Lost Ark: Entwickler geben zu, dass der letzte Raid zu schwierig war – Der nächste wird aber noch härter

In einem Gespräch der 3 leitenden Entwickler von Lost Ark zum 4. Geburtstag des MMORPGs ging es unter anderem um die kniffligen Legion Raids. Die sollen in Zukunft zwar etwas entschärft werden, der nächste wird aber nochmal richtig schwierig.

Woher stammen die Infos? Am 7. November 2022 gab es einen Livestream mit den aktuell 3 leitenden Entwicklern von Lost Ark. Diese lösten den bekannten Gold River in der Führung des MMORPGs ab, nachdem dieser aufgrund gesundheitlicher Probleme im Sommer von seiner Position zurückgetreten war.

Dort ging es vor allem um den 4. Geburtstag von Lost Ark und was in der Zukunft noch in das MMORPG kommt. Dabei dürfen die Legion Raids natürlich nicht fehlen. Das sind besonders schwierige Gegner für Spielertruppen von 4 bis 8 Menschen, die eine echte Herausforderung suchen.

Bei uns im Westen gibt es bisher drei von ihnen: Valtan, Vykas und Kakul-Saydon. Schon im Dezember soll die Anführerin der Phantom-Legion, Brelshaza, auch zu uns kommen. Doch das dürfte einige Fans gar nicht so sehr freuen.

Kakul-Saydon kam erst vor wenigen Wochen zu uns:

Wo ist das Problem mit Brelshaza? Während sich einige westliche Spieler schon darüber beschwerten, dass Vykas viel zu schwer sei, spotteten einige der Veteranen aus Korea noch auf reddit und sagten, wir sollen auf Brelshaza warten.

Denn dieser knackige Raid-Boss erfuhr selbst in Korea und Russland harsche Kritik. Während die bisherigen Legion und Abyss Raids auf 2 beziehungsweise 3 Phasen aufgeteilt sind, hat Brelshaza gleich 6 davon.

Die sind dann auch noch so schwierig, dass selbst erfahrene Truppen immer wieder Schwierigkeiten haben. Die Mitspieler müssen perfekt zusammenspielen und selbst kleinste Fehler werden hart bestraft und können den ganzen Run ruinieren.

Brelshaza erfordert nicht nur absolut makelloses Gameplay jedes einzelnen Raidteilnehmers, sondern auch lückenloses Zusammenspielen und das Meistern von kniffligen Koop-Elementen. Und das in einem Rahmen, der sogar den knallharten Veteranen zu viel ist.

Einen kompletten Durchlauf des Raids könnt ihr hier sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt In Korea heißt Brelshaza übrigens Abrelshud

Entwickler sehen Problem, nächster Raid trotzdem schwieriger

Wie reagiert Smilegate auf die Kritik? Im Vergleich zum letzten Legion Raid Brelshaza wirkt der aktuelle Raid, Akkan, deutlich entschärft. Das war laut den Entwicklern auch von Anfang an so geplant. Akkan rückt das Zusammenspiel der Raider und Raiderinnen weniger exzessiv in den Vordergrund und legt wieder mehr Wert auf das Können der einzelnen, außerdem verzeiht er mehr Fehler.

Das ist ein Kurs, der bei der Community gut ankommt und beibehalten werden soll, jedoch erst mit dem übernächsten Raid. Der nächste Legion Commander, den es zu besiegen gilt, ist Thaemine und er wird auch den nächsten Raid darstellen.

Da Planung und Konzeption seines Kampfes bereits nahezu abgeschlossen sind, soll er nicht mehr überarbeitet oder entschärft werden. Die Entwickler sprechen dabei von einem „sehr hohen Schwierigkeitsgrad“ des kommenden Legion Raids.

Außerdem sollen demnächst neue Möglichkeiten ins Spiel kommen, Upgrade-Materialien zu farmen. Das ging vielen Fans zu langsam und machte das Raiden weniger belohnend. Dabei betont Smilegate aber, dass es vorerst keinen „Tier 4“ geben wird, sondern nur neue Möglichkeiten, Materialien zu sammeln.

Was haltet ihr davon? Freut ihr euch auf die neuen Raids oder sind euch bereits die aktuellen zu hart? Schreibt es uns gerne in die Kommentare, hier bei MeinMMO.

Lost Ark und The Witcher starten Partnerschaft – Bald könnt ihr Geralt und Ciri in Arkesia treffen