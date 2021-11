In New World gab es bereits einige Exploits, bei denen Spieler Gold oder Items duplizieren konnten. Diese Dupes sind vor allem für die Wirtschaft von neuen MMORPGs eine Gefahr. Doch Amazon versichert: Wir haben 98 % aller erschummelten Vorteile wieder aus dem Spiel entfernt.

Was hat es mit den Dupes auf sich? In New World ist derzeit der Handel zwischen Spielern und der Taler-Transfer allgemein deaktiviert. Grund dafür ist ein neuer Dupe, also die Möglichkeit etwas mit Tricks zu duplizieren.

Diesmal geht es um Items beim Housing, die mit einfachen Tricks vervielfältigt und dann für viel Gold verkauft werden konnten.

Zuvor gab es bereits Dupes, über die Gold generiert wurden.

Was unternimmt Amazon dagegen? Die Entwickler von New World gehen jetzt stärker gegen diese Cheater vor, wie sie im Forum verrieten. So sollen:

Bereits am 2. November sollen mehr als 1.200 Spieler permanent gesperrt worden sein

Nun, am 15. November, kamen nochmal 460 Sperrungen dazu

Amazon sagt außerdem, dass sie 98 % der duplizierten Items und des duplizierten Golds entfernen konnten. Die restlichen 2 % sollen aus Versehen erstellt worden sein, weswegen es dafür keine Strafen gibt

Die Entwickler teilten außerdem mit, dass Exploiter auch zukünftig mit permanenten Banns rechnen sollen. Außerdem gab es einen Einblick in die Wirtschaft von New World und welche Auswirkungen die Dupes hatten.

Über 90 % der Spieler auf Level 60 haben noch kein einziges Max-Item, trotz Dupes

Was verrieten die Entwickler über die Wirtschaft? Die Dupes sollen bisher keinen großen Einfluss auf die gesamte Wirtschaft genommen haben, obwohl einige Dupes sich auch auf die legendäre Voidbent-Armor bezogen haben.

In einer Grafik zeigten die Entwickler, wie viele Spieler auf Stufe 60 bisher ein Item mit dem maximalen Rüstwert 600 besitzen:

Knapp über 90 % besitzen gar kein Rüstungsteil auf 600

9,1 % zumindest ein Item

Nur 2,4 % aller Spieler auf Stufe 60 sind komplett mit einer Ausrüstung auf 600 ausgestattet

Die Verteilung von Rüstungen mit dem Wert 600.

Dupes sind trotzdem ein Risiko: Obwohl Amazon nach eigener Aussage 98 % des duplizierten Goldes und der duplizierten Items entfernt hat, besteht durch solche Dupes immer ein Risiko.

Denn durch zusätzliches Gold kann es zu einer Inflation und damit Problemen in der Wirtschaft kommen. Alles wird teurer, weil mehr Gold vorhanden ist, doch das Gold ist ungleich verteilt, nämlich zu großen Teilen bei denen, die schummeln.

Sollte es irgendwann zudem nicht gelingen, die Dupes zurückzuverfolgen, können Server-Rollbacks drohen. Das trifft vor allem die fairen Spieler, die dann ihre Fortschritte zurückgesetzt bekommen, obwohl sie nichts falsch gemacht haben. Bisher konnte Amazon diesen Super-GAU aber vermeiden.

Was sagt ihr zu den Maßnahmen von Amazon? Sind permanente Sperren gerechtfertigt und seid ihr überrascht davon, dass sie 98 % der erschummelten Gegenstände entfernen konnten?

Während es mit den Dupes gerade Ärger gibt, sorgt der neue Patch hingegen für viel Vorfreude:

