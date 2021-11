Twitch-Streamer erklärt, dass auf New World ein „unabwendbares Problem“ zurollt

Der Twitch-Streamer Michael „shroud“ Grzesiek ist der mit Abstand größte Twitch-Streamer zum MMORPG New World. Er erklärt jetzt, welches „unabwendbare“ Problem nun auf New World zurollt, wenn die Spieler-Zahl niedrig bleibt. Denn das angekündigte Zusammenlegen von Servern wird große Probleme bringen.

Das ist shroud:

shroud ist ein Urgestein auf Twitch. Er streamt seit 2012 auf der Plattform. Er war mal eine Weile Profi-Spieler in CS:GO, hat aber früh gemerkt, dass ihm das Streamen mehr Freude macht. Mittlerweile hat er 9,8 Millionen Follower – das ist der fünftgrößte Kanal auf Twitch überhaupt. Auch nach seinem äußert lukrativen Zwischenspiel auf Mixer, bleibt der Kanadier mit polnischen Wurzeln beliebt.

shroud ist als Shooter-Spezialist bekannt: Sein tolles Zielvermögen hat ihm den Spitznamen „menschlicher Aimbot“ eingebracht. Seine Leidenschaft gehört neben den Shootern aber auch MMORPGs, so liebt er World of Warcraft und seit einiger Zeit das neue MMORPG von Amazon, New World.

Aktuell ist shroud der mit Abstand größte Streamer zu New World. Er hat etwa 3-mal mehr Zuschauerstunden als der Zweitplatzierte auf Twitch.

Hoher Spielerschwund und viele Server führen zu Server-Merges

Was für ein Problem kommt auf New World zu? Amazon hat bereits angekündigt, Server bei New World zusammenzulegen. Man hat zum Release viele Server aufgemacht, doch durch die kostenlosen Server-Transfer und den hohen Spieler-Schwund seit dem Launch gibt es jetzt „sterbende“ Server, auf denen nicht mehr genug Spieler sind, um New World so zu spielen, wie es gedacht ist.

Daher will Amazon damit beginnen, einzelne Server zusammenzulegen: Das heißt, kleinere Server werden schließen und in größere Server aufgehen.

Wenn es nach den Spielern geht, kann Amazon gar nicht schnell genug damit anfangen, die Server zusammenzulegen. Denn sie sagen: Auf einem sterbernden Server macht New World einfach keinen Spaß mehr. Die Dörfer degenerieren, man kann nicht mehr gescheit craften und die Gruppen-Features seien auch nicht mehr spielbar.

New World macht ohne eine bestimmte Anzahl von Spielern auf einem Server einfach keine Freude mehr.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Spotify, der den Artikel ergänzt.

„Irgendwer ist immer am Arsch“

Das sagt shroud: Der Twitch-Streamer sagt, das Zusammenlegen von Servern wird zwangsweise zu großen Problemen führen. Denn die Wirtschaft auf einem kleinen Server sehe ganz anders als auf einem mittleren Server. Auf einem kleinen Server würden einzelne Spieler den Markt für bestimmte Items dominieren, hätten keine Konkurrenz, würden tausende und abertausende Materialien horten.

Wenn man solche Monopolisten von kleinen Servern auf große Server packe, würden sie die sofort übernehmen.

Es ergibt keinen Sinn, wenn man mehrere kleine Server mit einem mittleren Server zusammenschließt. Es wäre sinnvoller, wenn man alle kleinen Server zusammenschließt und dann einen mittelgroßen mit einem anderen mittelgroßen Server. Wenn du eine Handvoll kleiner Server nimmst und einer hat da tausende und abertausende Materialien, weil er keine Konkurrenz hat, dann kommt der einfach auf einen Server mit mittlerer oder hoher Population und übernimmt den. shroud

Allerdings glaubt shroud, dass es zu Problemen kommt, egal wie man es macht:

„Es gibt einfach zu viele Items. Egal, was sie machen, irgendeiner ist am Arsch.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt.

Dennoch glaubt shroud: Amazon muss die Server zusammenlegen. Das sei ein „unabwendbares Problem“. Es sei immer noch besser in den sauren Apfel zu beißen und es zu tun, als gar nicht zu handeln.

