Besser als Diablo, einfacher als Path of Exile: Die ersten Reaktionen auf Last Epoch sind trotz technischer Probleme positiv

Das neu erschienene Hack&Slay Last Epoch hat seit dem Start am 21. Februar mit Serverproblemen zu kämpfen. Hierzu haben sich die Entwickler in einem Statement zu Wort gemeldet. Die ersten Reaktionen der Spieler sind abgesehen von den technischen Problemen aber überwiegend positiv.

Wie verlief der Release von Last Epoch? Das neue Hack&Slay soll Diablo und Path of Exile Konkurrenz machen. Seit dem Start am Abend des 21. Februar hatten aber viele Spieler mit Serverproblemen zu kämpfen. Die Server waren überlastet und viele Spieler fanden sich in Warteschlangen wieder.

Die Probleme wurden schnell von den Entwicklern bestätigt. Vor allem die Meldung „Online-Spiel nicht verfügbar“ wurde fast allen Spielern angezeigt.

Inzwischen waren die Server zwischenzeitlich wieder online. Zu Verbindungsabbrüchen und lange Ladezeiten kommt es aber immer noch (via Gamestar).

Die ersten Stimmen zum Spiel sind positiv

Wie kommt das Spiel an? Obwohl es derzeit noch technische Probleme gibt, ist der Grundtenor zum Spiel positiv. Sieht man sich die Kritikerstimmen an, kommt Last Epoch auf Metacritic derzeit auf 73 Punkte. Das deckt sich in etwa mit den Nutzerbewertungen auf Steam, die bei 77 % (ca. 9.000 Bewertungen) und „Größtenteils positiv“ stehen.

Sieht man sich die Reviews der Spieler an, fallen die vielen Vergleiche zu den beiden anderen Genre-Platzhirschen, Diablo 4 und Path of Exile auf.

Der Nutzer Skadi schreibt: „Beleidigt nicht deine Intelligenz wie Diablo 4, man braucht aber auch keinen PhD (Doktortitel) wie in Path of Exile. Perfekt!“

Auch Wirep sieht Last Epoch irgendwo zwischen Diablo und Path of Exile: „22 Stunden, und ich kratze gefühlt an der Oberfläche! Wen Diablo 4 enttäuscht, und PoE überwältigt hat, findet hier einen guten Mittelgrund!“

„Das Spiel ist super für 35 Euro [aktuell 33,99 Euro, Anm. d. Redaktion.]. Schade, dass der Start nicht funktioniert hat, aber wir werden bald alle zocken können“, meint Hatake Kakashi.

Auch HaeeReborn gibt sich auf Steam milde: „Das Spiel verdient den Hate durch die Serverprobleme gar nicht. Dass ein Launch nicht immer reibungslos verläuft, ist nichts Neues. Das Game ist ein Juwel und hat alles, was ARPG-Fans freuen wird.“

Das Spiel habe außerdem einen guten Offline-Modus, betont der Reddit-Nutzer havenstar. Damit lassen sich die Server-Downs überbrücken

Die Reaktion der Community ist also zunächst positiv. Die technischen Probleme scheinen die meisten Spieler den Entwicklern nicht übelzunehmen. Einer der größten Twitch-Streamer wechselt jetzt sogar von Diablo 4 zu Last Epoch.

Die Entwickler äußern sich auf Reddit zu den Problemen

Was sagen die Entwickler? Der Game Director des Spiels, Judd Cobbler meldete sich heute auf Reddit mit einem Statement zu Wort. Darin lässt er den gestrigen Launch-Tag Revue passieren. Zunächst bedankt sich Cobbler bei der Community für die Geduld, aber auch die Begeisterung, mit der das Spiel aufgenommen wird.

Innerhalb der ersten 20 Minuten wollten sich 150.000 Spieler einloggen. Das Team sei sich sicher gewesen, bestens auf den Spieler-Ansturm vorbereitet gewesen zu sein. Dazu verweist Cobbler auf einen älteren Reddi-Post, in dem genau aufgedröselt wird, welche Vorbereitungen das Team getroffen habe. Seit Monaten seien die Server getestet worden – trotzdem hielten sie dem Launch nicht stand.

Alle Probleme werden laut dem Entwickler intern im sogenannten „War Room“ besprochen, und an einer Lösung gearbeitet. Wichtig sei dem Team dabei, stets im Austausch mit der Community zu bleiben. Judd Cobler betont, dass er sehr lange selbst einfach nur Spieler war, und verstehen kann, dass man als Spieler gerne über den aktuellen Stand Bescheid wissen möchte. Interessierte finden regelmäßige Update-Post im Discord-Channel von Last Epoch.

Wann kommt das nächste Update? Cobbler kündigt den nächsten Hotfix für morgen, 23. Februar 2024, an. Der soll vor allem Szenenübergänge verkürzen und andere, noch aufkommende Probleme lösen. Bis dahin laufen hoffentlich auch die Server wieder stabil.

Die Reaktion der Entwickler zeigt jedenfalls, dass sie mit dem enormen Ansturm nicht gerechnet hatten – und bereit sind, die Probleme möglichst schnell zu beheben. Was der Patch zum Release alles beinhaltet, haben wir auf MeinMMO zusammengefasst.