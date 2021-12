Die Entwickler von New World hatten für 2022 eine drastische Änderung angekündigt. Nach dieser sollte sämtliche Ausrüstung mit dem neuen Kompetenz-System skalieren. Dadurch konnte ein legendärer Gegenstand mit dem Rüstwert 600 plötzlich schwächer werden. Nun wurde diese Änderung nochmal überarbeitet und die Spieler sind mit der neuen Version richtig zufrieden.

Was wurde ursprünglich angekündigt? Im großen Dezember-Update wird das Watermark-System überarbeitet und durch die Kompetenzen ersetzt. Für 2022 wollten die Entwickler das Ausrüstungs-System dann komplett an die Kompetenz anpassen:

Kompetenz allein sollte die Stärke der Ausrüstung bestimmen

Wer eine Kompetenz von 520 hat, aber ein Item der Stufe 550 ausrüstet, skaliert dies automatisch auf 520 runter

Nur durch höhere Kompetenz, die man über Grinden an Mobs oder durch das neue Gips-System bekommt, sollte also die Stärke des Charakters ansteigen

Damit sollte verhindert werden, dass Spieler sich einfach die beste Ausrüstung im Handelsposten kaufen, statt wie die anderen dafür zu grinden

Die Ankündigung sorgte für einen Shitstorm in der Community, besonders bei den Craftern. Die befürchteten, dass sie durch die Änderung nutzlos werden, weil sie zwar herstellen können, was sie wollen, aber trotzdem grinden müssen, um von den Items zu profitieren.

Neben eurem Charakter wird künftig in den lila Zahlen angezeigt, wie hoch eure Kompetenz bei der Ausrüstung ist.

Was ist nun neu? In der Nacht vom 7. Dezember haben die Entwickler Anpassungen an dem Ausrüstungs-System angekündigt (via New World Forum). Und die klingen richtig gut.

Zwar soll die Ausrüstung ab Anfang 2022 weiterhin mit Kompetenz skalieren, doch es gibt Ausnahmen, bei denen ihr die volle Stärke behaltet. Die sind:

Jedes Item, das ihr selbst herstellt

Jedes Item, das ihr über Quests verdient

Jedes Item, das ihr beim Fraktionshändler kaufen könnt

Eine weitere Änderung ist die Art der Skalierung. So wird nun ein Mittelwert aus der Ausrüstung und der Kompetenz erzeugt. Das bedeutet: Habt ihr einen Gegenstand mit dem Rüstwert 600, aber selbst nur eine Kompetenz von 500, dann hat das Item künftig den Rüstwert 550.

Außerdem haben die Entwickler versprochen, dass Spieler, die bereits vor dem Update stärkere Ausrüstung getragen haben, diese Stärke ebenfalls behalten. Damit soll verhindert werden, dass sich Spieler durch das neue Update schwächer fühlen.

“Dieses System ist nun eine große Verbesserung zum aktuellen Stand”

Wie reagieren die Spieler auf die Ankündigung? Die neuen Anpassungen am Kompetenz-System kommen bei den Spielern richtig gut an.

Denn das neue System ist transparenter als die alten Watermarks und bietet durch den Gips neue Möglichkeiten, um gezielt die Kompetenz zu verbessern. Zudem werden Crafter nicht bestraft, sondern zu einem gewissen Teil sogar bevorzugt, was bei diesen Spielern für positive Stimmung sorgt.

Gleichzeitig wird das eigentliche Ziel der Änderung weiterhin erfüllt. Spieler sollen nämlich künftig nicht einfach die beste Ausrüstung im Handelsposten kaufen können, sondern sich ihre Stärke erarbeiten.

Der reddit-Nutzer Larkenx lobt die Änderung sehr: “Das ist wahrscheinlich das Beste, was sie jemals in den Foren geschrieben haben, um ehrlich zu sein. Ziemlich große Zugeständnisse in Bezug auf alle wichtigen Schmerzpunkte, die die Leute angesprochen haben. Man fühlt sich auf jeden Fall gehört” (via reddit).

Der Nutzer _ENERGYLEGS sieht eine große Verbesserung in dem neuen System: “Sehr gute Änderungen. Ich bin froh, dass sie zugehört haben. Das neue System ist eine große Verbesserung zum aktuellen Watermark-System und die Entfernung davon ist eine gute Sache für alle Spieler” (via reddit).

Mehjai freut sich darüber, dass Amazon auf die Spieler hört: “Ich habe ziemlich auf sie eingeprügelt, aber diese Änderung ist hervorragend und zeigt zumindest, dass sie zuhören und darüber nachgedacht haben. Sie haben sogar zugegeben, dass sie im Entwicklerblog falsch lagen” (via reddit).

Der Nutzer Soluss entschuldigt sich sogar bei den Entwicklern: “Danke Amazon Games. Ich war stinksauer über die Änderung und habe das auch nicht verheimlicht. Ich habe ehrlich gesagt nicht geglaubt, dass ihr auf uns hören und eure Meinung ändern würdet. Ihr habt heute gezeigt, dass ihr bei großen Änderungen das richtige tun werdet. Dafür möchte ich euch loben und mich für den Unsinn, den ich gesagt habe, entschuldigen” ( via New World Forum).

Gips-Kosten werden stark reduziert

Was haben die Entwickler noch in dem Thread angekündigt? Neben den Anpassungen an der Kompetenz wurde auch über das neue Gips-System gesprochen.

In der derzeitigen Version auf dem PTR kostet es 600 Gold, um einen Gipsabdruck eurer Ausrüstung herzustellen. Wer seine komplette Ausrüstung von Kompetenz 500 auf 600 bringen will, braucht gut und gerne 200.000 Taler, neben dem Grind von Materialien.

Diese Kosten werden nun drastisch reduziert. Ihr zahlt nur noch 7,5 Taler pro Gipsabdruck. In der Begründung heißt es, dass die Entwickler den Spielern auf Stufe 60 neben dem Grind für Ausrüstung nicht noch einen Grind für Taler zumuten wollen.

Außerdem wurde der Cooldown für den Verdienst von Gips von 23 auf 18 Stunden reduziert, damit Spieler einen besseren Zeitraum zum Erledigen von Quests und täglichen Fraktionsmissionen haben. Zudem wird der Cooldown bei der Herstellung von Topaz-Gips von wöchentlich auf täglich reduziert.

Was sagt ihr zu diesen Änderungen? Findet ihr das neue System damit gelungen oder stört es euch noch immer, dass Ausrüstung künftig mit der Kompetenz skaliert? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Die vorläufigen Patch Notes für das kommende Update 1.2 haben wir hier für euch zusammengefasst: New World zeigt vorläufige Patch Notes für Update 1.2 und vieles klingt richtig gut.