt, dann ist Sengoku Dynasty für euch möglicherweise interessant.

In Sengoku Dynasty seid ihr im mittelalterlichen Japan und versucht das Fortbestehen eurer Familie zu sichern. Zu diesem Zweck baut ihr eine eigene Gemeinschaft auf, organisiert dessen Alltag und führt sie als Begründer eures eigenen Dorfes an.

Was ist Sengoku Dynasty? Mit Sengoku Dynasty will der deutsche Publisher Toplitz Productions das Erfolgsrezept von Medieval Dynasty auf die nächste Stufe bringen. Erscheinen soll Sengoku Dynasty bereits 2022 im Early-Access auf Steam.

Medieval Dynasty brachte Spieler in das europäische Mittelalter und gab ihnen die Möglichkeit, ein eigenes Dorf aufzubauen. Mit Sengoku Dynasty will Publisher Toplitz Productions noch 2022 die „Medieval Dynasty“-Erfahrung nach Japan bringen.

Insert

You are going to send email to