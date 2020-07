MMORPG hielt 12 Jahre durch, aber jetzt kommt das Aus

Das MMORPG Rohan: Blood Feud, auch bekannt als Rohan Online, schließt nach 12 Jahren seine Pforten. Allerdings machen die Entwickler den Spielern mit einer kryptischen Aussage Hoffnung.

Was ist Rohan: Blood Feud? Das Free2Play-MMORPG startete im Westen im Frühjahr 2008. Das MMORPG bietet klassische Kost und versetzt euch in eine Welt, die von vielen Kriege geprägt ist. Ihr folgt einer Story, welche anhand von Events erzählt wird und durch welche ihr an wertvolle Belohnungen kommt. So verbessert ihr mit der Zeit euren Helden. Daneben erkundet ihr eine große Spielwelt.

Eure Charaktere erstellt ihr aus sieben Völkern und Klassen

Crafting spielt eine wichtige Rolle

Pets und Reittiere besitzen besondere Fähigkeiten

PvP ist ebenfalls wichtig und bietet das Rache-System. Auf einer Liste seht ihr, wer euch im PvP besiegt hat und ihr dürft euch zu dem Spieler teleportieren und Rache nehmen

Rohan: Blood Feud schaltet die Server im Oktober ab.

Das Ende eines Klassikers

Was wurde nun bekannt gegeben? Die Entwickler erklärten über das offizielle Forum, dass die Server von Rohan: Blood Feud am 15. Oktober geschlossen werden, um Platz für etwas Neues zu machen.

Ab dem 11. August wird es nicht mehr möglich sein, Ingame-Items zu kaufen und nach dem Aus des MMORPGs werden alle Charaktere gelöscht. Die Ingame-Währung kann noch für andere Spiele des Betreibers Playwith genutzt werden.

Mit tiefer Trauer verkünden wir die Schließung unseres geliebten Rohan: Blood Feud, wie wir es kannten, um Ende Oktober einer großen „Neuen Reise“ Platz zu machen. Wir sind euch so dankbar für all eure Unterstützung und kontinuierliche Zusammenarbeit und würden gerne eure Meinung zu diesem neuen Abenteuer hören. Wir werden Umfragen durchführen, um all eure Rückmeldungen zu sammeln und euch von Anfang an bei dieser neuen Reise einbeziehen. Wir hoffen, dass ihr uns auf diesem neuen Abenteuer begleiten werdet! Wir verstehen, dass ihr viele Fragen habt, und wir werden uns bald in einem ausführlicheren und detaillierteren Beitrag damit befassen; dazu gehören auch die besonderen Vorteile, welche die Rohanier in Rohan: Blood Feud genießen. Mitteilung im offiziellen Forum

Was genau bedeutet das? Rohan: Blood Feud endet am 15. Oktober, doch die Entwickler planen schon etwas Neues. Ob dies eine neue Version des MMORPGs ist oder ein komplett neues Spiel, ist noch unklar.

Am 15. Oktober enden die Kämpfe in Rohan: Blood Feud.

Was könnte das für ein Spiel sein? Seit Jahren ist immer wieder die Rede von einem Rohan 2. Dieses hätte eigentlich 2016 erscheinen sollen. Die Entwickler wollten das MMORPG-Prinzip mit MOBA-Elementen vermischen und den Fokus mehr auf PvP legen. Doch seit knapp vier Jahren hört man nichts mehr von Rohan 2.

Eventuell wurde das Spielprinzip noch einmal überarbeitet und das Onlinespiel startet dann in diesem Herbst. Sicher ist das aber nicht.

Wann hatte Rohan: Blood Feud seine Zeit? Das MMORPG erschien 2008 und war vor allem in Asien und im osteuropäischen Raum recht beliebt. Allerdings hat diese Popularität mit der Zeit stark nachgelassen, weswegen die Server nun geschlossen werden.

Kennt ihr Rohan: Blood Feud? Seid ihr traurig, dass das Spiel abgeschaltet wird?

Falls ihr bisher noch keine MMORPGs spielt, aber gerne damit anfangen möchtet, dann könnt ihr euch in der MeinMMO-Liste der „8 besten MMORPGs, um mit Online-Rollenspielen anzufangen“ ein Spiel aussuchen.