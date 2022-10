Apex Legends: Wir sprachen mit den Entwicklern über Catalyst und ihre Fähigkeiten – Warum sie noch stärker ist, als ihr dachtet

MeinMMO sprach mit dem Entwicklerteam von Respawn über die neue Legende „Catalyst“ in Apex Legends. Wir sprachen über ihren Entstehungsprozess, über ihre Fähigkeiten und wir fragten die Entwickler nach den besten Strategien im Gameplay.

Am 1. November startet in Apex Legends die neue Season „Eclipse“. Im Zuge dessen kommt die neue defensive Legende Catalyst, die mit vollem Namen Tressa Crystal Smith heißt. Mit ihr tritt zudem die erste Transfrau in den Apex Games an.

Spieler bekamen in den Trailern einen ersten Eindruck über Catalysts Persönlichkeit und Hintergrundgeschichte: Die Legende setzt alles daran, ihre Heimat Cleo zu verteidigen und nutzt dabei im Kampf ihre Fähigkeit, Ferrofluid zu kontrollieren.

MeinMMO hat mit den Entwicklern von Catalyst ein Interview geführt und Fragen zur neuen Legende gestellt. Die Interviewpartner waren:

Ashley Reed – Lead Writer

Chris Winder – Lead Legend Designer

Links seht ihr Ashley Reed (Lead Writer) und rechts Chris Winder (Lead Legend Designer)

„Ich würde sie als eine Art große Schwester bezeichnen. Sie lässt sich von niemandem etwas vorschreiben“

MeinMMO: Fangen wir direkt bei den Trailern an, in denen Catalyst als die neueste Legende auftritt. Wir haben bereits einen Einblick bekommen über ihre Charakterzüge und wer sie als Person ist. Aber könnt ihr uns mehr Details darüber geben, wie ihr sie beschreiben würdet?

Ashley Reed: Ich würde sie als eine Art große Schwester bezeichnen. Sie lässt sich von niemandem etwas vorschreiben. Sie hat nicht wirklich Geduld für jemanden, der nicht das tut, was er tun sollte.

Aber sie ist fürsorglich, wenn man sie kennenlernt. Sie kümmert sich sehr um die Menschen, die ihr nahestehen. Sie kümmert sich um ihre Gruppe, sie achtet darauf, dass es ihnen gut geht, aber sie tut es nicht auf eine sehr nette Art. Sie ermahnt sie auf diese Weise: „Was machst du da?! Hör auf!“ So nach dem Motto: „Bring dich nicht in Schwierigkeiten“.

Sie kann introvertiert sein, etwas verschlossen. Sie ist definitiv öfter zu Hause, sitzt in einem Zimmer, trinkt Tee und schaut TV-Serien an, aber sie hat ein Ziel hier: Sie nimmt an den Apex-Spielen teil, um Geld für ihre Familie zu verdienen, die durch die Apex-Spiele umziehen musste.

Catalyst muss also ihre Komfortzone verlassen, aber sie ist durch und durch kompetent. Sie hat eine Menge Erfahrung, in dieser Umgebung zu arbeiten. In ihrem Job hat sie regelmäßig mit Ferrofluid zu tun gehabt, das sie jetzt auch im Kampf einsetzt.

Catalyst als erste Transfrau in Apex Legends

MeinMMO: Ich weiß, dass Apex Legends ein Spiel ist, in dem Vielfalt und Repräsentation von Bedeutung sind und dass dies auch ein Schwerpunkt von euch ist. Was war für euch also wichtig, als ihr an einer Transfrau als neueste Legende gearbeitet habt?

Ashley Reed: Nun, Authentizität war für uns definitiv wichtig. Wir wollten sicherstellen, dass wir eine Figur mit einer authentischen Erfahrung zeigen, die Menschen anspricht – die Transmenschen und insbesondere Transfrauen anspricht.

Wir haben also wert darauf gelegt, dass wir eine Transfrau für die Rolle gecastet haben. Wir haben während der gesamten Produktion mit Trans-Entwicklern gesprochen, um sicherzugehen, dass wir nicht aus Versehen in ein problematisches Gebiet geraten oder auf irgendwelche Stereotypen zurückgreifen. Das haben wir also die ganze Zeit über, von Anfang bis zum Launch, gemacht.

Wir haben auch sehr eng mit GLAAD zusammengearbeitet. […] Wir haben mit ihnen zusammengearbeitet, um uns beraten zu lassen, um mithilfe ihrer Medienerfahrung eben sicherzustellen, dass wir nicht unschöne Stereotypen verwenden. Letzten Endes war es für uns wirklich wichtig, einen authentischen, effektiven Charakter zu zeigen, mit dem sich die Leute identifizieren können.

GLAAD ist die Abkürzung für „Gay & Lesbian Alliance Against Defamation“ und ist eine amerikanische Organisation, die auf die Darstellung von LGBTQ+-Personen in Medien achtet. Sie setzt sich für die Akzeptanz in der Gesellschaft und angemessener Repräsentation von queeren Menschen ein. Hier findet ihr die Webseite von GLAAD

Für diese Spieler ist Catalyst besonders gut geeignet

MeinMMO: […] Bezüglich des Gameplays, für welche Art Spieler oder Spielstile würdet ihr sie [Catalyst] empfehlen?

Chris Winder: Bereits oberflächlich betrachtet, ist sie sehr gut darin Kontrolle zu übernehmen und Barrikaden zu errichten. Daher ist sie jemand, der gerne einen Raum kontrolliert, in dem die Leute spielen werden. Wir können uns das ähnlich vorstellen wie einen Caustic oder eine Watson, die einen Bereich einrichten, in dem sie die Oberhand haben. Es kann für die Teams sehr schwer werden, in irgendeiner Weise in diesen Bereich vorzudringen.



Ihre ultimative Fähigkeit gibt ihr einen neuen Schwerpunkt, den andere Charaktere manchmal nicht haben, was wirklich gut ist, und diese Wand gibt ihr die Fähigkeit, den Raum zu kontrollieren, aber in einer viel größeren und erweiterten Weise.

Wenn man eine Wand aussendet, die die Sicht des Spielers blockiert und ihm die Möglichkeit gibt, sich zu drehen oder zu entkommen. Es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, das zu nutzen, aber es ist ein ähnlicher Stil, einen Raum zum eigenen Vorteil zu schaffen.

Doch es liegt dann am Spieler, herauszufinden, wie er das nutzen will und für welche Zwecke er den Vorteil nutzt.

Hier könnt ihr die Fähigkeiten von Catalyst im Character Trailer sehen:

Was tun, wenn ihr auf eine gegnerische Catalyst trefft?

MeinMMO: Und wenn ich nun auf der gegnerischen Seite bin und Catalyst ihre Fähigkeiten einsetzt, gibt es da irgendwelche Tricks oder gibt es Legenden, die besonders gut darin sind, ihre Fähigkeiten zu überwinden?

Chris Winder: Die Mauer hat eine bestimmte Form. Sie ist lang, sie ist bis zu einem gewissen Grad hoch und dann hört sie auf. Legenden, die auf irgendeine Art und Weise an Höhe gewinnen können, wie z.B. ein Horizon oder ein Pathfinder, könnten über die Mauer springen – obwohl man nicht genau weiß, was auf der anderen Seite der Mauer ist. Vielleicht möchtet ihr euch also gar nicht unbedingt in diese Situation begeben. Allerdings hat eine solche Situation bisher noch nie einen Pathfinder oder Octane aufgehalten.



Aber solche Legenden können damit umgehen. Du kannst auch auf die Stachelstreifen schießen und dir sozusagen einen Weg dorthin bahnen, wenn zu dem Raum durchbrechen musst.

Eine Maggie ist generell ein guter Charakter zum Durchbruch, der in der Lage ist, den Ball zu werfen und Situationen zu unterbrechen und ein Team aus einem Gebiet zu drängen, das es zu kontrollieren versucht.

Gerade die passive Fähigkeit ist extrem stark

MeinMMO: Gibt es noch einen Fun Fakt, den ihr uns über Catalyst erzählen könnt […]?

Ashley Reed: Ich denke, wir können beide einen erzählen, wahrscheinlich wird mein Fun Fakt ein anderer sein als deiner.

Chris Winder […]: Ich weiß nicht, ob das ein Fun Fakt ist, aber ich würde sagen, dass ihre passive Fähigkeit, die Türen verschließt – die Türen verstärkt, auch Türen, die vorher zerstört wurden. Das ist eine Art „Schläferfähigkeit“, zu der man sagen würde: „Ah, die ist irgendwie interessant“.

Die Fähigkeit ist tatsächlich extrem stark, vor allem für Spieler, die sie [die Fähigkeit] wirklich verstehen, die viel Catalyst gespielt haben, sodass sie wissen, wann und wie sie die Fähigkeit einsetzen können. Und die sie auch schnell anwenden können.

Ähnlich wie jetzt schon Spieler mit Türen spielen: Wenn sie in ein Gebäude rennen und die Tür hinter sich schließen und dann die Tür blockieren oder sie wissen, wie viele Tritte die Tür bekommen kann, bevor sie vielleicht zurückschlagen können. Ich denke, es wird ähnliche Spielszenarien rund um Catalyst und die Verstärkung von Türen geben, was sie in diesen Szenarien wirklich mächtig macht.

Ashley Reed: Mein Fun Fact ist: Sie versucht, das zu tun, was die anderen Legenden machen und sehr theatralisch zu sein, so: „Ich bin hier und ich bin die Beste!“

Sie wird versuchen, einen auf Mirage zu machen und Witze zu reißen, aber es funktioniert einfach nicht und so gibt es ein paar Lines. Einen Moment gibt es im Trailer, sie haben es einfach perfekt geschnitten, aber die eigentliche Line lautet: „Let’s rock, baby… Oh that was bad“. Sie versucht es also wirklich.

Hier könnt ihr den Trailer mit der gekürzten Line sehen:



Wir bedanken uns bei Ashley Reed und Chris Winder für das Interview und wünschen ihnen weiterhin viel Erfolg bei der Entwicklung neuer Legenden für Apex Legends.

Was sagt ihr zu Catalyst? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

