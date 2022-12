New World macht seine Neustart-Server so gut, dass kaum wer auf den alten spielen will – Muss jetzt handeln

Die Fresh Start Server in New World, die am 2. November online gingen, waren ein großer Erfolg für das MMORPG. Allerdings haben so viele Spieler neu angefangen, dass Amazon jetzt einige der alten Server zusammenlegen muss.

Auf den Legacy Servern, also den Servern, die es vor dem Neustart schon gab, ist derzeit zu wenig los. Deshalb hat Amazon angekündigt, sie zusammenzulegen – Das soll am 2. Dezember um 8:00 Uhr nach deutscher Zeit geschehen. Also genau einen Monat nach Release der Neustart-Server.

Welche Server sind betroffen? Diese Server werden miteinander verschmolzen:

Fae gehört bald zu Niflheim

Tupia gehört bald zu Asgard

Eden gehört bald zu Olympus

Themiscyra und Frislandia gehören bald zu Heliopolis

Eridu gehört bald zu Delos

Aukumea gehört bald zu El Dorado

13 der 17 Legacy Server sind vom Merge betroffen, auf den restlichen waren noch genug Spieler unterwegs, um bestehen zu bleiben. Jetzt gibt es also nur noch 8 der ursprünglichen Server in New World.

Spielerzahlen sind allgemein hoch

Wer jetzt denkt, dass New World ausstirbt, liegt falsch – zumindest aktuell. Laut der Seite SteamDB waren im Peak der letzten 24 Stunden knapp 65.000 Spieler online. Davon sind vermutlich viele auf Neustart-Servern unterwegs.

Abgesehen von einem gemeinsamen Neuanfang und einer frischen Wirtschaft brachten die Entwickler mit den neuen Servern einige Änderungen in New World. So ist der Levelprozess bis Level 25 komplett überarbeitet worden. Darunter angepasste Quests, kürzere und sinnvollere Reisewege und spannende vertonte Cutscenes.

Auch die benötigten Erfahrungspunkte hat Amazon reduziert. Von Level 35 auf 55 geht es jetzt deutlich schneller. So war es für Veteranen nicht allzu schwer, das Level vom Legacy Server beim Neustart einzuholen.

Wird es Server-Transfers geben? Ein Transfer von und zu Neustart-Servern ist aktuell nicht möglich. Amazon verriet jedoch, dass die Server irgendwann in der Zukunft zum Transfer geöffnet werden sollen. Allerdings sollen die neuen Server nie mit alten zusammengelegt werden.

Was sagt ihr zum Merge der Legacy Server? Ist der Server, auf dem ihr spielt, davon betroffen? Oder seid ihr nur noch auf den Neustart-Servern unterwegs? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

