Die beste Klasse in Last Epoch? Erzählt mal, was ihr am liebsten spielt

In Last Epoch stehen euch 15 Klassen zur Auswahl. MeinMMO will von euch wissen, welche Klasse ihr am besten findet und warum.

Anders als bei den meisten Action-RPGs wählt ihr in Last Epoch nicht einfach nur eine Klasse aus, sondern entwickelt diese nach ein paar Leveln direkt weiter. Die „Meisterschaften“ sind die eigentlichen Klassen des Spiels.

Für jede der 5 Grund-Klassen könnt ihr eine von 3 Spezialisierungen wählen, die dann euren Spielstil bestimmen und mit verschiedenen Builds funktionieren. Der Unterschied zwischen den Meisterschaften innerhalb einer Klasse kann schon enorm sein.

Bei Last Epoch ist im Moment jedoch das Problem, dass es ewig dauert, einen neuen Charakter hochzuspielen – einer der Kritikpunkte am Spiel. Wir wollen deswegen von euch wissen, mit welcher Klasse ihr bisher am besten zurechtkommt.

Welche Klasse ist die beste in Last Epoch?

In der Umfrage könnt ihr eine der 15 Meisterschaften auswählen. Es geht dabei nicht darum, welche Klasse eurer Meinung nach den meisten Schaden macht, dafür gibt es die Tier List mit den besten Builds.

Wir wollen von euch wissen, welche Klasse ihr schlicht am besten findet in allen Kategorien: Gameplay, Optik, Klassen-Fantasie oder was auch immer euch einfällt. Ihr entscheidet!

Es ist dabei egal, ob ihr schon mehrere Klassen ausprobiert habt oder ob ihr bei einem Charakter geblieben seid. Wenn ihr direkt beim ersten Mal eure Top-Klasse gefunden habt, umso besser.

Für viele Spieler sind langweiliges Gameplay oder zu komplexe Systeme ein Grund, neue Klassen anzufangen. Gutes Beispiel: Runenmeister müssen 40 Zauber auswendig lernen, wenn sie die Klasse meistern wollen. Gerade für Casuals ist das … anstrengend.

Seid ihr euch noch nicht sicher, was ihr überhaupt spielen wollt oder wenn euch die aktuelle Klasse nicht gefällt, findet ihr in unserem Special die 3 besten Klassen für den Start in Last Epoch. Schreibt uns gerne in die Kommentare, für welche Klasse ihr gestimmt habt und was sie eurer Meinung nach zur besten Klasse in Last Epoch macht.