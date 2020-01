Guild Wars 2: So farmt Ihr schnell Gold in 2020

Egal ob Anfänger oder Veteran, Gold braucht man als Spieler in Guild Wars 2 immer. Damit euch die Währung nicht ausgeht, haben wir die besten Methoden herausgesucht, um im Jahr 2020 Gold zu farmen.

Gold farmen in Guild Wars 2: Für die legendären Waffen in Guild Wars 2 braucht ihr Gold. Auch für die dazugehörigen Berufe, für neue Ausrüstung oder Inhalte aus dem Edelsteinshop wird die Währung benötigt. Mit unseren folgenden acht Tipps könnt ihr ganz leicht euren Reichtum vergrößern.

Zu der jeweiligen Methode schreiben wir dazu, was ihr an Erweiterungen oder Episoden der Lebendigen Welt benötigt:

Wenn das Grundspiel genügt, steht ein (Core) hinter der Methode

Bei der Erweiterung Heart of Thorns steht ein (HoT) hinter der Methode

Bei der Erweiterung Path of Fire steht ein (PoF) hinter der Methode

Für Episoden der Lebendigen Welt setzen wir ein Kürzel für Staffel und Episode zum Beispiel Lebendige Welt Staffel 3 Episode 5 (LW3E5)

Wichtig dabei ist, dass die Lebendige Welt Staffel 3 automatisch HoT und die Lebendige Welt Staffel 4 immer PoF voraussetzt

Auf der ersten Seite befinden sich nur die „Core“-Inhalte. Auf Seite 2 werden dann Erweiterungen benötigt.

Tägliche Aufgaben und Login Belohnungen (Core)

Das Sammeln von Gold beginnt schon damit, dass ihr euch in das Spiel einloggt. Jeden Tag schaltet ihr so passiv eine Login-Belohnung frei. Doch auch in den anderen täglichen Aufgaben steckt viel Geld.

Login-Belohnungen: Es gibt insgesamt 28 Login-Belohnungen, die ihr automatisch freischalten könnt. Danach wiederholt sich der Belohnungspfad. Am Ende wartet eine Truhe der Loyalität, aus der ihr unter anderem 20 Lorbeeren gewinnen könnt.

Diese Lorbeeren lassen sich am effektivsten in Handwerkstaschen eintauschen. Zurzeit bekommt ihr die meiste Währung für eine Mittlere Handwerkstasche, 58,26 Silber. Den aktuellen Wert der Gegenstände könnt ihr am leichtesten auf GW2Efficiency verfolgen.

Für die letzte Truhe bekommt ihr also bereits 11,6 Gold. Doch auch schon vorher warten viele Belohnungen auf euch. So erhaltet ihr unter anderem weitere 35 Lorbeeren über die anderen Tage verteilt. Auch 20 Mystische Münzen, von denen jede 1,2 Gold Wert hat, sind mit dabei. In einem Durchgang der 28 Tage macht ihr etwa 60 Gold durch die Belohnungen.

Ertrag: So verdient ihr passiv 2,15 Gold pro Tag.

Tägliche Erfolge: Über die täglichen Erfolge lässt sich aktiv ein bisschen Gold pro Tag verdienen. Dazu müsst ihr nur drei der wechselnden zwölf Aufgaben erledigen, wobei diese sich auf vier PvE-, vier PvP- und vier WvW-Erfolge aufteilen.

Die PvE-Erfolge sind aber in der Regel einfach. So müsst ihr meist nur in einer bestimmten Region des Spiels ein Panorama/Vista schauen und in einer anderen Region Materialien sammeln. Die dritte Aufgabe möchte dann meist, dass ihr Events in wieder einer anderen Region abschließt.

Ertrag: Mit dem Abschluss von drei täglichen Erfolgen erhaltet ihr 2 Gold.

Täglicher Jäger versunkener Schätze: Im Jahr 2018 hat ArenaNet eine neue Kategorie für den Unterwasserkampf hinzugefügt. Für den Jäger versunkener Schätze müsst ihr nur täglich 10 Krait besiegen. Diese befinden sich zum Beispiel in den Kessex-Hügeln, im Nordosten des Caledon Walds oder im Wasser im Mahlstromgipfel.

Für das Besiegen der Krait bekommt ihr einen Schlüssel für eine Truhe. Insgesamt gibt es zehn unterschiedliche Truhen, wobei dies nur für den dazugehörigen Erfolg relevant ist. Ihr könnt theoretisch jeden Tag die gleiche Truhe öffnen. Durch das Öffnen erhaltet ihr zwei bis vier Schwimmgeschwindigkeits-Infusionen.

Einfache Truhen befinden sich zum Beispiel in den Gendarran-Feldern oder den Kessex-Hügeln:

Ertrag: Die Schwimmgeschwindigkeits-Infusionen könnt ihr für knapp 20 Silber pro Stück verkaufen.

Tägliches Handwerk: Wenn ihr bereits einen Beruf auf der Stufe 500 habt, dann könnt ihr auch das tägliche Handwerk nutzen, um euch Gold dazuzuverdienen. Dort könnt ihr jeden Tag einmalig die Aufgestiegenen Handwerksmaterialien herstellen.

Zu diesen zählen Deldrimor-Stahlbarren, Geisterholzplanken, Damastballen und Elonische Lederflicken. Nicht jeder dieser Gegenstände bringt direkt einen Gewinn, wenn ihr ihn danach weiterverkauft, da ihr 15% Handelspostengebühr zahlt. So ist der aktuelle Stand (13. Januar 2020):

Deldrimor-Stahlbarren: 1,4 Gold Ersparnis und etwa 70 Silber Gewinn bei Verkauf

Elonische Lederflicken: 1,2 Gold Ersparnis und etwa 60 Silber Gewinn bei Verkauf

Damastballen: 55 Silber Ersparnis

Natürlich benötigt ihr für die Herstellung Materialien, die ihr vorher sammeln müsst. Da aber eine Herstellung der oben genannten Gegenstände nur einmal pro Tag möglich ist, zählt dies für uns als eigene Methode.

Ertrag: Damit lassen sich täglich rund 1,3 Gold zusätzlich verdienen, als wenn ihr nur die rohen Materialien sammeln und verkaufen würdet.

Fraktale (Core)

Die Fraktale zählen in den höchsten Stufen zum End-Content von Guild Wars 2 und geben euch die Möglichkeit, viel Gold pro Tag zu erfarmen. Dabei gibt es zwei lukrative Varianten: Tägliche Erfolge und der Abschluss der Herausforderungsmodi.

Tägliche Erfolge: Für den Abschluss bestimmter täglich wechselnder Fraktale bekommt ihr zusätzliche Belohnungen. So erhaltet ihr Fraktal-Chiffrierungen und Qualinfusionen. Bei den Chiffrierungen handelt es sich um Truhen, die ihr selbst öffnen oder für 22 Silber pro Stück verkaufen könnt. Hier scheiden sich die Geister, was effektiver ist.

Für alle täglichen Erfolge bekommt ihr zwischen 24 und 32 dieser Chiffrierungen, also bis zu 7 Gold bei Verkauf. Außerdem erhaltet ihr jede Menge weiterer Belohnungen, die Chance auf Mystische Münzen und natürlich den Loot aus den Fraktalen selbst.

Ertrag: Insgesamt kann man mit der Methode mindestens 30 Gold pro Tag verdienen. Die Dauer der Methode hängt stark von den Mitspielern ab, entsprechend auch die „Einnahmen pro Stunde“.

Der Abschluss der Herausforderungsmodi: Die Fraktale der Stufe 99 und 100 verleihen euch zusätzliche Belohnungen, wenn ihr sie im Herausforderungsmodus abschließt. Dort winken unter anderem 1-3 Mystische Münzen und zusätzliche Fraktal-Relikte, die wiederum in Gold umgewandelt werden können.

Ertrag: Die Kämpfe im Herausforderungsmodus sind relativ anspruchsvoll. Dauer und Gewinn der Methode hängen stark von den Mitspielern ab.

Silberwüste – RIBA (Core)

Die Silberwüste kam 2014 ins Spiel und ist seitdem der Ort, an dem am meisten Gold gefarmt wird. Dies hat mehrere Gründe:

Die Karte hat eine sehr hohe Event-Dichte

Das Meta-Event gibt gute Endbelohnungen

Es gibt zwischendurch vergrabene Truhen als Zusatzbelohnung

Die Karte enthält einen Buff auf Magisches Gespür

Die Events sind zeitlich ungebunden

Inzwischen hat sich besonders die Methode „RIBA“ durchgesetzt.

Was ist RIBA? RIBA steht für Red, Indigo, Blue und Amber, die vier Festungen der Karte. Anstatt sich auf die Festungen aufzuteilen, um möglichst schnell zum Ende des Meta-Events zu kommen, arbeitet man hier als ein Zerg.

So erobert, verteidigt und repariert man immer wieder gemeinsam alle Festungen. So erlebt man alle Events und bekommt entsprechend viele Belohnungen. Nebenbei werden die Truhen geöffnet.

Sobald man die Phase mit den Festungen abgeschlossen hat, wird das Meta-Event beendet. Danach erledigt man noch gemeinsam alle Champions auf der Karte und öffnet die Truhe versteckt unterhalb der Wüste.

Wenn man sich als Einsteiger einem Einsatztrupp anschließt und mit diesem mit läuft, kann man eigentlich nicht viel falsch machen.

Champion-Taschen: Um den Gewinn in der Silberwüste zu erhöhen, solltet ihr die erhaltenen Champion-Taschen mit einem Charakter der Stufe 49-53 öffnen. So werden auch die darin enthaltenen Gegenstände auf die Stufe angepasst.

Die Materialien, die ihr bei einer Wiederverwertung erhaltet, sind in diesem Level-Bereich am wertvollsten, weil diese oft gebraucht werden. Selten jedoch bleiben die Charaktere der Spieler im Bereich von Level 49-53. Materialien der Stufe 80 gibt es hingegen in Hülle und Fülle.

Ertrag: Je nach Durchgang und Glück kann man so bis zu 20 Gold und einige Banditen-Wappen pro Stunde verdienen.

Tequatl (Core)

Wie bekomme ich Gold über Tequatl? Der Weltboss Tequatl erscheint mehrmals täglich und ist meist in rund 10 Minuten besiegt. Zur Belohnung gibt es mehrere Kisten, die Karma und Trophäen im Wert von 2 Gold enthalten.

Zudem habt ihr die Chance auf spezifische Skins und sogar ein Aufgestiegenes Großschwert, was euch im Endeffekt die Herstellungskosten von diesem sparen kann.

Ertrag: Mindestens 2 Gold und Karma, das sich wiederum in Gold umwandeln lässt.

Währungen umtauschen (Core)

Mit welchen Währungen kann ich Gold verdienen? In Guild Wars 2 sammeln sich mit der Zeit immer mehr Währungen an. Viele von ihnen lassen sich zu Gold umtauschen, darunter:

Dungeon-Tokens – Bis zu 17 Silber pro Token

Geister-Scherben – Bis zu 2,3 Gold pro Scherbe

Karma – Bis zu 23 Silber pro 1.000 Karma

Ehrenabzeichen – Bis zu 77 Kupfer pro Abzeichen

Gilden-Belobigung – Bis zu 60 Silber pro Belobigung

Schwarzlöwen-Waffentickets – Bis zu 41 Gold pro Ticket

Die Erträge variieren sehr stark, sodass wir euch auch hier wieder GW2Efficiency ans Herz legen möchten. Dort seht ihr immer die aktuell besten Methoden und wie viel ihr darüber verdienen könnt.