Die Macher von Lost Ark bringen ein neues MMORPG mit über 200 Fähigkeiten und epischen Schlachten

Das neue MMORPG trägt den Arbeitstitel “The Lord” und wir von der koreanischen Firma NX3 entwickelt. Smilegate, die Firma hinter Lost Ark, hat sich nun die weltweiten Publisher-Rechte gesichert (mit Ausnahme von China).

Was ist das für ein Spiel? The Lord (vorher als Project L bekannt) soll ein MMORPG werden, das euch möglichst viele Freiheiten lässt. Auf Klassen wird verzichtet. Stattdessen habt ihr die Wahl aus 8 verschiedenen Waffentypen und insgesamt 200 Fähigkeiten. Die Spieler sollen in der Lage sein, ihren Spielstil “ständig zu verändern”.

Um für besonders hübsche Karten und Umgebungen im Spiel zu sorgen, wird eine spezielle 3D-Scanning-Technik eingesetzt.

Für das Endgame wurden bisher nur die großen Realm-vs-Realm-Schlachten vorgestellt. In diesen sollen bis zu 600 Spieler gleichzeitig und in Echtzeit kämpfen können, um sich Vorteile in der Welt zu verschaffen. Wie diese genau aussehen, ist aber nicht bekannt.

Wann erscheint das Spiel? Bisher gibt es dazu noch keine Aussage. Generell fehlen noch viele Informationen und Gameplay gibt es auch noch nicht zu sehen. Bekannt ist lediglich, dass das MMORPG sowohl für den PC als auch für Mobile-Geräte erscheinen soll.

NX3 ist bekannt für Mobile, will jetzt aber PC und Konsolen erobern

Was wissen wir über den Entwickler? NX3 ist bisher vor allem für das MMORPG Rohan M bekannt. Dabei handelt es sich um eine Mobile-Version von Rohan Online, das 2008 für den PC erschien und 2020 eingestellt wurde.

Im Juni 2022 kündigte das Studio jedoch eine ganze Reihe von neuen Games an, darunter

Project Z, ein AAA-MMORPG für PC und Konsole. Sie wollen es weltweit herausbringen und haben dazu Entwickler-Veteranen von EA und Disney ins Boot geholt.

Project T, ein MMORPG mit nordischer Mythologie, das eher für “Casual-Spieler” gedacht ist. Das soll nur für den PC erscheinen.

Allerdings gibt es mit Project M5 auch ein neues Mobile-MMORPG mit Side-Scrolling-Gameplay und mit Project Avatar ein “Blockchain-Hardcore-MMORPG”, in dem NFTs eine große Rolle spielen sollen.

Smilegate selbst hat angekündigt, dass “bald” weitere Details zu The Lord geteilt werden sollen. Möglicherweise gibt es neben erstem Gameplay auch Informationen zu einem weltweiten Release.

Was sagt ihr zu The Lord? Wartet ihr auch ein Spiel mit vielen Freiheiten und großen RvR-Schlachten? Oder spricht euch das Konzept gar nicht an?

Mit Wonderers: Eternal World arbeitet Smilegate zudem an einem weiteren MMORPG, das weltweit erscheinen soll:

