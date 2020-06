Die 10 MMORPGs mit dem besten PvP – Ihr habt eure Favoriten gewählt

Wir haben euch gefragt, welche MMORPGs eurer Meinung nach das beste PvP bieten. Nun erfahrt ihr, wie die MeinMMO-Community abgestimmt hat.

PvP ist für manche Spieler ein wichtiger Bestandteil von MMORPGs. Doch nicht in jedem Spiel sind die Spieler-gegen-Spieler-Kämpfe wirklich interessant oder motivieren eine längere Zeit.

In der MeinMMO-Umfrage In welchem MMORPG gibt’s das beste PvP?, haben wir euch abstimmen lassen und so erfahren, welche Online-Rollenspiele eurer Meinung nach das beste PvP bieten. Die Plätze 1 bis 10 stellen wir euch näher vor.

Wie wurde entschieden, was gut ist? Anhand der Umfrage wurden euch 19 MMORPGs zur Wahl gestellt, welche einen starken Fokus auf PvP legen. Jeder Teilnehmer an der Umfrage konnte mehrfach abstimmen, darum liegt die Gesamtprozenzahl über 100%.

Insgesamt sind 1.601 Stimmen zusammengekommen, anhand derer sich die Platzierungen ergeben.

Dies sind die Plätze 19 bis 11: Hier erfahrt ihr, welche MMORPGs der Abstimmung nach auf den Rängen 11 bis 19 gelandet sind:

Platz 19 Revelations Online 0,12% Platz 18 Tibia 0,37% Platz 17 Astellia 0,87% Platz 16 Runescape 1,50% Platz 15 Lineage 2 1,87% Platz 14 TERA 2,62% Platz 13 Final Fantasy XIV 2,81% Platz 12 ArcheAge / ArcheAge Unchained 3,50% Platz 11 Albion Online 3,69%

Platz 10 – Blade and Soul

Entwickler: NC Soft | Release: EU: 19. Januar 2016 | Plattformen: PC | Website von Blade and Soul | Stimmen: 4,12%

Das action-reiche Kampfsystem von Blade and Soul sorgt für schnelle PvP-Kämpfe

Das hat Blade and Soul für PvP-Spieler zu bieten: In Blade & Soul ist es möglich, euch mit anderen Spielern in PvP-Arenen zu messen. Dort tretet ihr in 1-gegen-1 oder 3-gegen-3-Kämpfen gegeneinander an.

Darüber hinaus gibt einen 6-gegen-6-Modus, in dem ihr bestimmte Kontrollpunkte einnehmen und halten müsst. In der offenen Spielwelt könnt ihr euch durch das Tragen bestimmter Outfits für Open-PvP bereit erklären. Dabei kämpfen die verfeindeten Fraktionen gegeneinander.

Wer sich in Blade and Soul am PvP beteiligt, der schaltet dadurch sogar spezielle Quests mit besonderen Belohnungen frei.

Platz 9 – AION

Entwickler: NC Soft | Release: 25. September 2009 | Plattformen: PC | Website von AION | Stimmen: 4,75%

Das MMORPG AION will Spieler nicht nur mit PvE-Content, sondern zudem mit spannenden PvP-Modi überzeugen.

Das hat AION für PVP-Spieler zu bieten: Das MMORPG AION bietet viefältige PvP-Möglichkeiten. Schon von Start an könnt ihr Mitspieler zu Duellen herausfordern.

Ab Level 10 erhaltet ihr Zugang zu speziellen PvP-Gebieten, in denen ihr euch frei untereinander bekämpfen könnt. Ab Stufe 41 öffnen sich die Rifts, mit denen ihr in die Länder der feindlichen Fraktion reisen und diese in Schlachten attackieren könnt.

Ab Level 76 könnt ihr die Map Lakrum besuchen. Dort messt ihr euch mit hochstufigen Spielern in Arenen und auf Schlachtfeldern. Es erwarten euch außerdem große Belagerungen. Zusätzlich finden immer wieder spezielle PvP-Events statt.