Spieler entdecken das Problem in Last Epoch, das Diablo 2 damals das Genick gebrochen hat

Angeblich ist es in Last Epoch möglich, Items zu „dupen“ – also einfach so zu verfielfachen. Spieler wollen einen Weg gefunden haben, wie dieser Exploit funktioniert und auch Beweise dafür, dass häufig dupliziert wird. Das Problem kann der Wirtschaft massiv schaden, wie bereits Diablo 2 vor 24 Jahren gezeigt hat.

Was ist das für ein Problem?

„Duping“ ist ein bekannter Exploit, der in allen möglichen Genres auftritt: Spieler vervielfältigen durch Fehler ihre Items zu exakten Kopien.

Vor allem in Spielen mit Spieler-Handel ist Duping ein Problem. Hier nutzen die Exploiter solche Bugs, um Unmengen an Geld zu scheffeln.

Nun haben Spieler angeblich eine Möglichkeit gefunden, wie ein solcher Duping-Exploit in Last Epoch funktioniert.

Warum ist das so ein großes Problem? Duping zerstört nachhaltig die Wirtschaft in einem Spiel. Das beste Beispiel, sogar direkt aus dem Genre, ist Diablo 2. Hier gab es irgendwann so viel Gold, dass die Spieler stattdessen in Items gehandelt haben.

Der berühmte „Stone of Jordan“ wurde zur Währung, die per Duping nahezu endlos auf dem Markt war. Blizzard musste schließlich den Schritt gehen, die Ringe für eine Quest aus dem Spiel zu nehmen. Sie wurden benötigt, um Über-Diablo zu beschwören, da war es nur schon zu spät.

In anderen Spielen wie New World haben die Entwickler damals neue Server eingeführt und Wipes durchgeführt, um vervielfachtes Gold zu entfernen. Die Folgen und Maßnahmen waren für alle Spieler nicht sonderlich angenehm.

Kern des Problems sind angeblich die Item-Fraktionen:

„Die Leute nutzen die Händlergilde aus, um Gold zu generieren“

In Last Epoch gibt es nur eine Möglichkeit, um tatsächlich Gegenstände gegen Gold zu handeln: Ihr müsst Mitglied in der Händlergilde sein. Dann könnt ihr Items auf dem Basar anbieten und an andere Spieler verkaufen.

Genau hier ist nun Spielern aufgefallen, dass sie teilweise identische Items finden (via Reddit). Das ist eigentlich nahezu unmöglich, da Last Epoch so viele mögliche Affixe und Reichweiten hat, dass das gleiche Item direkt zweimal auf dem Markt äußerst unwahrscheinlich ist.

Weitere Spieler bestätigen in den Kommentaren, dass sie selbst schon Glitches gefunden haben, mit denen sie Items duplizieren konnten: „Hab es gemeldet, dann ignoriert. Ich riskiere nicht meinen Account für Gold, das in acht Wochen nichts mehr wert ist.“

Das Problem bestehe schon seit Wochen und sei sogar auf mehrere Fehler zurückzuführen. Einige ärgern sich über die Entwickler, die dieses Problem anscheinend ignorieren. Wie jedoch Diablo 2 und New World zeigen, ist der Kampf gegen Duper nicht mal eben gewonnen.

