Was war das genau für ein Item-Dupe? Bei diesem Item-Dupe wurden spezifisch Gegenstände beim Housing verdoppelt. Dazu wurden sie einfach nur mit einigen Tricks durch die Gegend gezogen. Am Ende hatte man dann gleich zwei Items dieser Art im Inventar.

Wir sind uns eines möglichen Duplizierungs-Exploits bewusst, der in den Foren und sozialen Medien verbreitet wurde. Während wir den Exploit untersuchen, haben wir alle Formen des Vermögenstransfers zwischen Spielern vorübergehend deaktiviert (z.B. das Senden von Währungen, Gildenkassen, Handelsposten, Spieler-zu-Spieler-Handel). Jeder Spieler, der sich an der Nutzung dieses Exploits beteiligt hat, wird entsprechend bestraft.

Was wurde alles deaktiviert? Die Entwickler haben heute einen Foren-Post veröffentlicht, in dem sie die Deaktivierungen von allen “Vermögenstransfers” angekündigt haben.

In New World können Spieler gerade nicht mehr untereinander handeln oder den Handelsposten nutzen. Grund dafür ist ein Item-Dupe, also ein Bug, durch den Spieler Items vervielfachen können. Wie lange die Inhalte deaktiviert bleiben, ist noch nicht bekannt.

