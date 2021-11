New World: Neue Waffe Unheilsstulpen ist richtig stark – Ideal für Solo-Spieler

Auf der anderen Seite richtet sich die Waffe an Solo-Spieler, die etwas zusätzliche Heilung in der offenen Welt haben möchten. Hier sind vor allem die Fähigkeiten Unheilsklinge, Unheimliche Fesseln und Zerreißende Essenz interessant.

Hier empfehlen wir zudem den Baum Auslöschung bis zum Ende durchzuskillen. Ein Build, das auf dem Papier und in ersten Tests nützlich aussah, haben wir euch hier zusammengestellt. Das richtet sich vor allem an PvP-Spieler, die zudem auf den Lebensstab und schwere Rüstung setzten sollten:

Wer spricht hier? Alexander Leitsch ist der MMORPG-Experte auf MeinMMO und hat bereits über 200 Stunden in New World investiert. Auf dem Test-Server hat er rund 3 Stunden mit der neuen Waffe experimentiert und sich zudem mit einigen Spielern über die Unheilsstulpen ausgetauscht.

Wann erscheint die Waffe? Sie soll mit dem großen Update diese Woche erscheinen. Mehr zu dem Update erfahrt ihr hier: New World: Update 1.0.6 kommt diese Woche – Was wissen wir vor den Patch Notes?

Was ist das genau für eine Waffe? Die Unheilsstulpen sind eine magische Waffe, die mit den Attributen Intelligenz, aber auch mit Konzentration skaliert. Bisher skalierte lediglich der Lebensstab mit Konzentration , was die Waffe direkt interessant für jeden Heiler macht.

Mit dem nächsten Update bekommt New World die erste neue Waffe seit Release. Die Unheilsstulpen (Void Gauntlet) mischen dabei Schadens- und Heil-Fähigkeiten miteinander. Das macht sie nicht nur stark für Heiler, sondern vor allem für Solo-Spieler in der offenen Welt. MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch hat sie auf dem PTR bereits ausprobiert.

