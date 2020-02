WoW Classic macht Streamer zur Nr.1 auf Twitch und unglücklich

Der Twitch-Streamer Asmongold war der größte Profiteur vom Hype um WoW Classic im Herbst 2019. Drei Monate in Folge hielt der selbsternannte WoW-Nerd die Spitzenposition auf Twitch. Doch seit mehr als zwei Monaten ist Asmongold weg von Twitch: WoW Classic und der Hype um ihn selbst haben dem Streamer zugesetzt.

So groß war sein Erfolg: Der Twitch-Streamer Asmongold war 2019 auf Platz 5 bei den meistgesehenen Streamern auf Twitch. Asmongold ist seit 2011 auf der Plattform, aber hatte nie auch nur annähernd einen so großen Erfolg wie im letzten Herbst.

Als WoW Classic von August bis Oktober 2019 auf Twitch riesig war, profitierte Asmongold am meisten von diesem Hype. In den 3 Monaten, August, September und Oktober 2019 war er der meistgesehenen Streamer auf der Plattform.

Der Hype um Asmongold war enorm. Gerade im September 2019.

Im September 2019, zum Höhepunkt des Hypes um WoW Classic, war er doppelt so groß wie der zweitplatzierte Streamer, der deutsche MontanaBlack. Asmongold hatte im Schnitt über 60.000 Zuschauer, die sehen wollten, wie er WoW Classic spielt.

Asmongold ist seit Dezember weg von Twitch

Was ist dann passiert? Schon im November merkte man Asmongold an, dass er keine Lust mehr auf WoW Classic hatte.

Asmongold hörte Mitte Dezember abrupt auf zu streamen. Die Pause war nicht angekündigt.

Er sagte eigentlich „Morgen bin ich wieder da, wie normal“, daraus wurde ein „Ich hab heute irgendwie keine Lust“, ein „Ich spiel morgen vielleicht wieder das normale WOW oder ein anderes Spiel“ und schließlich ein „Ich mach eine Pause, vielleicht bin ich eine Woche weg.“

Das war am 15. Dezember, mittlerweile ist Asmongold, der größten Twitch-Streamer zu WoW der Welt, seit mehr als 2 Monaten nicht mehr auf der Plattform.

Ganz aus der Welt ist Asmongold nicht, er twittert noch, aber auf Twitch ist er nicht mehr zu sehen.

Mit Dungeon-Runs durch WoW Classic erreichte Asmongold schon in der Beta zigtausende Zuschaer auf Twitch.

Das sagt Asmongold nun: Der macht in einem Video klar, warum er diese Pause eingelegt hat. Er sagt:

Geld brauche er nicht mehr. Er schätze das Geld, das er durch Streams bekommt, aber – ehrlich gesagt – brauche er das nicht mehr.

Die große Aufmerksamkeit, die er durch das Wachstum erhalten hat, habe dazu geführt, dass er sich verstellen musste.

Wenn er das gesagt hat, was ihm durch den Kopf ging, wie es seine Art ist, hätte er Leute vor den Kopf gestoßen und die hätten sich über ihn aufgeregt.

So „kontrolliert“, fühlte sich Asmongold unwohl und nicht mehr wie er selbst.

Zudem hätte es viel Drama um WoW Classic gegeben, das wäre manchmal wie eine „Reality TV“-Show gewesen.

Wir sehen Asmongold wohl bald wieder in WoW Retail.

Das war das Problem: Asmongold sagt, auf dieser Erfolgswelle habe er sich ein Stück weit selbst verloren. Er begann Dinge zu machen, um einen bestimmten Effekt zu erzielen, um eine Show abzuliefern. Am Ende fühlte er sich mit seinem eigenen Stream nicht mehr wohl.

Jetzt will er Abstand von WoW Classic gewinnen, wieder Retail WoW spielen und Sachen machen, die ihn „kreativ ausfüllen.“

Esfand glaubt: Twitch-Fans hätten Asmongold vertrieben

So sehen das andere: Ein anderer großer Twitch-Streamer zu WoW, Esfand, macht die Twitch-Fans für die Pause von Asmongold verantwortlich.

Man hätte kaum noch was Positives über Asmongold in der Zeit gelesen. Es könne an einem nagen, wenn soviel Negatives kommt.

Wenn man vor 60.000 Leuten streame und das Gefühl habe: Die hassen mich alle, würde das jeden belasten. Asmongold habe zwar sicher Fans, aber die seien oft nicht so laut wie die Hater.

Das steckt dahinter: Asmongold war zu der Hochzeit in WoW Classic in einige Konflikte verwickelt, unter anderem weil puristische Fans von WoW Classic die Idee, „da sind Streamer in unserem Spiel“ von vornherein ablehnten.

Es hieß dann, Asmongold würde WoW Classic falsch spielen. Denn der ließ sich von seinen Fans Gold schenken – das lehnten einige ab.

Asmongold als größter Streamer geriet da in den Fokus. Es gab dann etwa einen Spieler, der es sich zum Ziel gesetzt hat, Asmongold zu stalken und fertig zu machen. Immer wieder gab es Anfeindungen und negative Diskussionen um den Streamern. Offensichtlich war das zu viel für ihn.

Der Fluch der Nr. 1

Einige Spieler, die zeitweise oder auf längere Zeit die „Nr.1 auf Twitch“ waren, sind mit dieser Position nicht wirklich gut klarkommen und haben verschiedene Wege gefunden, damit umzugehen:

Ninja ist von Twitch weg, nachdem er sagte, er sei 2018 ein „Sklave des Streams gewesen und hätte nicht gelebt“ – bei Mixer hat er nun andere, angenehmere Arbeitsbedingungen.

Auch shroud hat Twitch verlassen, der scheint aber mit sich völlig im Reinen zu sein. Doch auch der hat auf Mixer nun nicht mehr denselben Druck wie auf Twitch.

Der jetzige Twitch-Streamer mit den meisten Followern, Turner „Tfue“ Tenney hat zwischenzeitlich ebenfalls eine kurze Pause eingelegt, weil er unglücklich war.

Offenbar ist es an der Spitze von Twitch einsam und die Leistung, die man bringen muss, um da hoch zu kommen, fordert ihren Tribut.

Asmongold mit seiner damaligen Freundin, die ebenfalls streamte.

Asmongold und die Streamerin Pink Sparkles waren eine Weile das Promi-Paar“ von Twitch. Über die seltsame Faszination des ungleichen Paars, die sie auf einige WoW-Spieler ausübten, haben wir geschrieben.