Free2Play-Games erfreuen sich großer Beliebtheit. Wir stellen euch 25 Spiele vor, die ihr jetzt gerade kostenlos spielen könnt, um die Zeit Zuhause totzuschlagen.

Das ist die Idee hinter der Liste: Damit ihr auch im Jahre 2020 über Free2Play-Spiele gut informiert seid, haben wir eine Liste mit 25 aktuell lohnenden kostenlosen Spielen zusammengestellt.

Unsere Liste enthält neben klassischen MMORPGs auch Mobile-Titel, Shooter und Action-RPGs. Dabei sind auch unterschiedliche Plattformen, wie Steam, PC, iOS, Android, PS4 und Xbox One berücksichtigt.

Fortnite

Genre: Battle Royale | Entwickler: Epic Games | Plattform: PC, PS4, Xbox One, Switch, iOS, Android | Release-Datum: 26. September 2017 | Modell: Free2Play

Was ist Fortnite? Fortnite: Battle Royale ist die BR-Version des PvE-Spiels Fortnite. Mittlerweile hat der Ableger das Ur-Spiel an Beliebtheit weit abgedrängt und gehört zu den populärsten Spielen mit Millionen von Spielern weltweit.

Wie im BR-Genre üblich springt ihr mit 99 weiteren Spielern über einer Insel ab, sucht euch Waffen und schaut zu, dass ihr oder euer Team am Ende übrigbleibt.

Das Gameplay von Fortnite ist recht simpel, die Waffen haben nur je einen Feuermodus, das Inventar ist ebenfalls überschaubar gehalten.

Die große Besonderheit von Fortnite ist jedoch das Bauen. Ihr könnt fast die gesamte Spielwelt zerlegen und daraus Festungen und andere Strukturen zimmern.

Die Entwickler legen ein enormes Tempo bei den Updates an den Tag und erweitern das Spiel regelmäßig um neue Features, bringen frische Waffen, entfernen alte oder ändern die Balance.

Herausforderungen sorgen dafür, dass Spieler dazu angehalten sind, sich selbst Abwechslung beim Spielen zu verschaffen, indem sie auf bestimmte Waffen setzen oder Aufgaben in der Welt erledigen.

Das Free2Play-Modell von Fortnite

Wie kostenlos ist es wirklich? Der Battle-Royale-Modus von Fortnite kostet nichts und kann ohne Einschränkungen gespielt werden. Es gibt einen Item-Shop, in dem ausschließlich kosmetische Items, darunter Skins und Emotes, verkauft werden.

Dazu kommt etwa alle 10 Wochen ein neuer Battle Pass. Das ist ein Fortschrittssystem, das euch in der Geltungszeit Items freispielen lässt. Der Pass kostet 9,50 Euro, bringt aber ebenfalls keine Spielvorteile und kann sogar mit Spielgeld gekauft werden, das ihr im vorigen Pass freispielen konntet.

Die Vor- und Nachteile von Fortnite

Pro Simple und spaßige Battle-Royale-Action

Baumodus erlaubt kreative Taktiken

Ständig neuer Content Contra Gunplay stark von Zufall abhängig

Bauen ist nicht jedermanns Sache

Durch die vielen Updates kommen auch ab und an wenig durchdachte Features ins Spiel

Für wen eignet sich Fortnite? Wenn ihr auf Shooter steht und auch Spiele wie Minecraft mögt, dann ist Fortnite etwas für euch. Denn hier baut man erstmal Deckungen, wenn man beschossen wird, und versucht dann den Gegner auszutricksen und selbst aus der Deckung zu locken.

Dazu kommen massig coole Events und abgedrehte neue Features. Die witzige Comic-Grafik tut ihr Übriges.

Pokémon GO

Genre: Augmented Reality | Entwickler: Niantic | Plattform: iOS, Android | Release-Datum: 06. Juli 2016 | Modell: Free2Play

Was ist Pokémon GO? Pokémon GO ist eine Augmented-Reality-App für Mobile-Geräte, mit der ihr in der echten Welt kleine, putzige Monster finden und fangen könnt.

Diese „Pokémon“ erscheinen an bestimmten Orten in der echten Welt. Wenn ihr eines findet, dann könnt ihr es mit einem virtuellen Ball treffen, um es so einfangen.

Die gefangenen Monster könnt ihr dann hochleveln und gegen andere Spieler in Arenen kämpfen lassen oder an Raids teilnehmen, um besonders mächtige und sogar legendäre Pokémon zu jagen.

Wer Pokémon GO spielt, muss sich viel bewegen. Neue Items, wie Bälle oder Beeren, bekommt ihr an festen Orten, den sogenannten PokéStops.

Das Free2Play-Modell von Pokémon GO

Wie kostenlos ist es wirklich? Die App ist kostenlos und man kann auch alle Inhalte in Pokémon GO ohne Geld spielen. So kann man pro Tag einen kostenlosen Raid erledigen. Monster lassen sich sowieso unendlich viele fangen, bis die Taschen voll sind.

Außerdem kann man pro Tag, durchs Verteidigen von Arenen, 50 Münzen Spielwährung verdienen. Dies sind umgerechnet etwa 50 Cent.

Wenn man die täglichen Münzen spart, dann kann man sich im Ingame-Shop auch zahlreiche Items, wie Raid-Pässe, Brutmaschinen oder Glückseier kaufen. Dafür gibt es auch Angebot-Boxen, die Vergünstigungen versprechen.

Wer ungern spart, der kann sich durch Echtgeld die Items schneller kaufen. So kann man mehrere Raids am Tag machen und durch Glückseier schneller leveln. Dies funktioniert aber auch alles ohne Echtgeld und nur durch die im Spiel verdienten Münzen.

Die Vor- und Nachteile von Pokémon GO

Pro Dank der App kommt man an die frische Luft und bewegt sich

Regelmäßige Events versüßen den Trainern das Spiel

Die Zielgruppe ist riesig. Von Jung bis Alt kann jeder etwas mit Pokémon GO anfangen. Contra Auf dem Dorf gibt es weniger zu tun, denn dort spawnen weniger Pokémon. Arenen und PokéStops sind seltener zu finden.

Einige Bugs stören das Spiel. Diese tauchen an vielen Stellen auf, wie etwa in Raids oder beim Fangen von Pokémon

Für wen eignet sich Pokémon GO? Wer gerne virtuelle Spiele spielt, aber dabei an der frischen Luft sein will, der hat mit Pokémon GO eine interessante Möglichkeit, beides zu vereinen.

Das Spiel lockt einen immer wieder ins Freie und auf der Suche nach besonderen Pokémon und entlegenen PokéStops oder Arenen lernt ihr womöglich Regionen eurer Heimat kennen, die ihr bisher nicht kanntet.

Und wer ohnehin schon seit den 90ern Fan der putzigen kleinen Biester ist, dürfte eh bei jedem gefundenen Pikachu oder Relaxo freudige Geräusche von sich geben.

Bedenkt, dass derzeit die Gefahr besteht sich und andere mit dem Coronavirus anzustecken. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung empfiehlt, so oft es geht zu Hause zu bleiben, Abstand zu anderen zu halten und Menschenansammlungen zu vermeiden. Niantic hat diverse Maßnahmen ergriffen, damit ihr Pokémon GO auch von zu Hause spielen könnt.

League of Legends (LoL)

Genre: MOBA | Entwickler: Riot Games | Plattform: PC | Release-Datum: 27. Oktober 2009 | Modell: Free2Play

Was ist League of Legends? League of Legends, kurz LoL, ist eines der erfolgreichsten MOBAs der Welt.

Das beliebte Wettkampf-Spiel hat Millionen aktive Spieler, die sich regelmäßig in spannenden Gefechten um den Sieg kloppen.

In LoL erwartet euch typisches MOBA-Gameplay. Ihr wählt aus einem gewaltigen Fundus von Charakteren einen Champion mit einzigartigen Werten und Skills aus. Zusammen mit bis zu vier weiteren Spielern im eigenen Team geht’s dann ab ins Gefecht gegen andere Champions.

Mit der Hilfe von KI-gesteuerten „Dienern“ und cleverem Nutzen von Skills müsst ihr die Befestigungen der Gegner zerstören, schnell hochleveln und am Ende die Basis des Feindes erobern, bevor der das Gleiche mit euch macht.

Jedes Match beginnt euer Champion dabei auf Stufe 1 und im Laufe des Spiels wird euer Charakter immer stärker und bekommt zusätzliche Fähigkeiten und Stufen. Ihr wollt in LoL einsteigen? Dann schaut euch unseren großen Guide für Anfänger in League of Legends an.

Das Free2Play-Modell von League of Legends

Wie kostenlos ist es wirklich? Der Download und das Spielen von League of Legends sind grundsätzlich kostenlos. Allerdings habt ihr nur einen kleinen Teil der verfügbaren Champions zur Auswahl. Die kostenlose Auswahl rotiert jede Woche und es stehen so immer neue Helden zur Auswahl.

Wer jedoch einen Champion dauerhaft haben will, muss ihn freispielen oder mit Echtgeld kaufen. Für echtes Geld gibt es außerdem alternative Skins für die Champions, die aber rein kosmetisch sind. Durch besondere Events könnt ihr euch aber immer wieder kostenlose Skins erspielen.

Mit Echtgeld (und Spielgeld) kann man sich außerdem zusätzliche Runenseiten kaufen, die einen leichten Vorteil im Spiel bieten.

Die Vor- und Nachteile von League of Legends

Pro Massenweise coole Champions zur Auswahl

Taktisches Gameplay

LoL zieht Spieler „richtig rein“, absorbiert die Aufmerksamkeit regelrecht, weil hohe Konzentration notwendig ist Contra Viel Grind nötig, um alles freizuspielen

Community hat den Ruf, toxisch zu sein

Einstieg ist für MOBA-Anfänger schwer

Für wen eignet sich League of Legends? Fans von knalliger Fantasy und actionreichem MOBA-Gameplay machen hier nichts verkehrt. Wer mit dem Spielprinzip der MOBAs etwas anfangen kann, sollte auf jeden Fall mal in LoL hineinschauen und ein paar Runden spielen.

Legt euch aber ein dickes Fell zu, denn die Kommentare eurer Mitspieler und Gegner können arg fies sein.

Apex Legends

Genre: Battle Royale | Entwickler: Respawn Entertainment | Plattform: PC, PS4, Xbox One | Release-Datum: 04. Februar 2019 | Modell: Free2Play

Was ist Apex Legends? Apex Legends ist ein launiges Battle-Royale-Spiel der Titanfall-Entwickler. Das Spiel startete 2019 unangekündigt aus dem Nichts und es wurde keinerlei Hype im Vorfeld betrieben. Apex wurde dennoch oder gerade deswegen schnell zu einem Hit.

Dafür hatte sich Entwickler Respawn aber wohl gründlich die Spielmechaniken von BR-Spielen angesehen und sich ernsthaft gedacht „Wie machen wir das besser?“.

Das Ergebnis ist ein Spiel, das dem Genre einen ordentlichen Schub an coolen Features spendierte, darunter ein fantastisches Gunplay und massig Komfort-Features, die mittlerweile eifrig von der Konkurrenz aufgenommen werden. Dazu zählt auch das geniale „Ping-System“.

Im Grunde ist Apex Legends ein typisches Battle-Royale-Game, in dem ihr zusammen mit 2 Mitspielern auf einer Insel abspringt und so lange wie möglich überleben müsst. Dazu sammelt ihr Waffen sowie Ausrüstung und behauptet euch gegen die Gegner.

Als besonderes Feature hat Apex Legends zusätzlich verschiedene Charaktere, die ihr vor dem Spiel als Avatar wählt. Jede dieser „Legenden“ hat eigene Skills: So spielen Teamwork und geschickter Einsatz von Skills eine große Rolle.

Das Free2Play-Modell von Apex Legends

Wie kostenlos ist es wirklich? Apex Legends könnt ihr komplett kostenlos herunterladen und ohne Einschränkungen spielen. Es gibt aber eine Echtgeld Währung und einen Shop. Dort könnt Ihr allerdings nur kosmetische Items, wie Waffen- und Heldenskins, kaufen.

Neue Helden könnt ihr euch freispielen oder ihr erwerbt sie mit Echtgeld. Sechs Charaktere sind aber für jeden Spieler kostenlos.

Dazu gibt es noch einen Battle Pass, den ihr in einer bestimmten Zeit hochleveln könnt. Auch den müsst ihr mit der Echtgeld-Währung kaufen, aber wer viel spielt, bekommt das Spielgeld im Pass wieder zurück. Einige der Belohnungen im Battle Pass sind jedoch gratis und von allen kostenlos zu ergattern.

Die Vor- und Nachteile von Apex Legends

Pro Rasantes Battle-Royale-Gameplay

Zahlreiche Komfort-Features wie Ping und Gemeinschafts-Absprung

Verschiedene Helden mit Skills

Exzellentes Gunplay Contra Nur eine aktive Map

Zweite Map meist nur bei Events aktiv

Kein Solo-Modus

Für wen eignet sich Apex Legends? Wenn ihr Battle-Royale-Spiele mögt, aber mit übertrieben bunter Comic-Grafik und Bauen nichts anfangen könnt, dann ist Apex Legends euer Spiel!

Der Titel besticht durch das wunderbare Gunplay und das rasante Tempo. Das Spiel ist extrem zugänglich und bietet sogar mit Randoms spannende und spaßige Runden.

Call of Duty: Warzone

Genre: Battle Royale | Entwickler: Infinity Ward | Plattform: PC, PS4, Xbox One | Release-Datum: 10. März 2020 | Modell: Free2Play

Was ist Call of Duty: Warzone? CoD: Warzone ist ein kostenloser Battle-Royale-Ableger der beliebten Call of Duty Reihe. Bis zu 150 Spieler treten hier Solo oder im Team gegeneinander an.

Call of Duty: Warzone macht dabei ein paar Dinge anders als seine Genre-Kollegen. So könnt ihr euch per Ausrüstungs-Lieferung eure eigens zusammengestellten Loadouts in die Schlacht holen und auch der Tod ist nicht so endgültig wie bei manch anderen Vertretern des Genres. So habt ihr die Möglichkeit, zurück in die Warzone zu kommen, wenn ihr aus einem Zweikampf im Gulag als Sieger hervorkommt.

10 Tipps, die euch bei CoD Warzone den entscheidenden Vorteil geben

In der Warzone seid ihr aber nicht nur zu Fuß unterwegs, sondern könnt euch auch eines der verschiedenen Fahrzeuge schnappen. Autos, Trucks, Quads und sogar ein Hubschrauber.

Das Free2Play-Modell von Call of Duty: Warzone

Wie kostenlos ist es wirklich? Call of Duty: Warzone ist kostenlos spielbar. Über einen Ingame-Shop lassen sich Operator- oder Waffen-Skins sowie Anhänger und Embleme in Bundles kaufen, die rein kosmetischer Natur sind.

Je mehr ihr spielt, desto weiter steigt euer Rang, mit dem ihr wiederum neue Waffen, Ausrüstungen und Skins freischaltet. Benutzt ihr häufig dieselbe Waffe, steigt auch diese im Rang und ihr schaltet nützliche Aufsätze frei. Die Maschinenpistole AUG gehört übrigens zu den stärksten Waffen und ist früh für Loadouts verfügbar.

Wer Call of Duty: Modern Warfare besitzt, kann in Warzone außerdem weitere kosmetische Items freischalten.

Ihr müsst also kein Geld ausgeben, um Warzone genießen zu können und weitere Skins sowie Waffen freizuschalten. Wer seiner Waffe ein bestimmtes Aussehen verpassen möchte, kann sich die Skins im Shop kaufen.

Die Vor- und Nachteile von Call of Duty: Warzone

Pro Gutes und ausgereiftes CoD-Gunplay trifft Battle Royale

Schnelles Gameplay ohne komplizierte Inventare

Coole Möglichkeiten nach dem Tod wieder ins spiel zu kommen Contra Nur eine Map

Neueinsteiger haben einen Nachteil, weil die guten Waffen erst freigeschaltet werden müssen

Die Playlist ändert sich regelmäßig und nicht alle „Squadgrößen“ sind immer verfügbar

Für wen eignet sich Call of Duty: Warzone? Wenn ihr auf Battle-Royale-Spiele steht und großer Fan der Call of Duty Serie seid, könnt ihr getrost zuschlagen.

Die Mechaniken, die rasanten Kämpfe und auch die Fahrzeuge machen Call of Duty: Warzone zu einem klasse BR-Titel, in dem es so schnell nicht langweilig wird. Auch Anfänger werden nach wenigen Runden warm und können bis an die Spitze gelangen.