Nightingale ist ein neues Survival-Spiel für den PC von ehemaligen Entwicklern aus dem Hause BioWare. Es soll 2022 erscheinen; die ersten Tests werden bereits in den kommenden Monaten starten.

Das ist Nightingale: Das Survival-Spiel entführt euch in eine viktorianische Fantasy-Welt (“Gaslamp Fantasy”), in der ihr in die Rolle eines Realmwalkers, also Weltenwanderers, schlüpft. In dieser Welt droht der Menschheit eine magische Katastrophe und um ihr zu entkommen, macht ihr euch auf die Reise durch ein Labyrinth von vielen Welten, um einen Ort zu finden, an dem die Menschen überleben können: Nightingale.

Doch ihr seid in diesen Welten nicht alleine unterwegs. Monströse Kreaturen und die albtraumhaften Fae werden euch das Leben schwer machen und ihr müsst euer Können im Kampf, Crafting und beim Bauen beweisen, um gegen sie bestehen zu können.

Entwickelt wird das Spiel von der “SpatialOS-Wunderfirma” Improbable und Inflexion Games, deren Mitarbeiter früher bei der RPG-Schmiede BioWare zuhause waren. Den ersten Trailer zu dem Spiel könnt ihr hier anschauen:

https://www.youtube.com/watch?v=raSjAJcftMs

Die Entwickler bezeichnen Nightingale als “Gaslamp Fantasy”. Es handelt sich dabei um ein Sub-Genre, das sowohl Fantasy- als auch historische Elemente verbindet. Es wird häufig mit Steampunk verwechselt, das einen größeren Fokus auf die Wissenschaft hat. Es handelt sich eher um alternatives viktorianisches Setting, das mit Feen und Magie vermischt wurde. Mehr dazu auf Wikipedia

Was bietet das Gameplay? Da Nightingale ein Survival-Spiel für PC ist, dreht es sich vor allem um euer Überleben in der harschen Welt, die ihr mit anderen Spielern teilt. Dafür bekommt ihr von den Entwicklern ein ausgiebiges Crafting-System an die Hand, das euch die Herstellung von Werkzeugen, Waffen und Rüstungen ermöglicht.

Die Werkzeuge und Waffen könnt ihr verwenden, um euch gegen die Monster und Fae zu wehren, während ihr die Vielzahl der unterschiedlichen Welten erkundet, die immer gefährlicher werden, je weiter ihr vorankommt. Sie bieten euch unterschiedliche Biome wie klassische Wälder, Sümpfe und Wüsten.

Mit den hergestellten Werkzeugen könnt ihr aber auch Häuser und Siedlungen bauen, in die ihr euch zurückziehen und euch vor den Feinden verteidigen könnt. Auch das Anbauen von Obst und Gemüse wird möglich sein.

Ihr könnt euch bei Siedlungen mit anderen Spielern zusammenschließen, um gemeinsam die Portale in die unbekannten Welten zu stürmen.

Wird es auch PvP geben? Aktuell gibt es keine Infos dazu, ob es auch mögliche PvP-Modi oder gar offenes PvP geben wird. Der Fokus des Spiels scheint sich aber eher auf das Crafting und gemeinsame Aufbauen von Häusern und Siedlungen zu konzentrieren.

Es wäre daher theoretisch ein Spiel, das Freunde von Survival und PvE im Auge behalten sollten.

So könnt ihr mitmachen: Obwohl Nightingale noch kein festes Release-Datum hat, wird es voraussichtlich 2022 für PC erscheinen.

Wenn ihr euch das Spiel anschauen wollt, könnt ihr euch für die Spieltests auf der offiziellen Seite registrieren. Die ersten Tests werden bereits in den kommenden Monaten starten, haltet also die Augen offen.

Wie klingt Nightingale für euch bis jetzt? Habt ihr Interesse an dem Spiel oder lässt es euch kalt? Schreibt es uns in die Kommentare und verratet uns euren ersten Eindruck von dem Spiel.

7 neue Survival-Games, auf die ihr euch 2021 und 2022 freuen könnt