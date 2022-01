New World: Spieler kritisieren den kommenden Januar-Patch: „Ist das letzte, was wir grad brauchen“

Im Januar bekommt New World das nächste große Update, das bereits jetzt auf dem PTR-Server getestet werden kann. Doch von vielen Spielern hagelt es gerade im reddit und im Forum Kritik. Denn obwohl die Inhalte an sich nicht schlecht sind, kommen sie zu einem komplett falschen Zeitpunkt.

Was steckt im Januar-Patch? Das kommende Update legt seinen Fokus darauf, neue Endgame-Inhalte für Dungeons und eine neue Rüstungsstufe von 625 zu bringen. So werden neue Schwierigkeitsgrade eingeführt, die an Mythic+ in WoW erinnern. Darüber, und übers Crafting, lässt sich dann auch die Rüstung verstärken.

Der Patch richtet sich jedoch offensichtlich an Hardcore-Spieler, die neue Herausforderungen in Dungeons suchen, und an Spieler, die bereits eine komplette Ausrüstung mit dem Rüstwert 600 besitzen.

Doch für Spieler im Midgame, Fans von Open-World-Inhalten oder PvPlern ist in diesem Update nichts dabei. Stattdessen wird auf weiteren Grind gesetzt. Genau das kritisieren viele Spieler.

Patch richtet sich an “No Lifer” und nicht an die Masse der Spieler

Was genau stört die Spieler? Der reddit-Nutzer ripinpiecez hat einen Thread erstellt, in dem er vor allem die Erhöhung der Kompetenz und der Rüstung auf 625 kritisiert. Er schreibt dazu:

Eine Erhöhung der Kompetenz ist das Letzte, was wir grad brauchen. Ich habe wirklich keine Ahnung, was sie dabei gedacht haben. Nur No Lifer mit 750+ Stunden sind auf maximale Kompetenz und jetzt fügen sie noch mehr Grind hinzu. Diese Änderung richtet sich an 1 % der Spielerbasis maximal. Wirklich, sie sollten nicht einmal darüber nachdenken, den Rüstwert zu erhöhen, bis Sommer meiner Meinung nach.

Der Thread bekam innerhalb kürzester Zeit über 175 Upvotes und viel Zuspruch in den Kommentaren. Eine Person schreibt sogar: “Als Repräsentant dieser 1 % möchte ich sagen: Wir wollen das auch nicht. Aber im Ernst, ich habe erst gestern 20.000 Taler für eine 598er-Axt ausgegeben, nur um heute festzustellen, dass sie nach dem Patch wertlos sein wird.”

In einem anderen Thread betont der Nutzer SquirtleSquadSgt, dass der Patch zudem für weiteres Ungleichgewicht in der Ausrüstung sorgen wird. Denn Spieler, die bereits jetzt die stärkste Ausrüstung haben, können diese noch stärker machen. Nachzügler, die jetzt erst anfangen, oder Spieler, die wenig grinden, werden noch stärker abgehängt.

Er kritisiert zudem, dass die Entwickler aus dem letzten Shitstorm zur Ausrüstung nichts gelernt hätten:

Jetzt werden die Spieler, die bereits dominieren, einen schnellen Sprung auf 625 erleben, bevor der Rest von uns auf 600 kommt? Die Entwickler tun so, als wären sie geläutert und hätten aus dem letzten Shitstorm von der Herunterskalierung des Gearscores gelernt. Aber das beweist nun, dass sie nichts gelernt haben und nur widerwillig die Änderungen halbwegs rückgängig gemacht haben, weil ihr Gewinn mehr darunter gelitten hat als unter einer normalen Woche, in der Spieler aufgehört haben. Dieser nächste Patch zeigt, wohin die Bemühungen gehen, während der Kern des Spiels vor unseren Augen zerbröckelt. SquirtleSquadSgt via reddit

Alte Inhalte neu aufgewärmt: Während in den oben gezeigten Threads vor allem über die Probleme mit der Ausrüstung diskutiert wird, sind andere davon enttäuscht, dass eher alte Inhalte aufgewärmt werden, statt etwas komplett Neues zu bekommen.

So beschweren sich mehrere Nutzer darüber, dass es kein neues Gebiet gibt, in dem sie questen oder das sie erkunden könnten. Stattdessen würden die Dungeons weiter gepusht, die viele aber gar nicht betreten können, weil ihnen Mitspieler fehlen oder die Orbs für den Beitritt zu teuer sind.

Einige Nutzer fordern außerdem, dass der aktuelle Grind erstmal reduziert werden soll, bevor neuer ins Spiel kommt. Sie könnten mit den aktuellen Inhalten kaum mithalten.

Viele Spieler haben die letzten beiden Dungeons noch nicht mal gesehen, weil sie keine Orbs besitzen oder keine Mitspieler finden.

Was ist eigentlich mit dem PvP? In mehreren Threads im reddit wird außerdem kritisiert, dass New World keine Neuerungen für das PvP bekommt.

Im Januar hatten viele Spieler darauf gehofft, dass endlich neue PvP-Inhalte wie Arenen kommen würden. Stattdessen bekommen die PvPler mit diesem Update keine Neuerung. In den vorläufigen Patch Notes gibt es zudem keine Hinweise auf Bug-Fixes oder auf Anpassungen der Performance in den Kriegen.

Dafür, dass New World mal einen PvP-Fokus hatte, ist das zu wenig, findet der reddit-Nutzer Cindaquilz (via reddit).

Ist alles an dem Update schlecht? Nein, denn die grundsätzlichen Änderungen kommen bei vielen Spielern gut an. Neue Schwierigkeitsgrade für Dungeons liefern einen Anreiz und pushen die PvE-Community.

Für viele kommen diese Anpassungen nur zu einem schlechten Zeitpunkt, weil es ihrer Meinung nach wichtigere Baustellen gibt. Zudem wünschen sich viele Spieler einen Dungeon-Finder und eine Anpassung an den Orbs, um so einen besseren Zugang zu den Instanzen zu bekommen.

Ein Dungeon-Finder wurde sogar schon im Dataming gefunden:

Fehlende Roadmap ist noch immer ein Thema

Was sorgt bei den Spielern noch für Frust? Immer wieder kommt im Forum und im reddit das Thema Roadmap auf. Denn bis heute gibt es keinen langfristigen Ausblick darauf, was New World noch bekommen soll.

Die Entwickler verrieten 2021 lediglich, an welchen Waffen sie gerade arbeiten und dass der Patch im Februar seinen Fokus auf Bugfixes legen wird.

Doch ob und wann endlich neue Gebiete oder PvP-Inhalte kommen, wird nicht verraten. Bisher gibt es nur Ausblicke, die durch Dataminer entstanden sind. Die berichten unter anderem von neuen Dungeons und PvP-Arenen.

Was sagt ihr zu dem Januar-Patch? Freut ihr euch auf die Neuerungen oder versteht ihr den Frust der Spieler im reddit und in den Foren? Was bräuchte New World eurer Meinung nach am dringendsten?

Ein weiterer Kritikpunkt, der in den letzten Tagen hochgekocht ist, sind die Bots im Spiel. Die leveln nämlich trotz Meldungen weiter lustig vor sich hin:

