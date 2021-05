Das MMORPG Guild Wars 2 bekommt in diesem Jahr eine neue Erweiterung. Wir von MeinMMO geben euch schon jetzt Tipps, mit denen ihr euch auf End of Dragons vorbereiten könnt.

Was passiert bei Guild Wars 2? Im April endete die aktuelle Staffel der Lebendigen Welt mit einem großen Kampf zwischen zwei Alt-Drachen. Damit wurde der Grundstein für die kommende Erweiterung gelegt.

End of Dragons soll 2021 erscheinen und uns nach Cantha führen, das Gebiet aus Guild Wars Factions. Ein großes Ankündigungs-Event ist für den 27. Juli geplant. Doch sonst ist über die neue Erweiterung recht wenig bekannt.

Trotzdem möchten wir euch schon 7 Tipps geben, mit denen ihr euch in jedem Fall sinnvoll auf End of Dragons vorbereiten könnt.

Lohnt es sich noch 2021 mit Guild Wars 2 einzusteigen? Ja, denn gerade Neueinsteiger haben irre viele Inhalte und Geschichten, die sie entdecken können. Durch das immer gleichbleibende Level-Cap und ebenso das gleiche Item-Level können sie schnell zu Veteranen aufschließen.

Eine ausführliche Einschätzung zum Thema findet ihr in diesem Artikel: Lohnt es sich 2021 noch mit Guild Wars 2 anzufangen?

Die Story durchspielen

Der wichtigste Tipp, um sich auf die kommende Erweiterung vorzubereiten, ist, sich die bisherigen Inhalte und vor allem die Geschichte anzuschauen. Schließlich werden wir auch in End of Dragons wieder mit unserer Heldengruppe losziehen und es sinnvoll, diese Charaktere vorher zu kennen.

Auch die Tatsache, warum wir überhaupt gegen Drachen kämpfen, sollte vorher erstmal geklärt werden.

Zwar werden die meisten Veteranen diesen Punkt schon abgehakt haben, aber gerade für Neueinsteiger und Rückkehrer ist das besonders wichtig.

Wenn ihr wissen wollt, wie es zu diesem Bildgewaltigen Kampf kommt, solltet ihr die Story von Guild Wars 2 spielen.

So funktioniert die Chronik: Die Geschichte von Guild Wars 2 erlebt ihr dabei in unterschiedlichen Phasen, die ihr in eurer Chronik Ingame nachverfolgen könnt:

Von Level 1 bis 80 erlebt ihr die sogenannte Persönliche Geschichte. Die ist für alle kostenlos.

Danach geht es weiter mit der Lebendigen Welt Staffel 2, die ihr jedoch extra kaufen müsst.

Danach folgt die Erweiterung Heart of Thorns, die ihr automatisch besitzt, wenn ihr die neuste Erweiterung Path of Fire kauft.

Im Anschluss geht es weiter mit der Lebendigen Welt Staffel 3, die wieder extra Geld kostet.

Es folgt die Erweiterung Path of Fire.

Dann kommt die Lebendige Welt Staffel 4, ebenfalls wieder mit Kosten.

Zum Abschluss die Lebendige Welt Staffel 5 – auch Eisbrut-Saga genannt – von der derzeit die letzte Episode kostenlos ist.

Bald gibt es die Staffeln kostenlos: Am 25. Mai startet eine besondere Aktion in Guild Wars 2. Darüber bekommt ihr nach und nach alle Episoden der Lebendigen Welt Staffel 2, 3 und 4 kostenlos. Ihr müsst euch nur rechtzeitig einloggen und schaltet sie dann dauerhaft frei.

Ein idealer Zeitpunkt also gerade für Neueinsteiger oder Rückkehrer, die Episoden verpasst haben.

Heldenpunkte sammeln

Über Heldenpunkte schaltet ihr in Guild Wars 2 neue Fähigkeiten und Eigenschaften für eure Klassen frei. Ihr findet diese Punkte in der offenen Welt und könnt mit ihnen interagieren oder müsst bestimmte Aufgaben oder Feinde besiegen, um sie zu verdienen.

Die Heldenpunkte werden besonders mit End of Dragons wieder interessant, da jede Klasse eine neue Elite-Spezialisierung und damit neue Fähigkeiten und Eigenschaften bekommen wird.

Das System von Guild Wars 2 ist so aufgebaut, dass ihr bereits hunderte Punkte mehr sammeln könnt, als ihr eigentlich bisher ausgeben könnt. Wer also direkt mit dem Start von End of Dragons die neue Spezialisierung testen möchte, kann entsprechend vorab schon Heldenpunkte sammeln.

Schon vor dem Release von End of Dragons könnt ihr auf jeder Klasse 404 Heldenpunkte im voraus sammeln.

Material für Legendarys farmen

Mit der neuen Roadmap für 2021 haben die Entwickler von Guild Wars 2 bereits verraten, dass mit End of Dragons neue legendäre Waffen ins Spiel kommen. Dabei handelt es sich um besondere Skins, die sehr teuer sind und einen coolen Effekt haben: Man kann die Stats ständig und nach Belieben wechseln.

Gerade Veteranen können deshalb schon mal damit beginnen, bestimmte Materialien zu farmen, die man bisher und wohl auch in der Zukunft für Legendarys braucht, darunter:

Mystische Münzen (die gerade unglaublich schnell im Preis steigen)

Obsidian-Scherben für Karma

Ehrenabzeichen im WvW

Mystisches Glücksklee

Ektoplasmakugeln

T1-T6 Materialen aller Art

Tipps zum Farmen von Mystischen Münzen: Derzeit (am 8. Mai) kostet eine Mystische Münze über 2,6 Gold. Es kann deshalb sinnvoll sein, diese Münzen lieber selbst zu farmen als sie zu kaufen. Ihr bekommt sie über:

Die täglichen Login-Belohnungen (also einfach nur jeden Tag kurz einloggen)

Über den täglichen Erfolg “Mystischer Schmied”, der unregelmäßig abschließbar ist

Über die täglichen Fraktal-Truhen

Einmal pro Tag beim Sieg über die Ley-Linien-Anomalie

Aus täglichen automatisierten Turnieren im PvP

Mit sehr viel Glück aus der Schwankenden Masse; den Beuteln, die ihr durch tägliche Konverter bekommen könnt

Generell Gold farmen

Neben den Legendären Waffen wird es mit der neuen Erweiterung auch neue Skins und möglicherweise sogar neue Stat-Kombinationen für eure Ausrüstung geben. Und das kostet erstmal Gold. Deshalb ist es sinnvoll, mit einem vollen Geldbeutel in die neue Erweiterung zu starten.

Wir haben passend dazu einen ausführlichen Guide angefertigt: Guild Wars 2: So farmt ihr schnell Gold im Jahr 2021.

Schaltet den Schweberochen und andere Reittiere frei

Die Reittiere in Guild Wars 2 sind ein cooles Fortbewegungsmittel, wobei jedes Reittier eine eigene Funktion hat. Deshalb ist es stellenweise nötig, jedes Reittier zu besitzen, um so bestimmte Inhalte erleben und Gebiete erkunden zu können.

Die folgenden 8 Reittiere bietet Guild Wars 2:

Raptor – kann besonders weit springen

Springer – kann besonders hoch springen

Schweberochen – kann Über- und Unterwasser schwimmen

Schakal – ist besonders schnell und kann teleportieren

Greif – kann schnell fliegen

Rollkäfer – rollt bergab am schnellste

Himmelsschuppe – kann fliegen und sich an Felsen festhalten

Kriegsklaue – ist für das WvW nützlich

Wie ihr an die einzelnen Reittiere kommt, verraten wir euch in unserem Reittier-Guide.

Was ist besonders am Schweberochen? Der Schweberochen wurde 2020 überarbeitet, sodass er nun nicht nur Überwasser, sondern auch Unterwasser eingesetzt werden kann. Dazu wurde eine neue Quest ins Spiel gebracht, die ihr erstmal erledigen müsst.

Den Guide zur Freischaltung findet ihr hier: So macht ihr aus eurem Schweberochen jetzt ein Unterwasser-Reittier.

Sichert euch “Quality of Life”-Gegenstände

In Guild Wars 2 gibt es einige nützliche Items, die ich anderen Spielern nur empfehlen kann. Zu diesen zählen accountweite Inventarplätze, die sich dann alle Charaktere teilen. Diese bekommt ihr nur im Edelsteinshop, in dem ihr wahlweise für Echtgeld und im Austausch gegen Gold einkaufen könnt.

Weitere nützliche Gegenstände sind:

Ein kupferbetriebener Wiederverwerter – Edelsteinshop

Tarktuns persönliches Lieferportal, der gleichzeitig als mobiler Händler funktioniert – Belohnung für einen Erfolg

Endlose Handels-Expresse, Bankzugriffs-Expresse oder Friseur-Kits – Ganz seltene Drops und am einfachsten über das Auktionshaus erhältlich

Verschiedene Konverter wie etwa Mauldrey, der Schimmer des Empfindens oder Herta – Belohnungen für Erfolge

Einer der Händler-Pässe wie der Passierschein des Luftschiff-Kapitäns – Edelsteinshop

Wenn ihr euch für diese Gegenstände interessiert, findet ihr dazu Tipps und Guides im Wiki oder bei den Kollegen von Guildnews.de.

Transmutationsladungen farmen und aufbewahren

Der letzte Tipp ist besonders wichtig für Fashion-Fans. Denn durch das gleichbleibende Ausrüstungs-Level spielt das Aussehen der Charaktere im Endgame eine wichtige Rolle.

Durch die Garderobe könnt ihr jederzeit euer Aussehen verändern, sofern ihr genügend Transmutationsladungen besitzt. Da mit der neuen Erweiterung auch wieder neue Skins ins Spiel kommen, solltet ihr diese Ladungen vorab farmen:

Am einfachsten bekommt ihr die Transmutationsladungen über die Login-Belohnungen

Eine gute Alternative zum Farmen ist das Erkunden von Karten. Für die vollständige Erkundung von Städten wie Götterfels oder Löwenstein oder dem Gebiet Südlicht-Bucht gibt es garantiert 5 Stück, ansonsten gibt es eine Chance darauf

Wer gerne im PvP und WvW unterwegs ist, bekommt die Transmutationsladungen über viele Belohnungspfade

Im Notfall lassen sie sich ebenfalls wieder über den Shop kaufen, indem ihr Gold in Edelsteine umwandelt

Mit diesen 7 Tipps solltet ihr für den Start von End of Dragons erstmal gerüstet sein. Habt ihr trotzdem noch weitere Ideen und Ergänzungen? Dann schreibt sie gerne in die Kommentare.

Guild Wars 2 ist zudem nicht das einzige MMORPG, das in diesem Jahr eine Erweiterung bekommt. Alle Erweiterungen und neuen Releases haben wir hier zusammengefasst: