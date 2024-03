Die Entwickler von Nightingale haben ihre neue Roadmap veröffentlicht. Wir verraten euch, wann die Features kommen und wie es um den heiß ersehnten Offline-Mode steht.

Was soll bald schon im Spiel sein? Die Entwickler von Nightingale stellten vor kurzem ihre neue Roadmap vor. Darauf ist auch gut ersichtlich, welche Features schon bald in das Spiel kommen sollen. Ganz oben auf der Roadmap geht es den Verbindungsproblemen an den Kragen. Das hat bereits im letzten Patch begonnen und soll noch weiter verbessert werden.

Außerdem möchten die Entwickler sich einigen „Quality of Life“-Features, also Features, die den Spielern das Spiel angenehmer machen, widmen. Darunter fällt zum Beispiel ein Button, um das Tutorial zu überspringen, eine Möglichkeit schnell im Lager zur sortieren, vom Lager aus zu Craften, Warteschlangen fürs Craften und die Option, Items vom „Guide“-Buch zu kaufen, sobald man „Essence“-Händler freigeschaltet hat.

Wann kommen die neuen Inhalte? Die gerade genannten „Short Term“-Inhalte sollen bereits in den kommenden Wochen ihren Weg ins Spiel finden. Die „Medium-Term“-Inhalte werden dagegen erst in den nächsten Monaten Einzug ins Spiel erhalten. Darunter fällt auch der Offline-Mode, den die Spieler sehnlichst erwarten.

Hier könnt ihr einen Trailer zu Nightingale sehen.

Der Offline-Modus dauert wohl noch Monate

Warum dauert es so lange bis der Offline-Mode kommt? Die Entwickler von Nightingale erzählten in ihrem YouTube-Video zur Roadmap, dass sie den Offline-Modus erst entwickeln müssen.

Aktuell verarbeitet das Spiel die eine Hälfte der Daten auf dem eigenen PC und die andere auf dem Server. Jetzt einfach alle Daten auf dem PC verarbeiten zu lassen ist deshalb nicht so leicht möglich. In einigen Monaten soll das Feature jedoch fertig sein.

Was soll sonst noch kommen? Weitere „Medium-Term“-Inhalte sind weitere Questlines, neue interessante Orte, bessere KI und mehr Features für die KI, neue Baukomponenten und weitere Fernkampfwaffen.

All diese Features sowie der Offline-Mode werden aber noch Zeit brauchen. Die Entwickler sprechen von einigen Monaten, wollen sich aber in ihrer gesamten Roadmap nicht auf feste Termine festnageln lassen.

Die Entwickler haben auch große Ziele im Kopf, die aber erst später in der Entwicklung angegangen werden. Darunter fallen neue Biome, Waffen und Gegner, die wir aber vermutlich nicht mehr dieses Jahr erwarten sollten. Der Fokus liegt aktuell darauf, das Spiel mit einfachen Mitteln besser zu machen.

Mit den kommenden Updates adressieren die Entwickler vor allem die größten Kritikpunkte am Spiel. In unserem Artikel haben wir uns angesehen, was die Kritikpunkte sind: Steam: Nightingale startet mit gemischten Reviews: „Ich wollte das Spiel mögen, aber es war eine herbe Enttäuschung“