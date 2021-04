2021 bekommt das MMORPG Guild Wars 2 seine neue Erweiterung “End of Dragons”. In diesem Artikel verraten wir von MeinMMO, was bisher über den Release, das Setting und generell die neuen Inhalte bekannt ist.

Was steckt in End of Dragons? Noch im Jahr 2021 soll die neue Erweiterung erscheinen. Viele Details hat der Entwickler ArenaNet bisher aber nicht geteilt:

Es geht in die Region Cantha, die bereits aus Guild Wars 1 bekannt ist. Der Echowald und Shing Jea wurden bereits als spielbare Regionen bestätigt

Wir treffen in der Story auf den Drachen Kuunavang, ebenfalls aus Guild Wars Factions bekannt. Außerdem sollen die Ätherklingen aus Guild Wars 2 eine Rolle spielen

Es wird neue Elite-Spezialisierungen für die Klassen geben, über die jede Klasse eine neue Eigenschaftslinie bekommt

Obwohl der Name es andeutet, wird die Erweiterung nicht das Ende der Story in Guild Wars 2 darstellen

Einen kleinen Vorgeschmack auf die Geschichte von End of Dragons bekommt ihr im ersten Trailer zur Erweiterung:

Woher stammen die Infos? Die Infos stammen aus dem kurzen Trailer, einem Blogpost von Guild Wars 2 und verschiedenen Aussagen, die die Entwickler in Livestreams getätigt haben. Erstmals wurde End of Dragons bereits im März 2020 erwähnt.

Release Date von End of Dragons

Wann erscheint End of Dragons? Offiziell ist der Release bisher nur für das Jahr 2021 angekündigt. Die letzten beiden Erweiterungen erschienen im September (Path of Fire) und im Oktober (Heart of Thorns). Gut möglich, dass ArenaNet wieder diesen Zeitraum anpeilt Was passiert bis zum Release von End of Dragons? Am 27. April erscheint das Finale der aktuellen Eisbrut-Saga. Mit diesem dürfte in etwa die Richtung für die kommende Erweiterung vorgegeben werden. Aus einem Interview wissen wir bereits, dass für die Zeit zwischen Eisbrut-Saga und End of Dragons weitere Festivals und Updates geplant sind. Was wird End of Dragons kosten? Auch dazu gibt es bisher keine konkrete Aussage. Voraussichtlich wird der Preis jedoch zwischen 30 Euro (Path of Fire) und 45 Euro (Heart of Thorns) liegen.

Die Inhalte von End of Dragons

Was passiert in der Story? In der Geschichte von Guild Wars 2 geht es darum, mit den 6 Alt-Drachen fertig zu werden. Diese verschlingen in einem regelmäßigen Zyklus die Magie der Welt und zerstören dabei die Welt Tyria, wobei es immer wieder zur Ausrottung von Rassen und Kulturen kommt.

Wie man dem Trailer entnehmen kann, treffen wir im Laufe der Erweiterung auf die Drachen-Dame Kuunavang. Die hat den Spielern bereits in Guild Wars 1 Factions dabei geholfen, gegen die dortige Bedrohung vorzugehen. Sie ist zwar nicht direkt mit den Alt-Drachen verwandt, könnte aber eine entscheidende Rolle im Kampf gegen sie spielen.

Derzeit wird spekuliert, dass in Cantha (dem neuen Kontinent der Erweiterung) oder auf dem Weg dorthin der Tiefseedrache haust. Dabei handelt es sich um den derzeit einzig unbekannten Alt-Drachen. Gut möglich also, dass wir in der Erweiterung irgendwie gegen ihn kämpfen werden.

Interessant im Zusammenhang mit dem Trailer ist, dass die zweite mysteriöse Stimme weder zum Spieler-Charakter, noch zur Drachin Aurene gehört. Wer genau dahintersteckt, ist bisher unbekannt.

Der Drache Kuunavang in Guild Wars 1 (via guildwars.Fandom).

Gibt es neue Elite-Spezialisierungen? Ja, das ist eine der wenigen Dinge, die bereits offiziell bestätigt wurden. Entwickler Robert Gee hat in einem Livestream gesagt, dass er an den neuen Elite-Spezialisierungen für die Cantha-Erweiterung arbeitet (via Twitch).

Jede Klasse besitzt seit dem Grundspiel 5 Spezialisierungen, von denen immer 3 gleichzeitig ausgewählt werden können. Ein Waldläufer hat beispielsweise die Wahl aus:

Schießkunst (für Angriffe mit dem Bogen)

Gefechtsbeherrschung (allgemein gut für Angriffsfähigkeiten)

Überleben in der Wildnis (vielseitige Fähigkeiten)

Naturmagie (Defensive und Überleben)

Tierbeherrschung (für den Umgang mit Tieren)

Mit Hearth of Thorns kam die erste Elite-Spezialisierung dazu. Als Druide wurde der Waldläufer zum Heiler. Mit Path of Fire wiederum lernte der Waldläufer, mit dem Tier zu verschmelzen, um so stärker zu werden.

Allerdings kann immer nur eine Elite-Spezialisierung mit 2 normalen Spezialisierungen verbunden werden. Man kann also nicht gleichzeitig Druide, Seelenwandler und die neue Elite-Spezialisierung aus End of Dragons nutzen.

Mit der Erweiterung Path of Fire bekam der Waldläufer die Elite-Spezialisierung “Seelenwandler”. Über diese kann er mit seinem Tier verschmelzen und bekommt so Zugriff auf neue Skills.

Was wissen wir sonst noch? Nicht viel. Vor einigen Monaten gab es einen “Leak” zu End of Dragons, in dem viele interessante Inhalte vorgestellt wurden, darunter neue spielbare Rassen und Housing. Allerdings ist dieser Leak wenig vertrauenswürdig.

Möglich ist aber, dass es bereits am 27. April, mit dem Finale der Eisbrut-Saga, neue Informationen gibt. Wir werden den Artikel entsprechend aktualisieren.

Ich selbst habe bereits im April 2020 einen Artikel erstellt, in dem ich auf Features eingehe, die End of Dragons unbedingt braucht. Zumindest die Elite-Spezialisierungen wurden davon bereits bestätigt:

