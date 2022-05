MMORPG Lost Ark: Der Mastermind hinter dem Steam-Hit hört auf – Offenbar war der Stress zu viel

Lost Ark ist die größte Überraschung im MMORPG-Bereich seit etwa 10 Jahren. Auf Steam hat das Free2Play-MMORPG viele hunderttausend Spieler erreicht: Der Kopf hinter dem Spiel ist der Global Director Keum „Gold River“ Kang-sun. Der hat jetzt in Korea überraschend seinen Rückzug angekündigt. Die Nachricht trifft viele Spieler in Korea, dort werden Chef-Entwickler wie Gold River geradezu verehrt.

Das ist die Ankündigung:

Gold River veranstaltet regelmäßig einen Broadcast, in dem er die Spieler darüber informiert, was für das MMORPG in Zukunft geplant ist (via youtube). Lost Ark gilt als das Online-Rollenspiel, das sich seit seinem Release in Südkorea 2019 am besten weiterentwickelt hat. So kommen regelmäßig neuen Klassen ins Spiel.

Vor wenigen Stunden machte Gold River seinen letzten Broadcast, so gab er „DPS-Metern“ eine Absage. Wer damit anfange, werde gebannt, das habe man auch Amazon so mitgeteilt. Außerdem sagte Gold River, er sei in letzter Zeit zu 7 Hochzeiten zwischen „Lost Ark“-Spielern eingeladen worden.

Das Elgacia-Update sei der letzte Patch, für den Gold River als Director verantwortlich sei. Seine Gesundheit sei zu schlecht und verschlechtere sich immer weiter.

Lost Ark war gerade zum Release auf Steam viel erfolgreicher, als jeder dachte:

Die 5 Gründe für den unglaublichen Erfolg von Lost Ark

„Der Yoshi-P von Lost Ark“

Wofür war Gold River bekannt? Der Global Director wurde von vielen Fans in höchsten Ehren gehalten. Im Gegensatz zu uns im Westen, wo wir viele Chefs von MMORPGs kritisch sehen und etwa kaum ein gutes Wort an Ion Hazzikostas (WoW) lassen und den Namen anderer Game Director kaum kennen, werden in Asien solche Chefs wie Gold River verehrt.

Bei den Fans heißt es, er sei unheimlich charismatisch und habe voller Leidenschaft für sein Spiel gesprochen.

Ein Nutzer nennt ihn den „Yoshi-P“ von Lost Ark. Das spielt auf Naoki Yoshida an, der Game-Director von Final Fantasy XIV wird verehrt, seit er das Spiel 2014 aus der Verdammnis rettet und zu neuen Höhen führte.

Gold River war etwa für seine Aussage bekannt, er verspreche Lost Ark jeden Tag etwas besser zu machen: Heute besser als gestern, morgen besser als heute.

Im Forum reddit heißt es: Gold River war so beliebt bei den koreanischen Spieler wie Yoshi-P in Final Fantasy XIV. Hier im Westen sei das nicht so rübergekommen, weil wir nicht den Bezug zu ihm haben. Aber die südkoreanischen Spieler seien ob der Nachricht regelrecht verzweifelt.

Auch im englischsprachigen Forum von Lost Ark sagen viele Fans, wie sehr sie Gold River schätzen und drücken ihr Bedauern aus.

Es heißt, Gold River habe sich wirklich um das Spiel und die Spieler gekümmert. Man vermutet, eine enorm hohe Arbeitslast könne so viel Stress verursacht haben, dass es jetzt an seiner Gesundheit zehrt. Immer wieder ist die Rede von einer gigantischen Arbeitslast, die er zu tragen hatte beim Versuch, Lost Ark nach seinen Vorstellungen zu gestalten.

In Südkorea gibt es eine Kultur, sich buchstäblich „tod zu arbeiten“ – das hat dort sogar einen eigenen Namen: Kwarosa.

Gold River selbst spricht von depressiven Phasen, aus denen ihnen nur die Begeisterung der Spieler gerettet habe und wie sehr sie sein Spiel lieben. Letztlich sei mit Lost Ark sein Traum in Erfüllung gegangen.

Im englischsprachigen Raum war Gold River vor allem wegen eines Interviews bekannt, das auch Twitch-Streamer Asmongold genüsslich kommentierte:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Wie geht’s weiter? Der Director sagt, er vertraue seinem Team und gebe Lost Ark in sehr gute Hände. Laut ihm würde das Spiel noch viele Jahre weiter laufen.

Das steckt dahinter: Dieser Personen-Kult um Entwickler ist uns in Europa fremd, hier werden MMORPGs eher als Team-Projekte verkauft, der Chef ist dann nur der „Erste unter Gleichen“, der alles koordiniert und zusammenhält. Game Director treten relativ selten auf, die meiste Kommunikation nach außen wird von Community-Managern erledigt.

Bei Lost Ark und Final Fantasy XIV besitzen die Chefs aber deutlich zentralere Positionen: Sie nehmen größeren Einfluss auf ihre Spiele. Sie sprachen auch viel häufiger im „Ich“, als im „Wir“ zu sprechen, wie wir das in Europa gewohnt sind.

Mehr zum Erfolg von Lost Ark:

Lost Ark ist endlich ein MMORPG, das nach 5 Wochen erfolgreich läuft – Aber warum?