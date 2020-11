Apex Legends bietet eine Auswahl an Helden, den Legenden. Die sind aber nicht alle gleich nützlich. In unserer Tier List zu Season 7 von Apex Legends zeigen wir euch, welche Legenden besonder gut taugen und welche eher unter ihren Möglichkeiten bleiben.

Jede Legende in Apex Legends hat drei Skills: Eine aktive, eine passive und eine ultimative Fähigkeit. Da ihr Apex Legends derzeit immer im Team spielt, sind vor allem Skills nützlich, die der ganzen Truppe zugutekommen.

Ansonsten sind alle Helden von ihren Werten her gleich, sie unterscheiden sich nur im Aussehen, der Körpergröße (und damit der Hitbox) und Fähigkeiten.

Dieser Artikel erschien erstmals am 12. Februar 2019 und wurde am 10. November 2020 mit neuen Daten aktualisiert.

So ist die Tier List gewichtet: Vor jedem Match müsst ihr einen Helden auswählen. Hier sind die derzeit verfügbaren Charaktere in Tiers (Ebenen) eingeteilt. Je höher im Tier eine Legende ist, desto nützlicher ist sie mit ihren Skills fürs Team.

Das höchste Tier ist derzeit das S-Tier, das Nonplusultra. Das A-Tier ist ebenfalls sehr gut. B-Tier-Helden sind ok, aber eher situativ nützlich. Im C-Tier hingegen sind Legenden, die nur bedingt sinnvoll und daher eher was für Liebhaber sind.

Wie kommt die Bewertung zustande? Die Tier List orientiert sich an den Tier-Listen von Dexerto (Siehe Quellenangabe). Wir vom MeinMMO-Apex-Team haben aber unsere eigenen Erfahrungen und Einschätzungen einfließen lassen.

S-Tier: Die Stärksten

Die Helden hier sind so gut, dass sie eigentlich in jedem Team einen Platz haben.

Lifeline

Wer ist Lifeline? Lifeline ist eine quirlige Sanitäterin. Sie ist voll auf Heilung ausgelegt und ideal für alle, die gern ihr Team unterstützen.

Warum ist Lifeline so gut? Mit Lifeline im Team braucht ihr euch um Heilung keine Sorgen zu machen. Ihre Heildrohne könnt ihr nach jedem Gefecht nutzen, um das ganze Team wieder aufzufüllen. Das ist auch extrem nützlich, wenn ihr halbtot aus der Zone in den sicheren Ring wankt und dort dann gleich geheilt werdet.

Mit Lifeline im Team erhöhen sich die Überlebenschancen also spürbar und gerade im Mid- und Endgame ist es wichtig, euch schnell wieder fit zu bekommen.

Blaue Versorgungsboxen auf der Map können von Lifeline zusätzlich geöffnet werden und enthalten dann zwei zusätzliche Items.

Dazu kommt noch, dass Lifeline beim Beleben von Mitspielern einen Schild erzeugt und schneller wiederbelebt als andere. Das Wiederbeleben übernimmt Lifelines DDM-Drohne. Somit könnt ihr euch gleich wieder ins Gefecht stürzen, während die Drohne den Freund automatisch revived. Ihre Ultimate ist extrem nützlich und lässt eines der begehrten Versorgungspakete mit Defensivmaterial genau an euren Standort niedergehen.

Es gibt also wirklich keine Gründe, diesen Charakter nicht im Team zu haben. Lediglich Lifelines schmale Statur sorgt dafür, dass sie 5 % mehr Schaden kassiert als normal Große Legenden.

Wraith

Wer ist Wraith? Wraith ist eine geheimnisvolle, bleiche Frau, die in alternative Dimensionen wechseln kann. Sie ist ein offensiver Charakter, der Gegner optimal flankieren kann.

Warum ist Wraith so gut? Wraith hat die kleinste Hitbox von allen Legenden und ist damit der am schwersten zu treffende Held. Ihre sehr eigene Fortbewegung in geduckter Haltung („Naturo Walk“) wurde durch neue Animationen ersetzt, dennoch ist Wraith die am meisten gespielte Legende in Apex Legends.

Außerdem hat sie eine Art Gefahrensinn, der sie vor Gegnern warnt. Das kann sie per Ping ans Team weitergeben und so vor Hinterhalten warnen.

Dazu kann Wraith als Ultimate Portale aufstellen, die das ganze Team schnell von Ort zu Ort verlegen. Mit ihrer taktischen Fähigkeit wird sie kurz unverwundbar und fast unsichtbar. Ideal, um entweder den Feind zu überraschen oder schnell zu fliehen. Diese Skills machen Wraith extrem vielseitig, weswegen sie derzeit in kaum einem Team fehlt. Ein Nachteil ist, dass Wraith, ebenso wie Lifeline und Pathfinder, durch die schmale Hitbox 5 % mehr Schaden kassiert.

Bloodhound

Wer ist Bloodhound? Bloodhound ist Kundschafter und identifiziert sich selbst mit keinem Geschlecht. Er kann Gegner aufspüren und eignet sich gut für Teams, die vorsichtig vorgehen, aber auch für aggressive Vorstöße. Insbesondere seine ultimative Fähigkeit “Herr der Jagd” ist ideal für aggressive Pushs.

Warum ist Bloodhound so gut? Bloodhound ist nur sehr knapp im S-Tier. Denn der Held wird recht oft gespielt und hat ein paar nützliche Skills. Allerdings hat er keine Skills, mit denen er direkten Schaden zufügen kann.

Durch den enormen Buff seiner Taktikfähigkeit “Auge des Allvaters” katapultierte er sich vom B-Tier in die S-Tier Klasse. Die Cooldown-Zeit wurde angepasst und der Skill ist jetzt deutlich häufiger verwendbar.

Er kann aktiv versteckte Gegner und Fallen aufspüren. Außerdem erkennt er Spuren von Gegnern und wie alt diese schon sind. Seine Ultimate macht ihn schneller und hebt Gegner hervor.

In professionellen E-Sport Teams wird Bloodhound seit Season 6 wieder häufiger gespielt.

Vorwiegend wird Bloodhound zum Aufspüren von Gegnern genutzt, seine Taktikfähigkeit ist auch während seiner Ultimativen Fähigkeit “Herr der Jagd” verwendbar.

A-Tier: Rundum nützlich

Im A-Tier findet ihr die besten Helden im Spiel, die aber nicht so übermäßig stark sind wie die im S-Tier. A-Helden sind also immer eine gute Idee.

Gibraltar

Wer ist Gibraltar? Gibraltar ist ein Tank und vor allem dafür da, Feuer auf sich zu ziehen, das Team so zu schützen und den Feind abzulenken.

Warum ist Gibraltar so gut? Gibraltar ist in bestimmten Truppen durchaus nützlich, beispielsweise, wenn er von Lifeline zusammengeflickt wird und Wraith oder Bangalore für genug offensive Power sorgen.

Er kann sich mit seinem Schild vor Beschuss schützen und dabei zurückschießen. Das macht ihn auch zu einem sehr guten Sniper, da er so in Ruhe zielen kann und Gegenfeuer ihn erstmal nicht juckt. Dazu kommt eine stationäre Schildkuppel und ein Orbital-Bombardement. Seine taktische Fähigkeit “Schutzkuppel” und die ultimative Fähigkeit “Defensivbombardement” wurde in den vergangenen Seasons merklich generft. Dennoch ist “Gibby” eine sehr häufig gespielte Legende und seine passive Fähigkeit, dass “Waffenschild” blockt 75HP. Außerdem ist er als dicker Moppel mit einem Buff versehen, der ihn per se 5 % weniger Schaden nehmen lässt. Allerdings ist seine Hitbox größer als bei den meisten anderen Legenden.

Insgesamt platziert sich Gibraltar damit im A-Tier. Da er so viel Schaden aushält, verzeiht er mehr taktische Fehler und ist ein guter Anfänger-Held.

Mirage

Wer ist Mirage? Mirage ist ein Charakter, den ihr derzeit nur via Echtgeld oder langwieriges Freispielen bekommt. Er ist ein großmäuliger, taktischer Held, der Gegner mit Illusionen verwirrt und etwas Geschick voraussetzt.

Warum ist Mirage so gut? Alles was Mirage macht, ist Hologramm-Abbilder von sich selbst aussenden. Das Hologramm-Abbild kann gesteuert werden und übernimmt alle Eingaben, die der Spieler durchführt. Seit Season 7 haben die Hologramm-Abbilder auch 45 Lebenspunkte. Allerdings können sie nicht als Schild verwendet werden, da Schüsse sie durchschlagen.

Seine passive Fähigkeit “Jetzt siehst du mich …” tarnt Mirage automatisch, wenn er einen Respawn-Sender verwendet. Außerdem tarnt er beim Wiederbeleben sich selbst und den Teamkameraden.

Mit seiner aktiven Fähigkeit kommt ein Abbild, wenn er zu Boden geht verwirrt er Gegner mit weiteren Abbilder, die er automatisch losschickt. Seine Ultimate hingegen lässt eine ganze Hologramm-Truppe los und macht ihn auch noch unsichtbar. Spielt Mirage also, wenn ihr gerne Schabernack treibt und taktisch klug denkt.

Octane

Wer ist Octane? Octavio „Octane“ Silva ist ein Speed-Junkie und die erste neue Legende von Apex Legends. Er wurde mit der Season 1 und dem Battle Pass implementiert und mischt seitdem mit.

Warum ist Octane so gut? Bei Octane dreht sich alles nur um Geschwindigkeit. Mit seiner taktischen Fähigkeit zieht er sich selbst etwas Leben ab, wird dafür aber gleich 30 % schneller für sechs Sekunden.

Mit seiner ultimativen Fähigkeit platziert Octane ein Sprungkissen, welches Teamkameraden und Octane selbst durch die Luft katapultiert. Sowohl Octane, als auch andere Spieler können in der Luft noch einen weiteren Boost durchs nochmalige Springen erhalten.

Als passive Fähigkeit regeneriert er stetig Lebenspunkte.

Seine Geschwindigkeit macht es schwer, ihn zu treffen und erlaubt es ihm, nach dem Landen schneller zu looten und Gegnern so Waffen wegzuschnappen. Aber selbst, wenn sie ihm zuvorkommen sollten, kann er blitzschnell fliehen.

Pathfinder

Wer ist Pathfinder? Pathfinder ist ein witziger und liebenswerter Roboter. Er kann selbst unwegsames Gelände leicht durchqueren und ist hochmobil. Zu Beginn des Spiels hatte er eine der größten Hitboxen überhaupt.

Warum ist Pathfinder so gut? Vor einiger Zeit wurde die Hitbox von Pathfinders Model angepasst. Hinzu kam ein Nerf seiner taktischen- und ultimativen Fähigkeit.

Sein Enterhaken erlaubt ihm aber, sich schnell zu bewegen und Gegner herzuziehen. Das ist in der Tat eine nützliche und vor allem witzige Eigenschaft.

Seine passive Fähigkeit lässt ihn Computer hacken und so den nächsten sicheren Ring ermitteln. Dieser Skill ist nur selten sinnvoll nutzbar.

Seine Ultimate erschafft nützliche Zip-Lines. Mit Season 7 und der neuen Map “Olympus” sind Pathfinders Zip-Lines eine mehr als nützliche Ergänzung. Olympus ist eine sehr weitläufige Map mit vielen Abgründen. Durch diese Änderungen erhält Pathfinder wieder einen Platz im A-Tier. Durch seine kleine Hitbox nimmt Pathfinder außerdem 5 % mehr Schaden.

Wattson

Wer ist Wattson? Wattson ist eine statische Verteidigerin und kann mit ihrer taktischen Fähigkeit Elektrozäune errichten, welche Gegnern Schaden zufügen und sie gleichzeitig verlangsamen.

Warum ist Wattson so gut? Sie ist aktuell die einzige Legende, welche zwei ultimative Beschleuniger im gleichen Slot tragen kann. Mit ihrer passiven Fähigkeit “Zündende Idee” wird ihre ultimative Fähigkeit “Interceptor-Mast” vollständig aufgeladen. Wattson kann bis zu drei Interceptor-Masten gleichzeitig aufstellen, welche nach 90 Sekunden verschwinden. Diese Laden Schilde anderer Legenden auf. Granaten und die ultimative Fähigkeiten von Bangalore und Gibraltar werden abgewehrt und haben keinen Effekt mehr.

Der Cooldown ihrer Elektrozäune in der Nähe des Generators reduziert. Dadurch hat Wattson in E-Sport Teams einen hohen Stellenwert eingenommen. Gerade in Gebäuden bieten ihre Elektrozäune und der Inceptor-Mast einen enormen taktischen Vorteil. Auf offenem Feld eignet sich der Interceptor-Mast nicht, da dieser vom Gegner zerstört werden kann.

In unserem Apex Legends Guide zu Wattson erfahrt ihr mehr über ihre Fähigkeiten und wie diese einzusetzen sind.

B-Tier: Nützlich, aber situationsabhängig

Das B-Tier enthält Helden, die ebenfalls nützlich sind. Aber im Vergleich zum A-Tier sind ihre Fähigkeiten nicht in jeder Situation gleich nützlich. Daher sind sie etwas weniger hoch eingestuft. In der richtigen Situation sind ihre Skills aber nach wie vor sehr stark.

Horizon

Wer ist Horizon? Seit Season 7 ist Horizon mit dabei. Sie kann für 750 Apex Coins oder 12.000 Legend Tokens freigeschaltet werden. Zusammen mit ihrem robotischen Vakuumgefährten N.E.W.T. versucht sie einen Platz in der Tier List zu erhalten. Aktuell reicht es nur für den B-Tier.

Warum ist Horizon so gut? Mit ihrer passiven Fähigkeit “Raumspaziergang” wird die Steuerung in der Luft verbessert und der Aufprall bei Stürzen mit Horizons individualisiertem Raumanzug reduziert. In Kombination mit der taktischen Fähigkeit “Gravitationslift” kann durchaus ein taktischer Vorteil in hitzigen Gefechten erlangt werden.

Mit dem Gravitationslift wird die Wirkrichtung der Gravitation umgekehrt und Spieler werden nach oben befördert und erhalten einen Boost beim Verlassen des Lifts. Horizons ultimative Fähigkeit ist das “Schwarze Loch”. Durch die Aktivierung von N.E.W.T. wird ein winziges schwarzes Loch erzeugt, welches Spieler anzieht und mittels einer Gravitationswelle zurückschleudert.

Ausgeknockte Gegner können so aus der Deckung herausgezogen werden. Mit einer gut platzierten Granate ist ein Kill dann garantiert. Granaten werden ebenfalls vom schwarzen Loch angezogen.

Außerdem vermasselt das schwarze Loch die für Apex Legends typischen Ausweichbewegungen im Gefecht und verlangsamt alle Gegner. So werden sie fast schon zu Schießbudenfiguren.

Bangalore

Wer ist Bangalore? Bangalore ist eine Soldatin und Waffenexpertin. Sie ist auf schnelles, aggressives Vorrücken ausgelegt und ideal für offensive Spieler.

Warum ist Bangalore so gut? Bangalore ist extrem nützlich, da sie einen guten Mix aus Skills mitbringt. Ihre Rauchgranaten vernebeln das Gebiet und lassen euch so gut geschützt vorrücken. Passt nur auf, dass kein Bloodhound euch im Nebel trotzdem aufspürt.

Werdet ihr selbst beschossen, dann wird Bangalores passive Fähigkeit Laufschritt aktiv und ihr werdet schneller und könnt so entweder schnell Deckung finden oder die feindliche Stellung stürmen.

Zuletzt kann sie mit ihrem Artillerieschlag als Ultimate den Gegner aus der Deckung locken. Idealerweise in Kombination mit der Rauchgranate, um den Feind maximal zu verwirren.

Bangalore ist der optimale offensive Assault-Charakter im Spiel und sollte ebenfalls in vielen Teams Platz finden.

Crypto

Wer ist Crypto? Crypto wurde in Season drei als Überwachungsexperte und Hacker vorgestellt. Er kann für 750 Apex Coins oder 12.000 Legend Tokens freigeschaltet werden. Mit seiner taktischen Fähigkeit setzt Crypto eine Flugdrohne ein, mit der Gegner im Umkreis von 30 Metern aufgedeckt werden. Außerdem können Banner der gefallenen Kameraden mit der Drohne eingesammelt werden. Der Respawn der Kameraden erfolgt am Respawn-Punkt sofort.

Warum ist Crypto so gut? Crypto funktioniert in eingespielten Teams sehr gut. Durch diverse Buffs ist Crypto solide im B-Tier angesiedelt. Wird die Drohne zerstört, beträgt die Abklingzeit vierzig Sekunden.

Außergewöhnlich ist seine ultimative Fähigkeit “Drohnen EMP”. Cryptos Drohne erzeugt dabei eine EMP-Explosion, die Schaden an Schilden verursacht, Gegner verlangsamt und Fallen deaktiviert.

Crypto ist eine eher passive Legende. Durch die Aufklärung mit seiner Drohne passt er nicht wirklich zum schnellen und intensiven Gameplay von Apex Legends. Er steht eher in der hinteren Reihe und sorgt für Aufklärung.

Rampart

Wer ist Rampart? Rampart ist eine schlagfertige Modderin und mischt seit Season 6 in Apex mit. Sie kann für 750 Apex Coins oder 12.000 Legend Tokens freigeschaltet werden.

Warum ist Rampart so gut? Rampart hat sich solide im B-Tier etabliert. Sie agiert als defensive Legende und kann verstärkte Deckungen platzieren. Durch diese taktische Fähigkeit werden gegnerische Schüsse blockiert und abgehende Schüsse zusätzlich verstärkt. Ihre passive Fähigkeit zeigt, welche Waffen Rampart am liebsten nutzt: LMGs. “Modifizierter Lader” erhöht die Magazinkapazität und gewährt ein schnelleres Nachladen beim Einsatz von LMGs und der Minigun.

“Sheila” ist eine stationäre Minigun und kann von Rampart an fast jeder Stelle platziert werden. Auch auf den neuen Fahrzeugen, genannt Trident, kann die Minigun ebenfalls aufgebaut werden. Mitspieler, aber auch Gegner können die Minigun ebenfalls nutzen. Sie verfügt über hohe Munitionskapazität und einer langen Ladezeit. Es sind unendlich viele Reloads mit “Shella” möglich.

Wer Rampart spielt, braucht sehr viel taktisches Verständnis. Die verstärkten Deckungen müssen taktisch klug platziert werden, um einen Vorteil zu erhalten. Auf der Karte “Olympus” eignet sich Rampart sehr gut, um schmale Zugänge zu blockieren, um dadurch gegnerische Squads zu stoppen, welche mit der Zone laufen.

Loba

Wer ist Loba? Seit Season 5 ist Loba mit von der Partie. Sie kann für 750 Apex Coins oder 12.000 Legend Tokens freigeschaltet werden. Als High-Society-Diebin kann sie mit ihrer passiven Fähigkeit “Geübter Blick” epische (Lila) und legendäre Beute (Gold) in der Nähe durch Wände und Versorgungskisten erspähen. “Bester Freund der Diebin” ist ihre taktische Fähigkeit und ermöglicht es Loba, sich zu teleportieren, um dadurch schwer erreichbare Positionen zu erreichen oder sich in Sicherheit zu bringen.

Warum ist Loba so gut? In Season 6 war der Teleporter allerdings teilweise verbuggt und Loba rutschte dadurch in der Tier List weiter nach unten.

Die “Schwarzmarkt-Boutique” ist ein tragbares Gerät und Lobas ultimative Fähigkeit, mit der nahe Beute ins Inventar teleportiert werden kann. Dabei kann jede verbündete oder feindliche Legende bis zu zwei Objekte auswählen. Munition wird dabei seit Season 7 nicht mehr in diesem Limit eingerechnet. Ihr könnt euch also die Taschen nach Belieben mit Munition vollstopfen. Nach einem Respawn fehlen oft Waffen und Munition. Ein gut eingespieltes Team ist nach einem Respawn daher dank Loba innerhalb kürzester Zeit wieder Einsatzfähig.

C-Tier: Unter den Erwartungen

Das C-Tier enthält die Helden, die derzeit nicht so ganz die Erwartungen erfüllen. Doch auch ein C-Tier-Held hat in den richtigen Situationen nützliche Skills und wenn ihr gut mit ihm umgehen könnt, ist auch diese Wahl legitim.

Caustic

Wer ist Caustic? Caustic ist ein weiterer Kontroll-Held. Der sadistische Psychopath stellt Fallen mit Giftgas und treibt Gegner mit Gasgranaten aus der Deckung. Wenn ihr ihn spielen wollt, müsst ihr ihn aber erst freispielen oder mit Echtgeld kaufen.

Warum ist Caustic so gut? Caustics Skills sind stark situationsabhängig. Die Gasfallen sind gut zu sehen und wen sie nicht an cleveren Stellen versteckt sind, wird kaum jemand reinlaufen.

Seien passive Fähigkeit lässt ihn durch Gaswolken sehen und mach ihn immun. Nett, aber mehr auch nicht. Da haben andere Helden bessere Skills.

Sein Ultimate ist eine Gasgranate. Die macht aber nicht sonderlich viel Schaden und eignet sich vor allem dazu, Gegner aus Deckung zu treiben.

Caustic ist daher ein Held, den man nur spielen sollte, wenn man seine Fallen wirklich fies einsetzt, wie ein Spieler eindrucksvoll bewiesen hat. Die meisten Teams werden aber eher Helden aus höheren Tiers mit nützlichen Skills auswählen.

Doch egal was die Tier List sagt: Wenn ihr Spaß mit einem Helden habt oder ihn besonders gut beherrscht, dann spielt ihn auch. Außerdem werden die Helden stetig von den Entwicklern überarbeitet und so kann sich die Liste späte noch gehörig ändern.

Revenant

Wer ist Revenant? Der synthetische Albtraum Revenant ist seit Season 4 in Apex Legends verfügbar. Er kann für 750 Apex Coins oder 12.000 Legend Tokens freigeschaltet werden.

Warum ist Revenant so gut? Durch einige Nerfs in Season 6 ist Revenant für viele Spieler nicht mehr allzu interessant. Seine taktische Fähigkeit “Stille” wird geworfen und verursacht im Einschlagsbereich Schaden und deaktiviert feindliche Geräte und Skills. Mit seiner passiven Fähigkeit “Stalker” bewegt sich Revenant geduckt schneller und kann an Mauern höher klettern als andere Legenden.

Teams, die gerne aggressiv spielen, wählen oft Revenant: mit seiner ultimativen Fähigkeit “Todestotem”, beschwört er ein Totem, welches die Nutzer für bestimmte Zeit vor dem Tod bewahrt. Wer das Totem aktiviert verwandelt sich für 30 Sekunden in einen Schatten. Schatten haben keine Rüstung und können sich nicht heilen. Sollte ein Schatten ausgeschaltet werden, wird dieser zurück zum Totem befördert und kehrt mit maximal 50HP zurück.

Revenant hatte einige Hochphasen, doch zum aktuellen Zeitpunkt ist er für die meisten Spieler uninteressant und von daher nur im C-Tier.