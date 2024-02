Wer gewinnt Twitch? Nightingale und Last Epoch starten, ein Streamer ist bei beiden der Boss

In dieser Woche starteten zwei neue Online-Spiele in den Kampf um neue Spieler und die Augen der Zuschauer auf Twitch. Das Survival-Spiel Nightingale startete am 20. Februar. Für das Hack’n Slay Last Epoch ging es am 21. Februar in den Release. Das Erstaunliche: einer der Top-Spieler auf Twitch, Michael “shroud” Grzesiek (29), ist gleich bei beiden Spielen führend.

Wie hat sich Nightingale geschlagen? Das Survival-Spiel von EA hat sich bei den durchschnittlichen Spielern der letzten 3 Tage auf Platz 12 festgesetzt, zwischen Helldivers 2 und Minecraft. Das ist ein ordentlicher, aber kein dominanter Start auf Twitch zum Release.

In der Spitze konnte Nightingale 264.811 Zuschauer an sich binden, das reicht immerhin für Platz 7.

Wer sind die wichtigsten Streamer? Der Shooter-Spezialist shroud hat Nightingale locker gewonnen. Er zeigte das Spiel 11 Stunden und erreichte in der Spitze fast 31.000 Zuschauer.

Man sieht, dass Twitch mittlerweile stark von Gaming weg und in die Richtung „Just Chatting“ und Reaction-Streams abgebogen ist. Viele große Streamer schauen nicht mehr in neue Games hinein. Bekannte Variety-Streamer wie shroud, LIRIK und CohhCarnage halten die Fahnen hoch. Die waren auch schon bei den letzten Releases Skull and Bones und Helldivers führend.

In Deutschland führt Gronkh klar vor Shlorox und Dhalucard, die beide deutlich mehr Stunden in Nightingale investiert haben als der Altmeister.

Diablo-Experten dominieren Last Epoch

Wie hat sich Last Epoch geschlagen? Bei Last Epoch sind die durchschnittlichen Zahlen schwieriger zu messen, weil das Spiel ja schon ewig auf Twitch ist, seit dem 21. Februar aber erst im Full Release.

Last Epoch konnte bei den Peak-Viewern aber Nightingale knapp ausstechen und erreichte in der Spitze 266.419 Zuschauer, also knapp 2.000 mehr.

Wer sind die führenden Streamer? Last Epoch gewinnt der Hack’n-Slay Experte Quin69, der Stolz Neuseelands. Der ist auch bei verwandten Spielen wie Path of Exile führend.

Allerdings ist auch hier shroud dicht auf den Fersen, der hat 7 Stunden in Last Epoch verbracht.

Auf Platz 3 liegt Raxxanterax, der gleich 40 Stunden in Last Epoch in den letzten 3 Tagen abgerissen hat. Der hat bereits vor einem halben Jahr gesagt, dass er Diablo 4 verlässt und Last Epoch zockt.

In Deutschland ist Diablo4-Experte jessirocks auf Platz Eins, vor Maurice Weber.

Was sagt shroud denn so zu Last Epoch? Der Elite-Gamer sagt zu Last Epoch, es erinnere ihn stark an Path of Exile: Er möge alles an dem Spiel, außer die Quests. Auf die könne er gut verzichten.

Genau auf das Questen könne er auch bei Path of Exile verzichten, das möge er einfach nicht.

Last Epoch und Nightingale sind nach Palworld die erfolgreichsten neuen Spiele auf Twitch

Wie haben die Spiele im Vergleich zu den anderen Releases 2024 abgeschnitten? Was die Spitzenzahlen auf Twitch angeht, waren Last Epoch und Nightingale jetzt die Nummer 2 und 3 an neuen Spielen, die 2024 erschienen sind.

Den Top-Platz mit 434.200 gleichzeitigen Zuschauern hält Palworld. Auf Platz 4 folgt dann das deutsche Enshrouded.

