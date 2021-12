New World beginnt endlich mit der Zusammenlegung der Server

New World hat die erste Zusammenlegung von Servern angekündigt. Diese Anpassung wird von vielen Spielern sehnsüchtig erwartet, um endlich von leeren Servern wegzukommen. Welche Server es genau trifft, wann die Zusammenlegung stattfindet und wie genau sie abläuft, verraten wir euch in diesem Artikel.

Welche Server werden zusammengelegt? Der europäische Server Mardi wird in den Server Brittia übergehen. Schon seit dem 4. Dezember könnt ihr nicht mehr auf einen dieser beiden Server transferieren.

Die Zusammenlegung wird am 8. Dezember um 16:00 Uhr deutscher Zeit stattfinden.

Wie genau läuft so eine Server-Zusammenlegung ab? Der kleine Server X (in diesem Fall Mardi) wird in den größeren Server Y (Brittia) integriert. Sämtlicher Fortschritt wie Level, Gold, Items, Fraktionen oder die Kompanien bleiben dabei bestehen.

Allerdings bleibt die Welt in der Version vorhanden, die es gerade auf Server Y (Brittia) gibt. Das gilt etwa für den Stand von Events, Ausbauten der Siedlungen und Besitz der verschiedenen Territorien.

Welche Welten werden künftig zusammengelegt? Noch gibt es keine Infos, welche Welten künftig zusammengelegt werden. Allerdings haben die Entwickler verraten, nach welchen Kriterien eine solcher Merge stattfindet:

Um festzustellen, ob eine Welt ungesund ist, schauen wir uns einige Dinge an, unter anderem die Bevölkerungsgröße und die allgemeine Aktivität. Sobald wir festgestellt haben, dass eine Welt fusioniert werden muss, vergleichen wir sie mit den bestehenden Welten im Weltenset, um die optimale Partnerwelt zu finden, indem wir Elemente wie Fraktion, Spielstil und Sprache vergleichen. Durch die Zusammenlegung innerhalb eines Sets bedeutet dies, dass eine US-West-Welt niemals mit einer US-Ost-Welt zusammengelegt werden kann, aber eine US-West-Welt könnte mit einer anderen US-West-Welt zusammengelegt werden.

Im FAQ heißt es außerdem, dass künftige Server-Zusammenlegungen immer für Mittwoch geplant sind, um eine eventuelle Wartung mit dem Patch zu umgehen. Das heißt im Endeffekt auch, dass die Content-Updates künftig donnerstags erscheinen, etwa der kommende Patch 1.2:

Server-Zusammenlegung ist gerade ein großer Wunsch in der Community

Warum sind die Merges so wichtig? Seit dem Release hat New World stark an Spielerzahlen eingebüßt. Allerdings haben die Entwickler direkt zum Start dutzende neue Server eröffnet. Das führt nun dazu, dass in einigen Welten kaum noch Spieler unterwegs sind.

Doch zu wenige Spieler führen zu Problemen, etwa bei Kampf um Territorien. Darum hoffen viele Spieler darauf, dass ihre leeren Server noch vor Weihnachten in größere Server integriert werden, um dann wenigstens über die Feiertage ordentlich spielen zu können.

Allerdings gibt es eine Sorge, die Spieler, auch aber der Twitch-Streamer shroud teilen. Denn Spieler von kleineren Servern könnten die Wirtschaft auf dem neuen Server ordentlich aufmischen. Sie behalten alle bisherigen Items und auf kleineren Servern soll es leichter sein, abertausende von Items zu horten.

