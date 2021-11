Der bekannte WoW-Streamer Asmongold hat sich tief in das MMO New World eingearbeitet. Nach über 500 Spielstunden hat er nun ein Fazit-Video veröffentlicht. Darin kritisiert er das Spiel vor allem für das Endgame, lobt jedoch die tolle Spielwelt.

Was sagt Asmongold über New World? In dem knapp 47 Minuten langen Video erklärt Asmongold die positiven und negativen Aspekte des Spiels. Dabei kommt er zu dem Fazit, dass New World zwar eine solide Grundlage hat, aber sich derzeit in einem schlechten Zustand befindet.

Viel Kritik hat er dabei vor allem für zwei Dinge übrig:

Den Endgame-Loop und das Watermark-System

Fehlenden Content in Form von neuen Gebieten, Waffen und Crafting-Inhalten

Allerdings betont er auch, dass er kein Spiel für 500 Stunden zocken würde, das er hasst. Es gibt also auch etliche positive Aspekte, die ihn so lange bei der Stange gehalten haben, darunter die Open World, die besonders zum Erkunden einlädt.

Wir von MeinMMO erklären im Folgenden, was Asmongold genau über New World denkt.

Wer spricht da? Asmongold ist ein amerikanischer Streamer, der mit WoW auf Twitch groß geworden ist. Zum Asmongold ist ein amerikanischer Streamer, der mit WoW auf Twitch groß geworden ist. Zum Release von WoW Classic war er die Nummer 1 der Plattform und schaffte dies ebenfalls im Sommer 2021, als er von WoW zu FFXIV wechselte . Er gilt als absoluter MMORPG-Fan und -Nerd. Dabei polarisiert er gerne und hält sich mit Kritik nicht zurück.

“Endgame-Loop ist einer der schlechtesten, der jemals für ein MMO gemacht wurde”

Wie sieht er das Endgame? Direkt in den ersten Minuten des Videos zeigt Asmongold einige Endgame-Inhalte von New World. So steht er zusammen mit anderen Spielern hinter einem Baum und wartet auf den Respawn von einem Mob. Denn der erscheint schneller, wenn sich in seinem Umkreis keine Spieler befinden.

Als der Mob dann erschien, rannten sie alle los und attackierten ihn. Asmongold bekam jedoch keinen Loot, weil zu viele andere Spieler auf den Feind eingeprügelt haben. Danach hieß es wieder 2 Minuten warten, bis der Mob respawnt.

Genau dieses System kritisiert er hart. Er sagt:

Der Endgame-Loop ist der schlechteste von allen Spielen, die ich je gespielt habe. Es ist einer der schlechtesten Fortschrittssysteme, die jemals für ein MMO erdacht wurden.

Was stört ihn daran? Asmongold und die Spieler im Video farmen den einen Elite-Mob, um ihr Gear zu verbessern. New World setzt nämlich auf ein besonderes Loot-System, dass die Spieler als “Watermark-System” bezeichnen:

Das Spiel merkt sich, welcher maximale Rüstwert euch bereits gedroppt wurde.

Je länger ihr keine Ausrüstung mit einem höheren Rüstwert als diesem bekommt, desto größer wird eure Chance darauf an, einen solchen Drop zu bekommen.

Sobald ihr einen höheren Rüstwert bekommt, setzt sich dieses Glück wieder zurück. Zudem gibt es für jedes Rüstungsteil und jede Waffe einen eigenen Wert, der gegrindet werden muss.

Hat man aber einmal ein hohes Watermark erreicht, droppen einem jedoch viel öfter starke und teilweise sogar legendäre Items.

Was das alles genau funktioniert, haben wir hier erklärt: Wie funktioniert eigentlich Loot in New World?

Dieses System führt dazu, dass Spieler stundenlang stumpf grinden und immer die gleichen Mobs besiegen oder die gleichen Dinge tun. Ähnliches gilt für die sogenannten Chest-Runs, bei denen größere Gruppen von Spielern durch Elite-Gebiete laufen, nur um Truhen zu öffnen. Denn auch über die Truhen lassen sich die Watermarks steigern.

Twitch-Streamer shroud hält trotz Kritik an New World fest: „Irgendwas macht es einfach richtig“

Was kritisiert Asmongold noch? Während er die Chest-Runs genauer vorstellt, kritisiert der Streamer zudem die KI, die im Spiel sehr dumm sein soll. Dabei beschreibt er den Endboss-Kampf im Dungeon Garten der Genesis, dem schwersten Dungeon im Spiel.

Dieser kann riesige Felsbrocken beschwören, die auf den Boden fallen und Schaden verursachen. Allerdings kann der Boss einen solchen Brocken selbst platzieren und sich damit selbst Schaden zufügen und sich sogar töten.

Als die klügste AI bezeichnet er die Bisons, die ständig und sehr schnell vor den Spielern weglaufen.

In den Dungeons stört ihn im Zusammenhang mit den Bossen vor allem, dass sie viele Lebenspunkte haben, aber ansonsten zu wenig Gefahr ausstrahlen. Man kämpft also lange, ohne wirklich “Skill” zu brauchen.

Das komplette Video von Asmongold könnt ihr euch hier anschauen:

“Niemand spielt 500 Stunden lang ein Spiel, das er hasst”.

Was lobt Asmongold an New World? Begeistert ist der Twitch-Streamer vor allem von der Spielwelt und dem Erkundungsaspekt:

Die Erkundung der Welt und generell die Open World von New World ist das Beste an dem Spiel. Die ersten 30 Level von New World sind wahrscheinlich der größte Spaß, den man haben kann.

Dabei hebt Asmongold die Tatsache hervor, wie realistisch die Landschaften sind und dass man alles erkunden was, was sichtbar ist.

Es gibt nur wenige Spiele, die Panoramen und Landschaften wie die in New World schaffen können. Das sind keine 2D-Bilder wie in Torghast, sondern echte Orte. Ihr könnt die Spitze dieses riesigen Turms erreichen.

Viel Lob gibt es vor allem für das Gebiet Ebenmaß. Das hat einen asiatischen Look und unterscheidet sich damit stärker von den anderen Zonen im Spiel. Das macht Asmongold auch Hoffnung, dass Amazon künftig mit neuen Gebieten den Drang zu entdecken und erkunden wieder wecken kann.

Das Gebiet Ebenmaß hat einige hohe Berge und ein asiatisches Flair.

Fehlender Content und fehlende Roadmap sind ein Problem

Wie beendet Asmongold sein Video? Zum Schluss kritisiert der Streamer fehlende Inhalte bei New World:

Es gibt nicht genug Content. Punkt. Es gibt zu wenig Unterschiede bei den Mobs, zu wenige Waffen, zu wenige Erfolge und so weiter. Das Spiel ist gut, aber die Spieler wollen einfach mehr davon.

Er sieht New World eher als entspanntes Spiel für den Casual-Gamer, den Vater, der nur wenige Stunden pro Woche spielen kann, wenn dann Frau und Kind aus dem Haus oder im Bett sind.

Doch Hardcore-Spieler würden die Inhalte zu schnell erleben und sich dann ärgern, weil der Content einfach nicht langfristig bindet. Er sagt: Je ernster Spieler New World nehmen, desto geringer wird der Spielspaß.

Zum Abschluss fordert er zudem eine Roadmap, damit die Spieler endlich wissen, wie die nahe Zukunft von New World aussieht und wie es mit dem MMO generell weitergehen soll. Das gehört seiner Meinung nach zu den wichtigsten Dingen, die Amazon jetzt angehen sollte.

