Das sind eure meist erwarteten MMORPGs und Erweiterungen für 2022 – Ein Spiel dominiert

Was passiert 2022? Das ist noch nicht ganz klar. Es wird wohl wieder 3 neue DLCs und eine große Erweiterung im Sommer geben. Der Fokus liegt in diesem Jahr auf eine klassischen “Elder Scrolls”-Intrige.

Was ist das für ein Spiel? The Elder Scrolls Online ist ein MMORPG, jedoch kein klassisches. Es setzt auf viele Singleplayer-Inhalte und darauf, dass ihr, egal mit jedem Level, überall in der Welt Tamriel Spaß haben könnt.

Worum geht es hier? In einer Umfrage wollten wir von unseren Lesern wissen, auf welche neuen MMORPGs und Erweiterungen sie sich 2022 am meisten freuen. Insgesamt haben 2.826 Personen daran teilgenommen und jeder Teilnehmer konnte bis zu drei Stimmen vergeben.

