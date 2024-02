Last Epoch: Alles zum Release, Klassen und Preisen

Last Epoch ist eine Mischung aus Diablo 4 und Path of Exile und beweist den Spielern, das auch neuere Hack&Slays eine Chance verdienen. Wir zeigen euch in unserer Übersicht alles zum Release, den verfügbaren Klassen, sowie den Preisen, die ihr für Last Epoch zahlen müsst.

Was ist Last Epoch? Es handelt sich bei Last Epoch um ein neues Hack&Slay von den Entwicklern „Eleventh Hour Games“. Die Geschichte des Spiels dreht sich um die Welt von Eterra, die jedoch in verschiedene Zeitachsen eingeteilt ist. Die Zukunft liegt dabei in Trümmern, doch mit eurer Macht könnt ihr in die Vergangenheit reisen und verheerende Fehler verhindern, die in der Zukunft fast die gesamte Zivilisation ausgerottet hat.

Das Buildcrafting soll umfangreich sein, jedoch nicht so kompliziert wie in Path of Exile. Zudem soll Last Epoch mehr Aufgaben bieten als Diablo 4 und Spieler somit auf längerer Basis unterhalten.

Last Epoch: Release – Solange müsst ihr warten

Wann kann ich zocken? Last Epoch erhält am 21. Februar 2024 seinen tatsächlichen Release. Solltet ihr jedoch nicht so lange warten wollen, könnt ihr auf Steam das Spiel in der Deluxe- oder Ultimate-Edition erwerben und schon jetzt im Early Access durchstarten.

Kommt Last Epoch auf PS5 und Xbox? Viele Spieler auf Konsole fragen sich, ob Last Epoch auch auf anderen Plattformen wie PS5 oder Xbox erscheinen wird und die Entwickler haben dazu ein klares Statement.

Laut verschiedenen Aussagen vom EHG-Team besitzt Last Epoch schon einen Controller-Support, der ausgearbeitet wird. Ein Konsolen-Release wird auch angepeilt, doch die Entwickler haben sich bislang weder mit Sony, noch mit Microsoft zusammengesetzt, um dies zu besprechen. Ein Datum existiert deshalb noch nicht. (via youtube.com, reddit.com)

Last Epoch: Alle 5 Klassen in der Übersicht – Das können sie

Wie viele Klassen gibt es? In Last Epoch gibt es 5 primäre Klassen. Jede primäre Klasse besitzt zudem drei Unterklassen, die im Laufe eurer Reise fokussiert werden können. Je nachdem wofür ihr euch entscheidet, profitiert eurer Held an einer Vielfalt von neuen Talenten.

Wir erklären euch nun alle Klassen und ihre dazugehören Unterklassen im Detail und listen sie euch auf:

Mage

Was kann der Mage? Der Mage ist die Magierklasse. Ihr könnt mit ihm arkane Macht heraufbeschwören und euch mit verschiedenen Zaubersprüchen schützen oder wehren. Mit folgenden Unterklassen könnt ihr rechnen:

Sorcerer Kämpft aus der Distanz mit Kräften aus der Natur wie Blitze oder Meteoriten

Spellblade Kämpft aus der Nähe mit elementaren Schwert- und Schild-Zaubersprüchen

Runemaster Kämpft mit Runen und erzeugt Fallen auf dem Boden oder elementare Strahlen, die aus der Distanz angreifen können



Rogue

Was kann der Rogue? Der Rogue ist ein Meister mit Dolchen und dem Bogen. Ihr könnt im Nahkampf eure Gegner zerfetzten oder sie aus der Distanz angreifen. Als Rogue greift ihr hauptsächlich aus dem Schatten heraus an. Mit folgenden Unterklassen könnt ihr rechnen:

Bladedancer Kämpft mit Dolchen aus den Schatten heraus an und besiegt Feinde in Sekundenschnelle

Marksman Kämpft mit Bogen und lässt normale als auch elementare Pfeile auf Gegner niederprasseln

Falconer Kämpft mit Fallen und seinem treuen Falken und mischt so das Schlachtfeld auf



Primalist

Wann kann der Primalist? Der Primalist ist eine Mischung aus einem Barbaren und einem Druiden. Er nutzt die Kraft der Natur und besiegt so seine Feinde mit tierischen Begleitern oder desaströsen Nahkampfattacken. Mit folgenden Unterklassen könnt ihr rechnen:

Shaman Kämpft mit elementaren Stürmen und Nahkampfangriffen

Druid Kämpft als Werbär gegen Feinde und zerfleischt so seine Gegner. Kann sich aber auch in einen wandelnden Baum verwandeln

Beastmaster Kämpft mit verschiedenen tierischen Begleitern gegen Feinde und ist nie alleine im Kampf anzutreffen



Acolyte

Was kann der Acolyte? Der Acolyte bemächtigt sich der verbotenen Magie und kann so Gegner wiederbeleben oder das Blut von Feinden aus ihren Körpern saugen. Mit folgenden Unterklassen könnt ihr rechnen:

Necromancer Kämpft mit untoten Kriegern und Golems und kann diese beschwören

Lich Kämpft in einer düsteren Gestalt gegen Feinde und saugt ihnen das Leben und ihre Essenzen aus, um sich zu stärken

Warlock Kämpft mit verbotenen Zaubersprüchen und manipuliert so Feinde auf dem Schlachtfeld



Sentinel

Wann kann der Sentinel? Der Sentinel ist ein rechtschaffener Krieger mit heiligen Kräften, die jede Bedrohung beseitigen. Mit Wundern oder krüden Waffen zermalmt er seine Feinde und sorgt so für Ordnung. Mit folgenden Unterklassen könnt ihr rechnen:

Paladin Kämpft mit heiligen Wundern und stärkt oder heilt so seine Verbündete im Kampf

Void Knight Kämpft als korrumpierter Ritter, der die Macht des Voids in sich aufgenommen hat, um seine Gegner von innen heraus zu vernichten

Forge Guard Kämpft als unerbittlicher Krieger im Nahkampf und lasst eure Gegner mit jedem Schwerthieb dafür bezahlen



Last Epoch: Preise und Editionen

Welche Editionen gibt es? Last Epoch kommt mit drei Editionen daher, die ihr schon vor dem Release vorbestellen könnt. Je nachdem für welche ihr euch entscheidet, erwarten euch Goodies wie Pets, Skins für Rüstungen, Soundtracks und ein Early-Access-Zugang. Kommen wir zur ersten Edition:

Standard-Edition

Preis: 33,99 € auf Steam

33,99 € auf Steam Inhalte: Last Epoch – Das Spiel Golden Guppy – Ein Pet



Deluxe-Edition

Preis: 48,99 € auf Steam

48,99 € auf Steam Inhalte: Last Epoch – Das Spiel Golden Guppy – Ein Pet Digitaler Soundtrack 50 Epoch Points Adolescent Chronowyrm – Ein Pet Fallen Ronin – Skin für eure Rüstung Firefly´s Refuge – Skin für das Portal Zugang zu Early-Access



Ultimate-Edition

Preis: 63,50 € auf Steam

63,50 € auf Steam Inhalte: Last Epoch – Das Spiel Golden Guppy – Ein Pet Digitaler Soundtrack 50 Epoch Points Adolescent Chronowyrm – Ein Pet Fallen Ronin – Skin für eure Rüstung Firefly´s Refuge – Skin für das Portal Zugang zu Early-Access Temporal Guardian – Skin für eure Rüstung Twilight Fox – Ein Pet Adult Chronowyrm – Ein Pet Celestial Way – Skin für das Portal



Das waren alle wichtigen Infos, die ihr über Last Epoch wissen solltet. Wie findet ihr das kommende Hack&Slay? Glaubt ihr, Last Epoch könnte Diablo 4 und Path of Exile Konkurrenz machen oder wird das Spiel auf langer Dauer eher unter beiden Marken untergehen? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!