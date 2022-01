New World kündigt Januar-Patch an – Bringt 10 Schwierigkeitsstufen für Dungeons und neue Max-Rüstung

New World hat einen neuen Patch auf den PTR-Server gebracht, der viele neue Endgame-Inhalte bereithält. Neben den Mutatoren für Dungeons wird die maximale Stufe der Ausrüstung auf 625 angehoben. Außerdem gibt es Anpassungen am Außenpostensturm und den Azoth-Kosten beim Reisen.

Was passiert im Januar? Der große Januar-Patch legt den Fokus auf Dungeons und neue Endgame-Inhalte:

Die Dungeons bekommen die sogenannten Mutatoren. Diese verändern bekannte Dungeons und machen sie schwerer. Jede Woche sollen andere Dungeons mit anderen Mutatoren kombiniert werden. Insgesamt soll es 10 Schwierigkeitsstufen geben, wobei die höchste nur für “echte Cracks” sein soll.

Es werden die neuen Schattensplitter eingeführt, mit denen ihr eure Rüstung von 600 auf den Rüstwert 625 verbessern könnt.

Im Außenpostensturm gibt es eine Balance-Änderung. Die Kosten für den Wüstlings-Beschwörungsstein wurden von 500 auf 750 Azoth-Essenz erhöht.

Es gibt ein paar Balance-Änderungen bei den Waffen.

Die Reisekosten für Azoth sollen mit dem Update angepasst werden. Konkret werden die Entfernungskosten “drastisch reduziert”. Reist ihr in ein Gebiet eurer Fraktion, dann sorgt der Bonus dafür, dass die Entfernungskosten sogar auf 0 fallen.

Wann erscheint der Patch? Seit dem 6. Januar um 23:00 Uhr könnt ihr den Patch bereits auf dem Test-Server von New World ausprobieren.

Wann der genaue Release des Updates ist, ist noch nicht bekannt. Eine Veröffentlichung ist aber für den Januar geplant. Bisher waren die Patches meist 7 bis 14 Tage auf dem PTR-Server. Mehr zum Spielen auf dem PTR-Server findet ihr hier:

New World auf PTR spielen: So nehmt ihr am Test-Server teil

Mutatoren in Dungeons belohnen euch, wenn ihr effektiver und schneller spielt

Wie genau funktionieren die Mutatoren? Durch die Mutatoren werden die normalen und die benannten Gegner in Dungeons verändert und gleichzeitig stärker. Dadurch sollt ihr gerade für die Bosse neue Strategien entwickeln müssen. Dabei gibt es insgesamt 10 Schwierigkeitsstufen, wobei die höchsten auch einen hohen Rüstwert und vor allem viel Strategie benötigen sollen.

Jede Woche soll es eine Kombination aus unterschiedlichen Mutatoren-Arten in verschiedenen Dungeons geben. Für den PTR sind 8 unterschiedliche Mutatoren für die folgenden 3 Dungeons geplant:

Schiffswerft der Dynastie

Garten des Ursprungs

Lazarus-Instrumentarium

Ob es am Ende mehr Anpassungen auf dem Live-Server geben wird und auch andere Expeditionen von den Mutatoren verändert werden, ist derzeit nicht bekannt.

Wenn ihr ein Dungeon mit Mutatoren betreten möchtet, benötigt ihr einen speziellen Orb. Diesen könnt ihr einmal pro Woche herstellen. Zudem lassen sich weitere Orbs beim Fraktionshändler kaufen.

Lazarus-Instrumentarium ist eine der Expeditionen, die von den Mutatoren profitiert.

Welche Mutatoren gibt es? Im Forum wurden bereits 8 Arten vorgestellt:

Elemental Elementar-Mutatoren sorgen dafür, dass Feinde ihre Verteidigung gegen spezielle Elementareffekte erhöhen und selbst einen Teil ihres Schadens in Elementar-Schaden umwandeln Hellfire ist ein besonderer Effekt, durch den Feinde euch ständig verbrennen Eternal ist ein weiterer Effekt, durch den Feinde die Leere nutzem, um Spielern Debuffs und sich selbst Buffs zu verleihen.

Promotions Promotions geben den Feinden in Dungeons neue Fähigkeiten. Savage : Die Feinde reduzieren eure Heilung und casten Laser-Strahlen um sich herum. Indomitable: Kreaturen überstehen Schaden mit lebensentziehenden Fähigkeiten und sind in der Lage, eine Phalanx zu beschwören, die alle ankommenden Projektile der Spieler abblockt.

Curses Flüche sollen gefährliche Effekte bereithalten, für die die Spieler zusammenarbeiten und neue Taktiken entwickeln müssen. Desiccated: Spieler werden gelegentlich mit elementarer Energie verbrannt. Wenn der Fluch aktiviert ist, müssen sich die Spieler reinigen, indem sie sich dem verbrennenden Spieler nähern. Censored: Spieler werden feststellen, dass sich ihre Fähigkeiten gegen sie wenden. Nachdem die Spieler in der Gruppe eine bestimmte Anzahl von aktivierten Fähigkeiten eingesetzt haben, erscheinen bei allen Spielern explosive Zonen. Wenn der Fluch aktiviert ist, verlieren die Spieler ihre natürliche Manaregeneration und müssen die Stillezonen betreten, um ihr Mana zu regenerieren.



Kann man sofort die höchste Schwierigkeit laufen? Nein, ihr benötigt gute Punktzahlen in den freigeschalteten Stufen der Mutationen, um dann eine weitere Stufe aufzusteigen.

Punkte gibt es für:

Zeit: Je besser die Zeit, desto höher die Punktzahl

KI-Tötungen: Ein Zielwert für das Töten einer vorher festgelegten Anzahl von Feinden innerhalb der Expedition.

KI-Kills: Ein Zielwert für das Töten von „Benannten Gegnern“ innerhalb der Expedition.

Team-Auslöschungen: Jede Team-Auslöschung während eines Bosskampfes reduziert die Punktzahl um einen erheblichen Betrag

Respawns: Jeder Respawn reduziert die Punktzahl um einen moderaten Betrag

Was gibt es für Belohnungen? Neben besserer Ausrüstung und generell besserem Loot winken euch in den Mutatoren die neuen Schattensplitter. Mit denen könnt ihr die Rüstung auf 625 aufwerten.

Neues Ausrüstungs-Cap von 625 – So funktioniert es

Was steckt hinter der neuen Ausrüstung? Mit dem Januar-Update könnt ihr eure bisherige Rüstung vom Wert 600 auf 625 aufwerten. Dafür gibt es die Schattensplitter. Die bekommt ihr über drei verschiedene Wege:

Aus Dungeons mit Mutatoren

Einen Gegenstand mit dem Rüstwert 600 beim Crafting herstellen

Einen Gipsabdruck für einen Ausrüstungs-Slot öffnen, der bereits bei 600 Kompetenz ist

Schattensplitter wiederum lassen sich nur auf Ausrüstung anwenden, die den Rüstwert 600 hat und bei der ihr selbst eine Kompetenz von 600 besitzt.

Funktioniert die neue Ausrüstung auch im PvP? Ja, der neue Rüstwert von 625 funktioniert in allen Spiel-Inhalten.

Genauere Details zu den Schattensplittern werden wir euch verraten, sobald wir den Patch intensiver auf dem PTR gespielt haben.

Allgemeine Änderungen

Mit dem Patch kommen auch ein paar allgemeine Änderungen ins Spiel, darunter:

Kompetenz lässt sich künftig bis zur Stufe 600 mit Gips leveln. Danach bekommt ihr über Gips Schattensplitter, um eure Ausrüstung auf 625 zu bringen.

Wann immer Crafter einen Gegenstand der Stufe 600 herstellen, erhöhen sie damit auch ihre Expertise. So sollen auch Crafter ihre Kompetenz leveln können.

Mit dem Patch im Januar gilt die Angleichung zwischen Kompetenz und Rüstwert. Wer etwa einen Gegenstand mit dem Rüstwert 600 kauft und selbst nur eine Kompetenz von 500 hat, bekommt den Mittelwerlt, also 550. Mehr dazu hier: New World hört auf seine Spieler, schwächt drastische Änderung an der Ausrüstung für 2022 deutlich ab.

Anpassungen an der feindlichen AI

Neue Perks für Ausrüstung passend zu den Mutatoren

Der Trank für Toppaz Gips lässt sich jetzt auch an Arkana-Handwerksstationen herstellen

Eine Anpassung der Schandesformel im PvP – Die Anpassungen richten sich jetzt nach dem Rüstwert der Feinde statt nach eurem

Was sagt ihr zu den Änderungen durch den Januar-Patch? Sprechen euch die neuen Inhalte an? Schreibt es gerne in die Kommentare.

In New World läuft derzeit noch was Winter-Event. Wir verraten, wie ihr damit Geld verdienen könnt:

New World: So könnt ihr gerade mit dem Winter-Event viele Taler verdienen