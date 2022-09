Was ist eure Meinung von Apex Legends? Findet ihr, dass der Shooter sich im Laufe der Jahre verbessert hat? Habt ihr die Season 14 vielleicht selbst schon gespielt? Schreibt es uns in die Kommentare.

Das ist Season 14: Der Anstieg in Spielerzahlen und positiven Reviews überlappt sich mit dem Start der Season 14 „Hunted“ von Apex Legends. Obwohl in der Community vorher eigentlich zu einem Boykott des Spiels aufgerufen wurde, explodierten die Spielerzahlen.

So geht es Apex Legends auf Steam: Am 9. August erlebte Apex Legends einen starken Anstieg der aktiven Spielerzahlen, der in einem neuen Rekord von 510.286 gleichzeitigen Spielern endete (via Steamcharts ), satte 100.000 mehr Leute als beim vorherigen Rekord.

