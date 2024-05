Die Macher von Lost Ark zeigen erstmals ihr neues MMORPG, Spieler befürchten Schlimmes

Was ist das für ein MMORPG? Das neue Projekt der Lost-Ark-Entwickler hört auf den Namen Lord Nine und entführt euch in eine Fantasy-Welt. Der Trailer zeigt große Heere, knappe Outfits, feurige Drachen, mobile Bogenschützen und den Hinweis, dass am 4. Juni 2024 weitere Infos folgen sollen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to