The Witcher kommt zu Lost Ark – Neuer Trailer zeigt, warum das richtig gut passt

Anfang 2023 kommen Geralt, Ciri, Yennefer und Co. im Rahmen einer Kooperation zu Lost Ark. In Korea startet das Event bereits im November. Ein neuer Trailer zeigt nun, dass die Charaktere von The Witcher perfekt in die neue Spielwelt passen und macht Lust auf die Zusammenarbeit.

Was zeigt der Trailer? In den ersten Sekunden sieht man eine Mokoko-Puppe, die auf dem Boden liegt. Untermalt wird das von dem epischen Soundtrack zu The Witcher, was schon für eine besondere Stimmung sorgt. Dann taucht Geralt selbst aus einem Portal auf.

Im weiteren Verlauf sieht man ein Gebiet mit kleinen Zelten, Hütten und Girlanden. Dabei handelt es sich wohl um den Ausgangspunkt für das Event, das auf einer eigenen Insel stattfindet.

Zum Ende sieht man dann weitere Charaktere aus dem Witcher-Universum, darunter Rittersporn, Triss, Yennefer und Ciri. Alle sehen in dem Stil von Lost Ark richtig gut aus. Im Koreanischen haben die Entwickler zudem die originalen Synchronstimmen für diese Charaktere gewonnen. Ob das bei uns im Westen auch der Fall sein wird, ist noch nicht bekannt.

The Witcher erscheint am 23. November in Lost Ark Korea

Was passiert bei dem Event? Das gesamte Event findet auf einer eigenen Insel statt. Es wird Quests geben, bei denen man den Charakteren aus The Witcher begegnet. Konkretere Details gibt es bisher nicht.

Jedoch startet das Event bereits am 23. November in Korea. Von dort werden weitere Infos zu uns kommen, sodass ihr genau wisst, was euch bei der Kollaboration erwartet.

Wann erscheint das Event bei uns? Laut einem Teaser bekommen wir das Event „im Frühjahr 2023“. Genauere Informationen gibt es bisher noch nicht.

Was sagt ihr zu der Kooperation und den Charakteren aus The Witcher in Lost Ark? Freut ihr euch darauf?