New World: 14 geheime Änderungen, die mit Patch 1.1 ins Spiel gekommen sind

In New World ist der große Patch 1.1 mit dem Namen “Ins Unheil” erschienen. Zwar wurden offizielle Patch Notes veröffentlicht, doch die Spieler haben etliche geheime Änderungen gefunden, die so nirgendwo erwähnt wurden. Wir von MeinMMO fassen sie für euch zusammen.

In New World ist der große Patch 1.1 erschienen. Der brachte unter anderem neue Quests, die neue Waffe Unheilsstulpen, aber auch dutzende weitere Änderungen. Einige davon wurden jedoch nicht von Amazon in den Patch Notes dokumentiert.

Oft handelt es sich um kleine Änderungen, wie etwa der Austausch des Brunnens in Immerfall. Dort steht nun anstelle eines klassischen Brunnens ein – für viele Spieler eher hässlicher – Springbrunnen.

Wir listen euch die bisher von den Spielern gefundenen Änderungen auf:

Ihr könnt nun in Expeditionen mit anderen Spielern handeln.

Elite-Truhen scheinen allgemein weniger Rüstungen und Waffen zu droppen.

Es gibt eine neue Funktion zum Suchen von Stats im Handelsposten. Allerdings ist die nicht gut gelungen.

Fehlende Materialien für legendäre Rezepte wie der Life Crystal Core sollen nun im Spiel sein.

Einige Sammelknoten von Orichalcum in Ebenmaß wurden entfernt.

Der Ring Weberknoten, der gleich zweimal Glück als Stat hatte, wurde angepasst. Auch einige andere Items sollen angepasst worden sein, sodass sie von jetzt an kein Glück als Stat haben.

Feinde der Angry Earth geben jetzt Partikel anstelle der Quintessenzen als Drop. Allerdings ist die Zahl der Partikel so hoch, dass sich nahezu ausgeglichen zu den Quintessenzen ist.

Die Portale der Verderbten in Myrkgard (einer Endgame-Farmzone) skalieren nun stärker. Außerdem gibt es eine neue Wand beim Priest-Farm, sodass man nicht so leicht auf den Vorsprung hüpfen kann.

Die Wand, die den Zugang zu Nihilo Visage versperrt, hat deutlich mehr Lebenspunkte als zuvor.

Die Energiespendende kleine Ration und der Energiespendende Reiseproviant haben neue Icons bekommen.

Die Farbe der Fraktion “Das Bündnis” wurde leicht überarbeitet und wirkt jetzt bräunlicher.

Jede Art von Magnetit kann genutzt werden, um Runensteine oder Unheilssteine (Obisidian) herzustellen.

Bei schweren Angriffen mit dem Lebensstab gibt es nun ein neues Geräusch, das nach schwerem Atem klingt.

Der neue Brunnen in Immerfall kommt nicht bei jedem gut an.

New World macht Spielern das Leben schwerer und das ist ungewöhnlich

Wie kommen die Änderungen an? Im reddit-Thread zu den undokumentierten Änderungen gibt es allerhand Kritik an Amazon. Denn viele dieser Anpassungen machen den Spielern das Leben schwerer als zuvor.

Vor allem die reduzierten Drops in Elite-Truhen und der härtere Farm in Myrkgard kommen gar nicht gut an. Viele wundern sich darüber, dass bei sinkenden Spielerzahlen das MMO eher schwerer und grindiger gemacht wird, anstatt es den Spielern zu erleichtern. Das hat auch der Nutzer Troggy zusammengefasst:

Sie haben einige Dinge verändert, um die Spieler zu verlangsamen, damit sie nicht so schnell durch (den fehlenden) Content rushen. Watermark-Farming? Generft! Erfahrungspunkte beim Crafting? Generft! Ich glaube, sie haben gesehen, wie Spieler ihren Rüstwert und ein oder zwei Life Skills auf Maximum gebracht und dann das Spiel verlassen haben.

Was sagt ihr zu dem neuen Update und den hier gezeigten Änderungen? Könnt ihr die Kritik mit den erschwerten Bedingungen im Endgame nachvollziehen und stört ihr euch ebenfalls daran? Schreibt es gerne in die Kommentare.

