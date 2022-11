New World muss dringend ein Feature überarbeiten, wenn es seinen Hype halten will

Mit den Fresh Start Servern kamen am 02. November 2022 viele neue und alte Spieler in das MMORPG New World. Nutzer im subreddit geben den Hinweis darauf, was der Entwickler Amazon dringend tun sollte, um die Spieler nicht wieder zu verlieren.

Seit die Neustartserver online gingen, sind in New World durchschnittlich knapp 60 Tausend Spieler gleichzeitig online (via Steamcharts). Das ist der Durchschnitt für die letzten 30 Tage. Vorher lag der Durchschnitt bei knapp der Hälfte, im Sommer deutlich darunter. Wir können also von einem Hype sprechen, den das MMORPG in den letzten Wochen erfährt.

Wer allerdings nicht mit Freunden spielt, die ständig online sind, wird schnell dem Gruppenfinder und somit einem Problem begegnen. „Sogar bei Low-Level-Dungeons als Tank finde ich es schwierig, eine Gruppe zu finden“, schreibt der Nutzer Persies unter einem reddit-Post zu dem Thema.

Spieler finden keine Gruppen – Trotz Gruppenfinder

Mit etwa Level 40 kommt man innerhalb der Hauptquest zu einem Dungeon und stößt auf ein Problem: Den Gruppenfinder. Wer nicht vorher im Chat eine Gruppe zusammenstellt, klickt auf den Dungeon, woraufhin sich das Feature öffnet.

Ihr erstellt eine Lobby oder tretet einer bei. Mitspieler können sich anmelden und werden vom Gruppenleiter angenommen oder abgelehnt. Es gibt 5 Plätze, die von Damage Dealern, Heilern und Tanks besetzt werden können.

Wo liegt das Problem? Die Suche gestaltet sich sehr zäh. Wenn eine Anfrage kommt, ist es meistens ein DD – Die Gruppe aber nur mit diesen zu füllen wäre relativ sinnlos. Ein Tank oder Heiler ist selten dabei und, wenn es der Person zu lange dauert, kann sie die Gruppe einfach wieder verlassen.

Bis der Inhalt dann tatsächlich losgeht, vergeht eine Menge Zeit. Bei Expeditionen und Mutatoren verschiedener Inhalte, die ihr ab Level 60 abschließen könnt, soll die Suche noch schwieriger sein. „Mir wird langweilig und ich logge mich aus“, schreibt harby13, der den Post startete.

Tipps für Neulinge in New World seht ihr im Video:

Die Lösung wären serverübergreifende Inhalte

Für den Inhalt Outpost Rush, ein 20vs20-Battle in New World, soll es bald serverübergreifendes Matchmaking geben. Das bestätigten die Entwickler unter einem Post im Forum: „Damit wir sicherstellen können, dass Spieler an Inhalten wie Outpost Rush teilnehmen können, wenn sie auf einer Welt mit weniger Population sind, arbeiten wir aktiv an Cross-Server-Matches.“

Das fordern die Spieler im reddit auch für andere Inhalte. „Je länger es dauert, desto stärker wird sich das Problem selbst lösen (nicht auf eine gute Art)“, schreibt randrogynous. Er meint damit, dass viele Spieler New World wieder verlassen, weil sie schlicht niemanden finden, um Inhalte abzuschließen. „Die Entwickler könnten den Gruppenfinder auch verbessern“, ergänzt er.

Weitere Stimmen der Nutzer:

Peliss: „Wenn alles serverübergreifend funktioniert, werden sie aufhören, Spieler zu verlieren und werden die Spielerzahlen nicht auf allen Servern fallen sehen.“

OddFrenchGuy: „Seid ihr in keiner Kompanie? Die sollte da sein, um euch zu helfen.“

duanleag: „Sie müssen einführen, dass man von überall queuen kann, nicht nur direkt vor dem Dungeon.“

Aventus2: „Serverübergreifende Dungeons sind eine tolle Idee. Heute habe ich auf meinem Server 7 Stunden gewartet, um Tempest zu machen.“

Die meisten Spieler von New World sind sich also einig, dass nicht nur Outpost Rush einen Cross-Server-Modus braucht, sondern alle Inhalte in New World. Dass die Entwickler bereits angefangen haben, das zu implementieren, weckt Hoffnung auf weitere serverübergreifende Inhalte.

Was meint ihr: Braucht New World ein besseres Matchmaking für den Gruppenfinder und Cross-Server-Inhalte? Oder sollten die Entwickler lieber erst ein anderes Problem unter die Lupe nehmen? Habt ihr ebenfalls Probleme, Mitspieler für bestimmte Inhalte zu finden? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

New World Guides: Alle Tipps, Tricks und Builds in der Übersicht