Seit einem Monat ist New World nun auf dem Markt und die ersten Spieler haben das Endgame erreicht. Doch während die Community nach Infos zur Zukunft des MMOs hungert, hält sich Amazon derzeit bedeckt. Ein Fehler, findet MeinMMO-Autor Alexander Leitsch. Er hofft, dass Amazon zeitnah eine Roadmap veröffentlichen wird.

Warum ist eine Roadmap gerade jetzt so wichtig? Der Release von New World war ein großer Erfolg. Das MMO schaffte es zwischenzeitlich auf über 900.000 gleichzeitige Spieler auf Steam, doch die Zahlen fallen langsam wieder ab.

Der Spielerverlust ist für einen Titel, das im Vorfeld einen großen Hype generiert hat, auch etwas total Natürliches. Einige Spieler haben festgestellt, dass New World nicht zu ihnen passt, und die, die das Spiel in den letzten Wochen gesuchtet haben, sind inzwischen im Endgame angekommen.

New World bindet zudem keine Spieler über ein Abo an sich, wie es etwa WoW oder Final Fantasy XIV tun. Die Spieler können jetzt ganz einfach aufhören und erst in ein paar Tagen, Wochen oder sogar Monaten weiterspielen. Das führt zu Fluktuationen in den Spielerzahlen.

Doch genau hier greift die Ankündigung einer Roadmap. Denn neuer Content hat einen positiven Effekt auf das Mindset und bietet eine gewisse Sicherheit für die Spieler.

Fehlende Kommunikation hingegen führt zu Verunsicherung in der Community. Zu oft wurden die Arbeiten an einem MMORPG still und heimlich eingestellt und erst Wochen oder Monate später drang dies nach außen. Und genau diese Unsicherheit erleben auch Spieler in New World gerade.

Wer spricht hier? Alexander Leitsch ist der MMORPG-Experte auf MeinMMO. In New World hat er seit dem Release über 150 Stunden verbracht und hat sich intensiv mit den Inhalten beschäftigt.

Fehlende Kommunikation bereitet Sorgen, eine Roadmap motiviert

Wie kommuniziert Amazon gerade? Nicht so gut, wie viele gehofft hatten. Es fehlt ein Ausblick auf die Zukunft, aber es fehlen auch Antworten auf dringende aktuelle Fragen.

So ist bis heute nicht geklärt, warum Spieler einfach automatisch gesperrt werden, nur weil genügend andere Spieler sie melden. Eine Taktik, mit der auf einigen Servern sogar Kriege gewonnen werden.

Auch zu kritischen Bugs, die aus Sicht der Spieler dringend behoben werden müssen, gibt es zu wenige Infos.

Die fehlende Kommunikation wiederum verunsichert gerade einige Spieler. Ein Beispiel dafür war das Ausbleiben des Patches am 27. Oktober. Viele Spieler haben sich schon auf wichtige Bugfixes und kleinere Anpassungen gefreut. Doch die Patch Notes kamen nicht.

Erst auf Nachfrage hat sich Community Manager Luxendra zu dem Thema geäußert und dabei nur eine sehr offene Antwort gegeben. So arbeite das Team bereits hart daran, kritische Probleme zu lösen. Doch eine Aussage, ob ein Patch diese Woche kommt oder nicht, konnte Luxendra nicht geben.

Das führte im Forum zu einigen Fragen. Warum gibt es keine klare Aussage? Woran arbeitet Amazon genau? Sieht die Zukunft von New World schon jetzt düster aus?

New World setzt im Endgame stark auf PvP, doch in den Kriegen gibt es etliche Bugs und der Modus Außenpostensturm ist derzeit sogar deaktiviert.

Darum ist eine Roadmap ist so wichtig: Eine Roadmap hingegen sendet gleich mehrere positive Signale nach außen:

Die Entwickler zeigen, was sie sich für die Zukunft ausgedacht haben und dass sie das Spiel nicht im derzeitigen Zustand aufgeben werden

Hardcore-Spieler wissen, wie und wann es weitergeht und können sich entsprechend darauf vorbereiten

Casual-Spieler sehen, was sie noch erwartet, wenn sie mal mit den bisherigen Inhalten durch sind

Spieler, die mit dem bisherigen Content nicht zufrieden sind, entdecken möglicherweise neue Inhalte, die sie interessieren könnten und kehren deshalb zurück

Diese positiven Signale benötigt New World dringend, denn in den letzten Wochen gab es einige berechtigte Kritikpunkte. Dabei ging es sowohl um Fehler im Spiel, die es teilweise schon seit der Beta geben soll, als auch um fehlende Inhalte im Endgame.

Ein Ausblick auf neue Waffen, neue Gebiete, Dungeons und Herausforderungen dürfte die Stimmung in der Community gewaltig heben.

Darum muss neuer Content nicht zeitnah kommen: Die Roadmap ist wichtig und sollte frühzeitig veröffentlicht werden. Dabei ist nicht mal wichtig, dass es konkrete Daten für neue Inhalte gibt – ein grober Zeitraum genügt.

Mir reicht es bereits zu wissen, dass im Jahr 2021 noch die neuen Inhalte X und Y kommen. Ich wäre auch glücklich, wenn Amazon sagen würde, dass der erste richtig dicke Content-Patch erst 2022 kommt, dafür aber richtig reinknallt.

Tatsächlich brauche ich keinen neuen Content, um mich zu motivieren. Allein das Wissen, dass es etwas kommt, spornt mich ungemein an.

Das merke ich jetzt in Guild Wars 2, wo ich schon fleißig grinde, um mir dann die Legendarys in der kommenden Erweiterung End of Dragons leisten zu können. Die Erweiterung erscheint erst im Februar 2022. Doch allein das Wissen um den neuen Inhalt hat mir schon Lust auf GW2 gemacht.

Neue Waffen und Gebiete wurden bereits per Datamining gefunden

Wie könnte eine Roadmap aussehen? Tatsächlich sind schon einige Dinge bekannt, die wohl früher oder später ihren Weg zu New World finden werden. Denn in der Beta gab es fleißige Dataminer und auch Spieler, die über Glitches zufällig in neuen Gebieten gelandet sind.

Die Highlights sind:

9 neue Waffen

6 neue Expeditionen

Neue Schwierigkeitsgrade für die Expeditionen

Neue PvP-Inhalte im Endgame

Mehr zu den gefundenen Inhalten erfahrt ihr hier: So soll es mit New World nach dem Release weitergehen.

Sollte nur ein Teil dieser Inhalte noch im Jahr 2021 veröffentlicht werden, wäre das ein starkes Signal. Denn ich sehe ein großes Potenzial in New World, das, wie viele andere MMORPGs auch, zum Release zu wenig im Endgame zu bieten hat.

Doch zu diesem Potential gehört für mich auch eine ordentliche Kommunikation und ein realistischer Ausblick für die Zukunft. Und hier hapert es noch etwas.

Was sagt ihr zur Kommunikation von Amazon und einer zukünftigen Roadmap? Findet ihr sie auch so wichtig wie ich?

