New World: Steam-Reviews brechen nach kontroversem 1. Update ein – So reagiert Amazon

Das MMO New World (Steam) hat am letzten Donnerstag ein Update erhalten. Der Patch löste viel Kritik aus: Amazon wird vorgeworfen, ihr MMO heimlich schwerer gemacht zu haben, um über fehlenden Content hinwegzutäuschen. Außerdem seien zu viele Bugs im Spiel. Die Reviews auf Steam verschlechterten sich übers Wochenende, am 20. und 21. November, dramatisch.

Wie stark sind die Steam-Reviews eingebrochen?

Insgesamt steht New World aktuell bei 71 % positive Reviews – „größtenteils positiv“

Bei den letzten 7 Tagen sind es nur noch 59 % positive Reviews – „ausgeglichen“

Einen starken negativen Ausschlag gab es am Samstag, 20. dem November – mit 1899 negativen Reviews bei nur 336 positiven Reviews. Da waren nur 15 % aller Reviews, die reinkamen, positiv.

Am Samstag und Sonntag kam es zu viel Kritik an New World.

Steam-Nutzer mit 430 Stunden kritisiert geheime Änderungen an New World

Was stört die Leute? Der Hauptvorwurf ist, dass Amazon nun New World „noch grindiger“ oder „schwerer“ gemacht hat.

Der deutsche Nutzer LocDog hat 434 Stunden in New World verbracht. Ihn ärgert, dass mit dem Patch 1.1.0. viele geheime Änderungen zu New World kamen (via steam):

So sei nun weniger Loot in den Elite-Truhen, um den Grind im Endgame zu verlängern

Mobs hätten 5-10 mal mehr Lebenspunkte, damit Kämpfe länger dauern

Außerdem seien die Gegner in Endgebieten jetzt schwerer, je mehr Leute auf sie einschlagen

Neben dieser Kritik am Endgame gibt es immer wieder Beschwerden über die zahlreichen Bugs und Exploits in New World.

New World: 14 geheime Änderungen, die mit Patch 1.1 ins Spiel gekommen sind

Amazon verspricht, sich das genau anzuschauen

Das sagt Amazon: In einem Blogpost haben sich die Entwickler zu den Änderungen am Endgame geäußert. Sie sagen: Sie wollen, dass sich Spieler gefordert fühlen, auch wenn sie neue Ausrüstung erhalten haben (via forum).

Man will sich jetzt das Endgame noch mal anschauen, vor allem die Elite-Truhen und die Drop-Raten, damit es sich auch belohnend anfühlt, schweren Cotent zu absolvieren.

Außerdem glaubt man, dass die Expeditionen eine größere Rolle im Endgame spielen sollten und will die in den nächsten Monaten anpassen.

Amazon bedankt sich für das Feedback.

New World greift jetzt bei Gold-Dupes hart durch – Sperrt über 1.600 Spieler permanent