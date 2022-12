New World hat neue Server, um Probleme vom Release zu beheben – Hat jetzt die gleichen Probleme wie zu Release

Technische Probleme gehören seit dem Release von New World irgendwie dazu. Seit einigen Wochen gibt es nun aber Fresh-Start-Server, die die Fehler der Vergangenheit glattbügeln sollten. Leider gibt es jetzt aber die gleichen Fehler wie früher.

Was ist in New World los? Derzeit sind im MMORPG New World mal wieder sämtliche Funktionen abgeschaltet, um mit anderen Spielern zu handeln. Grund dafür ist ein Exploit, der es möglich machte, Gegenstände und damit Gold aus dem Nichts zu erschaffen.

Es ist nicht das erste Mal, dass das in New World passiert, jedoch ist es diesmal sehr ärgerlich. Denn während diese Probleme bisher alle relativ weit in der Vergangenheit liegen, betrifft es diesmal auch die neuen Fresh-Start-Server.

Diese Server hatte man aufgesetzt, um einen wirklichen Neuanfang zu ermöglichen. Die Fans können nicht von vorhandenen Servern auf die frischen wechseln. Somit hatte auch unzulässig entstandenes Gold aus der Vergangenheit keine Möglichkeit, auf die neuen Welten zu kommen.

Wie handelt Amazon? Um dem Exploit entgegenzuwirken, haben die Entwickler den gesamten Handel abgeschaltet. Laut eigenen Aussagen sei der Fehler sehr früh aufgefallen und kaum Leute hätten ihn überhaupt gefunden und benutzt. Schaden sei daher in nur sehr geringem Ausmaß entstanden.

In der Zwischenzeit arbeitet Amazon an einem Fix für das Problem, um den Handel schnellstmöglich wieder online zu bringen. Wann das passiert, ist aber nicht absehbar. Aktuell ist die Funktion seit 16 Stunden abgeschaltet (via New World, Stand 8.12. 12:45 Uhr)

Erst vor Kurzem erschien das bisher größte Update für New World:

Spieler machen sich lustig über das Problem

Wie reagieren die Fans? In erster Linie mit viel Humor und wenig Sorgen. Es ist leider nicht das erste Mal, dass sie einer solchen Situation ausgesetzt sind. Viele spotten mit einem Zwinkern, dass man die Fresh-Start-Server dann gar nicht gebraucht hätte.

Viele machen sich einen Spaß daraus, neue Fresh-Start-Server zu fordern, wirklich ernst meint das aber vermutlich niemand.

Ernstere Sorgen kommen von Spielern, die aktuell offene Angebote im Handelsposten platziert haben, denn Amazon hat sich noch nicht dazu geäußert, was genau mit diesen passiert.

Trotz dessen ist die Stimmung der Spieler nicht allzu schlecht.

Das sagt die Community: Gerne möchten wir daher einige der Leute selbst zu Wort kommen lassen und euch die Zitate der Spieler mitgeben. Die stammen alle aus einem reddit-Thread, in dem das Thema diskutiert wird.

Common-Scientist sagt: „Nun ja, sie haben wenigstens nicht gelogen, als sie sagten, dass in der Roadmap nicht alles steht, was noch kommt.“

Anoir_Finland schreibt: „2023 kommen dann Fresh Fresh Serrver, mit dem Versprechen, dass sie einen Monat lang ohne Exploit laufen. Also, vielleicht.“

dienipponteikoko ist ernster: „Fresh-Start war immer nur einen Exploit davon entfernt, unterzugehen. Schaut man sich die Vergangenheit des Spiels an, war das doch absolut klar. Es ist trotzdem irgendwie witzig, dass es so schnell passiert ist.“

WhoFedRosy fragt sich: „Wofür gibt es eigentlich die Testserver, dass so etwas nicht vorher auffällt?“

Was haltet ihr von der aktuellen Situation? Löst das bei euch ebenfalls nur noch ein müdes Grinsen aus, oder regt ihr euch eher darüber auf? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

